Jenny Lindh: Så många kilon kan du bränna med böcker

Kan jag banta med hjälp av en helt litterär diet?

Kära bibliotekarien, du med din bredd kan säkert hjälpa mig att besvara en vetenskaplig fråga. Den lyder: kan man gå ner i vikt genom att läsa böcker? Låter galet, jag vet, men märker att jag blir väldigt hungrig när jag anstränger hjärnan, till exempel när jag läser en krävande roman eller arbetar på min uppsats. Ofta måste jag avbryta och stoppa i mig frukt för att orka. Och då har jag tänkt: hjärnan fungerar väl som vilken kroppsdel som helst, det vill säga förbrukar mer energi om man anstränger den? Och då borde ju intensivt tänkande/läsande leda till att man gör av med fler kalorier? Vill gärna gå ner ett par baddräktskilon nu när strandsäsongen är här, och helst genom en helt och hållet litterär diet!

Anna-Maria (som ber om ursäkt om det redan skrivits massa artiklar om detta ämne)

Kära Anna-Maria! Tack för en fråga så ohyggligt spännande att jag 1) överser med det grova påhoppet på min figur (fyi: min eventuella ”bredd” är inget jag diskuterar offentligt och jag vill påminna om att den här spalten skrivs i en kroppspositiv anda) och 2) får lust att omvärdera allt jag tänkt och trott om böcker och hälsa. Det är inte ofta man får mejl som rymmer sprängstoff av den här kalibern. Din ”litterära diet”, som du kallar den, kan om den fungerar få effekter som sträcker sig långt bortom ditt midjemått.

Och ja, det har skrivits om kost och litteratur förut, men sådana texter brukar kretsa kring sådant som svälttematik i 1800-talsromaner eller författares suspekta matvanor. Som exempel kan jag nämna min egen – refuserade – matlagningsbibel ”Kafka hade inte heller så roligt – i köket” där recepten inspirerats av mästare som Tolstoj (höll tjocktarmen alert med jäst hästmjölk), Percy Shelley (grönsakshataren som var vegetarian) och Lord Byron, litteraturhistoriens mest notoriske jojobantare vars kosthållning periodvis bestod av enbart sodavatten och potatis – vilka han förtärde dränkta i vinäger samtidigt som han bar trippla yllerockar för att svettas bort överflödskilon.

Men din diet är ju något annat, Anna-Maria. Den är coolare. Intressantare. Snudd på revolutionerande. Och jag ber om ursäkt för att jag i kommande rader låter överexalterad, men du måste förstå att OM det visar sig att läsning – nota bene krävande läsning – bränner kalorier, skulle det vara en smått mirakulös boost för bokbranschen. Jag måste djupandas i pur läsfrämjarhäpnad och för min inre syn visualisera säljfesten, köpyran, de fantastiska och aldrig tidigare skådade löpsedlarna som skulle följa på en sådan nyhet: tänk rubriker som ”Rasa i vikt med språkmaterialistisk dikt” eller ”Ulla Bengtsson om sin metamorfos – tack vare Ovidius orkar jag leka med barnbarnen.”

”Ge mig din bästa kur” flåsar en högröd vd vid infodisken och tar skeptiskt emot träningsredskapet ”Joner” av Katarina Crossfitson, förlåt Frostenson.

Det skulle vara otroligt, Anna-Maria. Rakt av enastående. Gymmen? Skulle förvandlas till Eliots Ödeland. Elljusspåren? Tack vare dieten lika övergivna som padelhallarna (som renoveras till läsesalar och döps om till friskvårdsklingande namn som ”Elis Burrau Arena”).

På antikvariat och obskyra boklådor skulle det å andra sidan råda kaos, i synnerhet när ett antal spraytannade Djursholmsgymnasister hamnar i slagsmål över det sista exemplaret av Johan Jönsons senaste fettförbrännarmonster, för att inte tala om bantningshysterin på biblioteken: ”Ge mig din bästa kur” flåsar en högröd vd vid infodisken och tar skeptiskt emot träningsredskapet ”Joner” av Katarina Crossfitson, förlåt Frostenson. ”Jag har inte gått ner ett enda gravidkilo med den här” fräser en hålögd trebarnsmor sekunden senare – varpå den jäktade bibliotekarien i lycratajts byter ut lättviktaren Lydia Sandgren mot en bastant frakturstilsutgåva av Stiernhielms 1600-talsepos ”Hercules”.

Det skulle bli en enastående renässans för den smala litteraturen, inte minst för att kulturpolitiker äntligen fattar vad begreppet innebär. Samtidigt kan man inte blunda för en del orosmoln. Likt alla dieter riskerar ju den litterära att sönderfalla i konkurrerande fraktioner, och det är alltför lätt att föreställa sig kultursidesgrälen mellan å ena sidan anhängare till Paleodieten, som går ut på enbart läsa hällristningar, och å andra sidan fanatiska OEI-dietare (som förespråkar en litterär variant av LCHF som går ut på att utesluta allt som gör en text läsvärd).

I stället för 5:2-metoden drabbas vi av 7:3 – en metod som lovar viktminskning via närläsning av Lars Noréns pjäser. I stället för GI-metoden: GW-metoden (som dock tvärdör eftersom Leffe Perssons kriminalromaner visar sig vara alldeles för lättslukade). Till och med Svenska Akademien bidrar till splittringen, först via Horace Engdahl och hans Goetheinfluerade fettförbrännaressä ”Intermittent Fausta”, därefter gemensamt med en litterär take på den i dag så populära 18-6-dieten. Tack och lov sågas Aderton-sex-fastan, som metoden döps till, sönder och samman i en rasande recension av Linda Skugge – som i och för sig mest är upprörd över att alla håller på att bli lika smala som hon. Recensionen – och sannolikt hela den litterära bantningspsykosen – avslutas med meningen ”… och det här har jag skrivit med min abdominizer uppkörd i f…an.”

Och här någonstans öppnar jag ögonen. I dubbel bemärkelse. Jag kom nämligen på att jag förväntas besvara din fråga, Anna-Maria, och efter att ha konsulterat ett antal vetenskapliga undersökningar kan jag konstatera att du i alla fall inte har helt fel: mental ansträngning leder faktiskt till ökad kaloriförbrukning. Men. Jag beklagar. Tyvärr handlar det om så få kalorier att de inte gör någon större skillnad för vikten. Att du blir hungrig när du läser beror snarare på att du stressäter, menar en nedslående artikel i Scientific American, och för strandkroppen rekommenderar forskarna fortsatt motion och nyttig mat. Väldigt trist. Inte minst för bokbranschen. Fortsätt ändå värna den smala litteraturen, tycker jag. Ha framför allt en underbar sommar, och hör av dig om du vill läsa ”Kafka hade inte heller så roligt – i köket”.

Bibliotekarien rekommenderar

Stegräkning och andra moderna motionstekniker var inget 1800-talets äventyrerskor ägnade sig åt. Men att de fick sina dagliga 10.000 steg råder det ingen tvekan om när man läser sommarens mest uppslukande bok: finska Mia Kankimäkis ”Kvinnor jag tänker på om natten.” Kankimäki fascineras precis som många andra av Karen Blixen, men allra roligast är kapitlen om mer förbisedda globetrotters som Alexandra David-Neel – kvinnan som korsade Himalaya till fots och tog sig till det förbjudna Tibet utklädd till tiggare. Farlig bok i klimateran, man blir oemotståndligt ressugen.

