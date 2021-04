Jens Christian Brandt: Fansens storseger mot direktörerna

Veckan som gick dominerades av en sprucken såpbubbla. Tolv anrika fotbollsklubbar, sedan länge omstöpta till börsnoterade bolag inom upplevelseindustrin, förkunnade att de tröttnat på resten av fotbollsvärlden.

London, Madrid och Milano sa upp kontakten med Baku, Tirana och Malmö: i fortsättningen ville de vara fria att välja sina motståndare själva och aldrig mer riskera att tvingas spela mot någon klubb från en mindre nation, mot lag som kanske inte ägs av dollarmiljardärer, oligarker eller konsortier från Qatar. I stället ville de grunda en egen internationell liga; med tidstypisk maximalism skulle den heta Super League. En intern angelägenhet, en konstruktion helt och hållet uppbyggd kring principen lika feta plånböcker leker bäst.

Nu blev det inte så. I samma ögonblick konceptet för superligan presenterades utbröt en revolutionär storm. Särskilt i England tvingade rasande fans klubbarna att lägga ned projektet. Efter ett dygn av pudlande var framtiden redan historia. Basen, gräsrötterna, de helt vanliga supportrarna, hade vunnit en förkrossande seger över styrelserummen.

Konflikten är ändå värd att beakta. För det är som om fotbollen under pandemin blivit den arena där de gamla kontrakten mellan aktörer och publik omförhandlas. The show must go on, hette det nästan omgående för ett år sedan, när det som nu blivit vardag introducerades: matcher inför tomma läktare, matcher som livestreamas till varje hörn av världen men där den ende åskådaren på plats är en reporter med munskydd.

En av Tysklands bästa spelare var snabbt ute med att kommentera utvecklingen: fördelen med att slippa publik, hävdade han, var att spelet blev snyggare, man frestades inte att för applådernas skull göra något impulsivt, utan följde de taktiska anvisningarna. Allt det som nötts in på träning gick nu att förverkliga när man slapp känna pressen från otåliga, sensationslystna åskådare.

Foto: JB Autissier

Den trista insikten är att han delvis hade rätt. På den där overkliga, surrealistiskt övergivna scenen kunde man, särskilt under slutspelet i Champions League sommaren 2020, upptäcka stråk av hittills oanad skönhet, en koreografi som tycktes förena schack och balett – kvartsfinalen mellan FC Bayern och Barcelona är förmodligen en av de mest spektakulära matcher som någonsin spelats.

Ändå blev det snabbt påtagligt att frånvaron av publik berövade sporten all betydelse. Fotboll är som teater: något som inte kan återberättas. Man måste ha upplevt det, varit med i ögonblicket, starkt känt den där illusionen att man genom den egna närvaron faktiskt bidrog till att Hamlet dog och Neymar grät.

I pandemin gick den där känslan av att vara medskapande förlorad. Spelarna jublade oberoende av sina fans, och deras arbetsgivare – konsortierna från Qatar – bad marknadsavdelningen räkna på hur stora intäkter en seger i Manchester kunde tänkas generera i Kina eller USA. Det en gång lokala hade blivit globalt; ståplatsen i läktarkurvan digitaliserad. De som åt oss andra skapade berättelser, upplevelser, sammanhang hade med ens börjat påskynda uppbrottet in i en ny tidsålder.

Man får se, när coronarestriktionerna är över, hur konsumenterna hanterar frustrationen över att ha blivit överflödiga. Och vad som kvarstår av den gamla sociala ordningen. Om den årslånga karantänen faktiskt förändrat våra vanor, så att vi i ett vaccinerat efteråt ställer undan handspriten, men fortsätter att hålla avstånd, arbeta på distans och då och då, i stunder av lättsinne, vinka åt varandra på Zoom – då är den där superligan nog ofrånkomlig. Inte bara för fotbollens räkning, utan inom så många områden samtidigt: ännu mer gentrifiering, ännu större passivisering av de många som ska betala för några få, för något man själv inte längre är en del av.

Det är roligare att betrakta protesterna i Liverpool som början på någonting nytt. Vreden är än så länge begränsad till en fråga om vilka klubbar som ska spela mot vilka – men när den riktas mot de riktigt farliga formerna av turbokapitalismen, mot en dysfunktionell sjukvård, mot en skola ovärdig våra barn? På andra sidan pandemin väntar möjligen det förflutna snarare än framtiden: ett nytt 1848, 1968, 1989.