Jens Christian Brandt: Jag ångrar mig – det var jag som var banal, inte George Saunders

Så här skrev jag då: Saunders är, åtminstone i mina ögon, aningen för förtjust i (…) osmidiga metaforer. Det är först när ”systemkritiken” övergår i (eller sammansmälter med) språkkritik som bitarna konstnärligt verkligen faller på plats.

Så här skulle jag skriva i dag: De vidunderliga bilder Saunders skapar blir omgående verklighet. Det är ett misstag att uppfatta dem som metaforer.

Jo, det här stör mig verkligen. Och som jag minns det gick det till ungefär så här. Årets första vecka 2016 tillbringade jag med att läsa den amerikanske författaren George Saunders novellsamling ”Tionde december” (i briljant översättning av Niclas Nilsson). Kanske var det inte kärlek vid första ögonkastet, men boken fascinerade mig; särskilt det givna paradnumret ”Semplicaflickorna”. Den berättelsen var tveklöst samlingens mest ambitiösa, både konstnärligt och längdmässigt; 62 intensiva, förtätade sidor medan de nio ackompanjerande novellerna alla i snitt låg på cirka åtta sidor.

När jag sedan skrev recensionen gick någonting snett. Ett av kritikens uppdrag är att försöka ringa in verkets (eller författarskapets) särart. Det försökte jag smita ifrån genom att i stället beskriva Saunders topografi – den amerikanska villaförorten med perfekt trimmade gräsmattor – och hans plats i en tradition av författare som använt sig av samma kulisser för att gestalta samma neuroser och samma alienation. Min recension blev, misstänker jag, omständlig, en aning intetsägande. Men man måste få misslyckas ibland. Betydligt värre var att jag bytte fot.

Foto: Albert Bonniers förlag

”Semplicaflickorna” hypnotiserade mig. Jag kapitulerade för precis allt; den skickligt turnerade dagsboksformen, tilltalet i den, karaktärerna, miljön och, givetvis, den övergripande visionen, artistisk och lidelsefull. I recensionen pekade jag sedan ut den novellen som samlingens svagaste.

Innan jag försöker reda ut varför – om ”Semplicaflickorna” ska man veta att novellen kretsar kring det senaste inom trädgårdsdesign. Flickor i vita klänningar som på rad hänger från en mikrolina, dragen genom deras hjärnor, i en konstruktion som vagt påminner om en hammock. De kommer från fattiga hörn av världen och i skymningen gungar de mjukt i vinden. En läkare övervakar installationen, en silkestråd som går in genom ena tinningen och ut genom den andra.

Under läsningen infinner sig ett visst anatomiskt obehag, men jag tror inte att det var därför jag värjde mig. Utan förklaringen till varför jag i recensionen hade ett behov av att distansera mig från min egen entusiasm under läsningen måste ha andra orsaker. Den ena är lågsint: en kritiker vill vara originell. Jag insåg att de flesta recensioner skulle lyfta fram just den här novellen och lyfta den till skyarna. Den förtjänade den givetvis – men, resonerade jag, var den ändå inte lite insmickrande? Traffickingmotivet låg, då som nu, rätt i tiden; men var det inte en tvivelaktig förenkling att lägga hela den moraliska skulden på västvärldens medelklass och stämpla oss alla som förövare? Jodå, jag intalade mig att det var för grovt. Och skrev, ogint och syrligt: ”… det här är en samling berättelser som vill så mycket. Inte bara gestalta en vision av samtiden, utan också ruska om.” Författaren, tillägger jag, kan ”ibland hamna en smula snett”.

I efterhand ångrar jag framför allt det där med ”vill så mycket”. Det är den typen av formuleringar man tar till för att markera avstånd, en plump härskarteknik. Är det bättre med litteratur som vill lagom mycket eller ingenting alls? Kardinalfelet, inte bara i recensionen utan också i min läsning, är ändå att jag är alldeles för snabb att tolka de där vita klänningarna där de i skymningsvinden fladdrar i nyrika amerikaners trädgårdar som en metafor. Som något, alltså, som betyder något, och betyder något annat än det vi ser i textens ytskikt. Men går man på det spåret, att bilden ska uttolkas och tolkningen sedan tycks en banal – då har man kanske bara identifierat sin egen banalitet, inte verkets?

Hur som helst tror jag att i en tid av hashtaggar, av etiketter och kategoriseringar ska kritiken vinnlägga sig om att uthärda ovissheten. En bild kan, i förlängningen, stå för det ena eller andra. Men det är sekundära spekulationer; de får komma långt senare. Det är först när man avstår från att leta innebörder bortom verket som det verkligen öppnar sig och visar på sina möjligheter i stället för sina begränsningar. Allt det borde jag ha insett redan 2016.

