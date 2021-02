Jens Lapidus återvänder hem med ny dystopisk bok

Jens Lapidus hade slutat som advokat och flyttat till Mallorca. Där, ofta vid Caixa café vid Plaza Weiler i Palma de Mallorca, omgärdad av ”eleganta mallorkinska damer”, inledde han skrivandet 2018.

Nu har han återvänt till Stockholm efter tre år utomlands – med en färdigskriven bok om 380 sidor.

– Jag betraktade Sverige lite på avstånd från en ö i Medelhavet och tog del av hemlandet genom tidningarnas rubriker. Det var nog en faktor till varför jag skrev den, förklarar han för DN.

Vi träffas i pressrummet på Albert Bonniers förlag i Stockholm. Den forna brottmålsadvokaten och juristen sitter med ena benet slängt över det andra, klädd i en jeansskjorta från Ralph Lauren och med grova kängor på fötterna.

– Efter att jag slutade som advokat och jurist har jag fortsatt att tänka på de lagar vi stiftar för att lösa ett problem. Hur kan de användas om de hamnar i ett annat samhällsklimat? Eller om man drar dem till sin spets – vad kan då hända? tänker han högt.

Foto: Hossein Salmanzadeh

– Ett tydligt exempel som jag har debatterat flitigt är avlyssning. Polisen behöver det för att kunna stävja kriminaliteten, men metoden kan ju också användas för att avlyssna samhällskritiker och dissidenter i ett totalitärt system, säger han om en del av inspirationen till verket.

Boken utspelar sig i ett framtida Sverige som på många sätt skiljer sig från dagens. Det är hett av klimatuppvärmningen, det dricks vin på svenska druvor, bilarna är självstyrande och samhällsklimatet har hårdnat. Rejält.

Lapidus börjar direkt på bokens första sidor med att redogöra för handlingens begrepp ”Särområdeslag (2025:1252)”. En lag som reglerar särområden: stadsdelar med hög arbetslöshet, invandring och brottslighet, med ombyggda murar för att förhindra att invånare tar sig ut.

Polisen står samtidigt maktlös inför upploppen, raseriet och de extremistiska rörelserna.

Handlingen förs framåt när en kvinnlig politiker blir kidnappad under ett tal i ett påhittat särområde utanför Stockholm.

Han har velat konstruera en värld som är Sverige – men framåt i tiden.

– Det är ingen science fiction, men ändå ganska nära verkligheten, där man använder lagstiftningen på ett demokratiskt sätt. Men ändå har det orsakat ett system som man inte vill ha, men som kändes behövligt när det instiftades, förklarar han.

Jens Lapidus debuterade 2006 med boken ”Snabba cash”. Foto: Hossein Salmanzadeh

Hur var det att skriva en bok om en fiktiv framtida verklighet?

– Jag tänker att det tillfört ett extra lager och en extra nivå i mitt skrivande. Kanske också mer politiskt, även om det inte är min avsikt att skriva politiska kampskrifter, svarar han.

– I mina tidigare böcker har jag öst väldigt mycket ur här och nu. Upplevelser från mitt liv som advokat och saker jag sett med egna ögon, hört talas om, läst i polisutredningar eller som klienter har berättat.

Jens Lapidus tycker att han har kunnat vara ännu friare i ”Paradis city” eftersom han inte har behövt förhålla sig till någon verklighet eller autenticitet. Men den friheten har också varit svår eftersom trovärdigheten har varit viktig.

Den nya romanen har tagit längst tid av alla hans böcker att skriva. En utmaning, medger Lapidus.

– Att skriva den har varit roligt, men också jävligt svårt. Det har tagit lång tid och jag har kämpat länge. Jag tror det beror på att jag har slutat som advokat också. Jag fick oerhört mycket inspiration därifrån.

För trogna läsare av Jens Lapidus högenergiska böcker är det lätt att känna igen karaktären Emir. Författaren beskriver honom som ”en före detta kriminell man som själv är ett våldspaket, men som ändå tagit några steg tillbaka och försöker passa in”.

– Emir är en karaktär som jag har älskat att skriva om. Jag har en hatkärlek till den typen av personer och de återkommer jag till väldigt ofta i mitt skrivande.

När Jens Lapidus skrev boken lyssnade han på lugn pianomusik – eller svensk gangsterrap. Foto: Hossein Salmanzadeh

Utöver Emir finns också Nova och Fredrika i handlingen. Två totalt olika karaktärer – en kommersiell influerare utan ideal, en polis med sträng moral.

– I början av skrivandet famlade jag ganska mycket, framför allt kring poliskaraktären Fredrika. Jag kände att jag ville ha en stel, lag- och regelföljande människa, men samtidigt en person med ett djup, förklarar Lapidus och fortsätter:

– Jag har velat utforska frågan vad mod är. Mod kanske är att våga stå upp för en viss princip när det blåser hårt. Men också att bryta mot något du tror på i något sammanhang.

Kanske är de mer extrema rörelserna i samhällets yttre kanter ett svar på den totala tomheten som den vanliga medelklassmänniskan känner

I ”Paradis city” har våldet ökat. Men, menar Lapidus, med influeraren Nova, som säljer ut hela sitt privatliv inför sina följare, vill han skildra ett annat samhällsproblem.

– Kanske är de mer extrema rörelserna i samhällets yttre kanter ett svar på den totala tomheten som den vanliga medelklassmänniskan känner i dag. Där blir influerare en så tydlig bild av den fullkomligt vidriga meningslösheten i allt det här som denna ytliga livsstil handlar om, säger han.

– Jag tror verkligen inte på den.

I verket har han velat förstärka nuvarande samhällstrender och ”dragit på dem av bara helvete”.

– Den här boken är ett skräckexempel på ett ganska extremt Sverige där vi har övergivit folkhemstanken totalt. Vi tycker att vi har haft så mycket problem att vi har beslutat oss för att de som har orsakat flest problem inte ska få vara med längre, sammanfattar han.

”Paradis city” utspelar sig i framtiden. Något bestämt årtal finns dock inte utskrivet i boken. Foto: Hossein Salmanzadeh

Karaktären Emir får exempelvis inte ta del av välfärden eftersom han har klassats som en ”särskild gängrelaterad individ (SGI)”.

Han är svårt sjuk, men måste betala vården med egna pengar – pengar han inte har.

– De som klassats som SGI får klara sig själva, de har sabbat för mycket. Jag kan någonstans förstå den tanken; jag försöker hela tiden ge de dåliga krafterna det bästa argumentet. Det blir ointressant litteratur om man ska ge det negativa förkastliga argument.

Vi får inte tro att vi lever i ett laglöst land.

Det är nu femton år sedan Jens Jacob Lapidus debuterade med braksuccén ”Snabba cash”. På dessa år har samhället förändrat på många olika sätt, menar han.

– Jag vill inte vara alarmist, kriminaliteten består av en massa olika typer av brottslighet. Vissa har gått ned, vissa har gått upp. Pratar du med kriminologer så säger de att det inte är säkert att den totala kriminaliteten i Sverige alls har ökat. Vi får inte tro att vi lever i ett laglöst land, för så är det inte, betonar han och fortsätter:

– En viss typ av kriminalitet har gått upp. Det är de här sprängningarna, skjutningarna och den väldigt hänsynslösa brottsligheten som inte riktar sig mot någon, utan struntar helt i att det finns människor omkring.

Foto: Hossein Salmanzadeh

Hur tänker du kring den samhällsutvecklingen?

– Den är olycklig och beror på mängder med faktorer. Jag önskar att det var enkelt att man kunde säga att det här handlar om bara bostadspolitik eller invandring, men det är inte så enkelt, säger han.

– Det är en cocktail av bostadspolitik, segregation, för hög invandring på för kort tid som Sverige inte har förmått att integrera in i samhället, privatiseringar, skolan, jobb, politik, arbetsmarknadspolitik… You name it.

Lapidus tillägger snabbt att ”Paradis city” inte är en ”grundad prognos” om framtiden. Däremot tror han att de samhällsproblem han precis nämnt inte heller kommer vara lösta i framtiden:

– Herregud, ett samhälle kommer aldrig till rätta med allting. Vi slipar hela tiden på systemet.

Vad vill du skriva om härnäst?

– Om kriminalitet, tror jag. Jag skulle tycka det var spännande att, efter att ha behandlat samtidens Sverige i flera böcker och även några år framåt, gå bakåt. Titta på hur det blev så här, kanske skriva om 1980-1990-talet med lite mer episkt berättande.