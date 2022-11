Jenny Lindh: Proust skulle inte känna igen en madeleinekaka om den så stod framför honom

I somras åt jag madeleinekakor för första gången och utbrast ett spontant: fy fan! Tristare bakverk har man aldrig smakat. Hur Marcel Proust kunde uppskatta dessa svampiga små sockerkaksbitar är ofattbart. Min Proustfanatiska vän blir irriterad när jag säger det här, men ärligt talat misstänker jag att Proust hade med den där kakan mest för att namnet är så tjusigt. Namnet är för övrigt det jag vill fråga om, jag heter själv Madeleine i andranamn och kanske bidrog det till besvikelsen när kakorna inte var goda. Men varför kallas de ”madeleinekakor”? Vem är den mystiska Madeleine?

Vera

Bästa Vera, högintressant fråga. Varför madeleinekakan heter som den gör är dessvärre inte helt klarlagt och konsulterar du kakhistoriska översiktsverk hittar du, frustrerande nog, enbart legender vars sanningshalt inte går att bevisa.

En vanlig skröna är till exempel att receptet ”härstammar från någon av orterna längs pilgrimsvägen mot Santiago de Compostela”, samt att det ”fördes till Frankrike av en from pilgrim vid namn Madeleine”. En annan, lika luddig pilgrimshistoria hävdar att ”Madeleine” snarare bodde längs vandringsrutten – hon var den godhjärtade kakbakerskan som delade ut gofika till svettiga pilgrimer med lågt blodsocker (översiktsverken nämner inte huruvida dessa tackade för generositeten med ett hjärtligt: ”fy fan”).

Mest etablerad, och detaljerad, och den variant jag själv brukar använda som avledningsmanöver när folk frågar om jag verkligen läst hela ”På spaning…”, är historien om Madeleine Paulmier – den unga, bakglada fransyskan som vid mitten av 1700-talet var tjänarinna hos den polskfranske hertigen Stanislaw Leszczynski, tidigare kung Stanislaw I av Polen.

När jag drar den historien börjar jag alltid med en fyllig redogörelse för Stanislaws storslagna bjudning år 1755 (det finns inget bättre sätt att få frågeställaren att ångra att han öppnade käften) och berättar först efter en lång och förhoppningsvis plågsam stund om fröken Paulmiers påhittighet när det visade sig att kockens påkostade efterrätt var oätlig. ”Varför inte prova min mormors välsmakande kakrecept?” föreslog den alltid lika tjänstvilliga Madeleine.

”Hörde jag doppa???!!!” vrålade kocken (det vrålade han absolut inte, men vid det här laget brukar det vara läge att väcka åhörarna). I själva verket fick Madeleine ett glädjande klartecken från köket. Hon kavlade då raskt upp ärmarna. Hon bakade, gräddade, serverade och fick gästerna att inte bara äta, utan jubla. Succén var rentav så stor att den stolte Stanislaw skickade kakbud till släktingarna i Versailles, varefter den nydöpta ”madeleinekakan” gjorde segertåg i Frankrike där den så småningom nådde hela vägen till Marcel Prousts finkalibrerade smaklökar.

Det vill säga, den kanske nådde hans smaklökar.

För här kommer nämligen smolket i bägaren, eller snarare det skämda smöret i kakan. Marcel Proust må förvisso vara litteraturhistoriens meste kakfluencer och ”På spaning…” den enda roman som adlat ett simpelt bakverk och upphöjt det till rent existentiella nivåer. Men. Hur mycket visste vår käraste monsieur Madeleinekaka om madeleinekakor – egentligen?

Får man tro författaren och Slate-skribenten Edmund Levin, som skrivit den banbrytande och av Proustforskningen skamligt ignorerade artikeln ”The way the cookie crumbles. How much did Proust know about madeleines?”, är svaret: han visste tamejtusan inte ett förbannat dugg.

Levins text är något för litteraturvetenskapen så ovanligt som en noggrann undersökning av madeleinekakans smulförmåga. Han utgår från den i Prousts kak- och lindblomste-scen så centrala meningen ”i samma ögonblick som det med kaksmulorna blandade teet rörde vid min gom…” och ifrågasätter, oförskräckt hädande, huruvida kakan verkligen kan ha alstrat smulor i vätskan på det sätt som påstås i boken.

I romanen doppas ju som bekant madeleinekakan i varm dryck, varpå smulor genast lossnar, hamnar i teskeden och sörplas upp av en av smul- och te-sörja hänryckt Marcel Proust. Men i verkligheten beter sig madeleinekakor inte alls på det viset, konstaterar Levin. I verkligheten är de – för att använda ditt uttryck – alldeles för ”svampiga” för att släppa ifrån sig minsta lilla smulkorn i tekoppen.

Levin testar ett flertal recept i sin desperata jakt på sanningen. Han bakar och doppar, doppar och bakar, och lämnar till och med hela kakhögar på tork ute i högsommarsolen för att på så vis åstadkomma den rikt smulande och därmed minnesframkallande madeleinekaka som Proust såg framför sig när han författade sin klassiker. Allt detta eftersom Levin har en genuin respekt för Prousts integritet och för den litterära skildringens ackuratess. För tänk om madeleinekakorna faktiskt var smuligare förr? Kanske hade Proust helt enkelt en djup, känslomässig bindning till livsmedel som passerat bäst före-datum?

Eller också existerade de inte. Levin ger upp, men först när även de stackars soltorkade russinen till madeleinekakor misslyckas i smultestet.

Slutsats? Proust svamlade i nattmössan – karln skulle inte känna igen en madeleinekaka om den så stod framför honom och tiggde och bad om att få bli uppäten. Han fejkade. Han ljög. Han bar falsk vittnesbörd, han fick så att säga kakan om bak-foten. ”Han skrev med andra ord fiktion”, påpekar en trött vän när jag återger resultatet av Levins modiga undersökning.

Och så är det förstås. Men det hindrar inte att Levins artikel, eller för den delen din fråga, är något väsentligt på spåren. I ett tidigt utkast till ”På spaning...” är madeleinekakan nämligen... en biscotti. I ytterligare ett utkast kastas författaren tillbaka till la belle epoque av en bit rostbröd.

Rostbröd? Nog för att långfranska är en träffande metafor för Prousts roman, men till och med du måste vara lättad över att han valde ett annat bakverk i slutändan.

Bibliotekarien rekommenderar

Jag vet att ni alla är upptagna med att göra Levins smultest, men när ni är färdiga med bakningen borde ni verkligen läsa Céleste Albarets biografi ”Monsieur Proust”. Albaret var Marcel Prousts hushållerska under hans sista, svåra år i fullständig isolering och jag vet ingen biografi som är så underhållande, så sorglig och så ofantligt rik på bisarra detaljer. Uttrycket ”lidande konstnär” är helt enkelt otillräckligt för att beskriva Prousts sista tid. Modediagnosen ”highly sensitive personality” är träffande, men även den otillfredsställande för att beskriva författarens nipprighet. Trots alla galenskaper älskar Albaret sin monsieur Proust något så vansinnigt. Varför förstår man när man läser.

