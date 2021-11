Jenny Lindh: Så hanterar man raseriet över oengagerade boktitlar

Hur hanterar jag raseriet över oengagerande boktitlar?

Jag har en vän som hakar upp sig på saker, nu senast boktitlar. Han är lite eljest, men i grunden en rar gammal gubbe som jag haft många fina boksamtal med. Fram till nu. Min vän kan alltså inte sluta tjata om att barnböcker har mer lockande titlar än vuxenromaner – den suggestiva ”Harry Potter och dödsrelikerna” är ett exempel han ofta använder – varför romanförfattarna borde kopiera dem istället för att ge sina böcker torftiga titlar som ”K” och ”Återliv”. Om romanerna hade attraktivare titlar skulle bokförsäljningen öka enormt. Att äldre tiders författare var bättre på titlar är en annan käpphäst. Och han ger sig inte! För att illustrera problemet kan jag nämna händelsen i bokhandeln, då min vän föll in i sitt ilskna klagande och till slut blev så högljudd att expediten bad oss gå!

Trött väninna

Oj. Starkt. Fascinerande. Raseriutbrottet i butiken måste klassas som en av spaltens mer udda incidenter och jag vill genast veta mer, detaljer, händelseförlopp, om åverkan gjordes på böcker etc. Det hela framstår ju som en scen i en absurd pjäs. Man föreställer sig repliker – ”men det är väl KLART att Bo Svenséns akademihistorik 'De aderton' borde heta 'Mats Malm och dödsrelikerna'!” eller något i den stilen.

För övrigt låter det hårt att bli utkastad på grund av lite skrän, på biblioteket kan man i princip gå runt naken med draget hagelgevär och ändå bli erbjuden en gratisbiljett till kvällens föredrag om tornedalsk arbetarlitteratur, men det är kanske tuffare tag i bokhandeln? Eller förekom slagsmål? Hot? Fortsatte tumultet ute på gatan? (frågar eftersom jag inte kan släppa bilden av vännen som mörbultar papperskorgar samtidigt som han argumenterar för att Kjell Espmarks ”Återliv” ska byta namn till ”Den otroliga boken om dinosaurier”).

Du gör hur som helst rätt som skriver. Vännens humör antyder att han skulle kunna lida av så kallat ”irritable male syndrome”, en underrapporterad men högst existerande åkomma som forskare kopplar till åldersrelaterade hormonförändringar, men det kan också röra sig om ett udda exempel på den fixering vid så att säga ”specifika ämnen” – andra världskriget, valfritt fotbolls-VM, popsångaren Elvis Costello – som drabbar män från medelåldern och uppåt och som orsakar stort lidande (För omgivningen alltså. Männen märker oftast inget).

Det kan förstås även handla om en genuin oro för bokbranschen. Oavsett bör du sätta en maxgräns på ett boktitelsamtal per månad. Då deltar du å andra sidan med gott humör; lyssnar, diskuterar, undviker inpass av typen ”sådär säger du bara för att du har lågt testosteron”. Däremot får du gärna kritisera din väns resonemang. Att äldre tiders författare skulle vara bättre titelmakare är exempelvis extremt ifrågasättbart, jag kan svårligen se att Daniel Defoes tidstypiska originaltitel ”The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, Of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver'd by Pyrate” skulle ha någon sorts Zlatan-effekt på dagens bokmarknad.

Och talar vi ännu äldre böcker är titlar snudd på irrelevanta. Boktiteln som vi känner den uppstod med tryckpressen – titlar på böcker äldre än så är oftast efterhandskonstruktioner och i den mån medeltida manuskript namngavs gjordes det i allmänhet informellt, genom muntlig tradering som så småningom stelnade till en formell titel.

Hur hade vi läst ”På spaning…” om den hette som det från början var menat, ”De knivhuggna duvorna”?

Däremot har din vän rätt i att titlar generellt spelar roll – i såväl litterär som försäljningsmässig bemärkelse. Hur hade vi läst ”På spaning…” om den hette som det från början var menat, ”De knivhuggna duvorna”? Hade Philip Roths ”Portnoys besvär” blivit en respekterad klassiker om den hade hetat ”Whacking off” – ”Runka” – som författaren önskade?

Titeln är verkets mikrokosmos, säger filosofen Theodor Adorno. En vacker titel är den främsta bokförsäljaren, menade den franske författaren Furetiére. Marsch pannkaka till verkstan, sa den legendariske förläggaren Emanuel Haldeman-Julius, kallad litteraturens Henry Ford: en skamlös titelkonstnär som inte drog sig för att i sin ”titelverkstad” byta ut till och med klassikertitlar för att öka försäljningssiffrorna. Således snickrades Guy de Maupassants ”Fettpärlan” om till ”Det franska fnaskets försakelse”, Theophile Gautiers ”Det gyllene skinnet” till ”Jakten på den blonda älskarinnan” (mina översättningar). Lyckades det? Jajamen. Det glada 20-talet dansade hela vägen till bokhandeln.

Personligen tror jag inte att din vän är vår tids Haldeman-Julius, men om hans barnboksinspirerade idéer mot alla odds skulle få gensvar skulle vi onekligen kunna trava in på våra boklådor och mötas av ett knippe remarkabla boktitlar om ett par år. Vi skulle lockas av sådant som ”Fyra möter en klimatkollaps” (Enid Blyton-versionen av Jens Liljestrands ”När det känns som om allt håller på att ta slut”), ”Unga kvinnor” (tidigare känd som Ulf Lundells ”Vardagar”), ”Mumiens Återkomst” (Stig Larssons självbiografi) och, inte minst, snackisen ”Aja baja, grabbar”: en drabbande metoo-antologi om sexuella trakasserier i mediebranschen.

Vi skulle dras till klassikerhyllan där ”Den gudomliga komedin” tronar i påkostad nyutgåva – komplett med nya mangaillustrationer samt den förföriska titeln ”Aktarej för syndarna, Dante!”. I reahörnet? Lars Noréns ”Dagbok för alla mina fans”: tyvärr svårsåld då fansen inte riktigt var så många som förlaget hoppades när de ändrade namnet. Branschen skulle jubla, kassasystemen rassla, Nordiska rådets pris-aspiranterna slåss om att få annektera David Sundins storsäljande titel ”Boken som inte ville bli läst”, och Katarina Frostenson skulle förstås återinträda i värmen – konstigt vore väl annat när de tidigare så torftiga titlarna ”K” och ”F” bytts ut mot de oemotståndliga ”Så gör prinsessor” respektive ”Bu och bä i blåsväder”. Som sagt. Starkt. Allt gott, och mitt varmaste tack till din vän för hans minst sagt uppfriskande tankar om läsfrämjande.

Bibliotekarien rekommenderar

Den som intresserar sig för boktitlar kan med fördel studera bidragen i The Booksellers oddest title of the year, tävlingen som prisar extraordinärt bisarra titlar och därmed främjar kreativitet och livsglädje i branschen. Mest oförglömlig är 2010 års vinnare ”How to manage a dental practise – the Genghis Khan way. Fjolårets segrare, den kanadensiska bladvändaren ”A dog pissing at the edge of a path – Animal metaphors in Eastern Indonesian society”, är inte dålig den heller.

