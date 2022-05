Jens Lekman: ”Många bar på en dröm om ett mer demokratiskt musikklimat”

I mars i år dök det upp en begravningsannons för Jens Lekmans klassiska album ”Night falls over Kortedala” på nätet. Varför popskivan, som kom ut 2007 och hamnade etta på den svenska albumlistan, skulle plockas bort från strömningstjänsterna var oklart. Men inbitna fans ombads lämna sina kondoleanser under ett sista, skälvande lyssningsparty.

En och en halv månad efter att han jordfäste sin mest populära skiva, under ceremoniella former på ett fält i hemstaden Göteborg, återuppstår den nu i ny skepnad och med den nya titeln ”The linden trees are still in blossom”.

Anledningen är att han, som tidigare flitigt använt sig av samplingar i sitt låtsnickrande, i vissa fall saknat rättighetsinnehavarnas medgivande.

– Det gjorde att originalskivorna var tvungna att tas bort, förklarar han, som befinner sig på turné med lokala ungdomsorkestrar i USA.

Detsamma gäller för skivan ”Oh, you're so silent Jens” (2005) som samlade några av Lekmans tidiga hits, så som ”Black cab” och ”Your arms around me”. Den plockades bort från nätet 2011, men ges nu ut i ny version under namnet ”The cherry trees are still in blossom”.

– Jag tänker på dessa album som portaler till originalskivorna och till den tid de skapades i. De är inte menade att ersätta originalen, därav de nya titlarna. Det som tagits bort eller ersatts får gärna lysa med sin frånvaro, säger den hyllade 41-åringen.

”Jag tänker på dessa album som portaler till originalskivorna och till den tid de skapades i”, säger Jens Lekman, som tidigare samplat bland andra Belle and Sebastian och The Mamas & The Papas i sina låtar. Foto: Ellika Henrikson

Skivorna är talande tidsdokument från en tid då man kunde både göra och släppa musik på ett annat sätt, menar Lekman, som till viss del är kritisk till hur musiklandskapet utvecklats sedan dess.

Då, i början av 2000-talet, kändes internet mer anarkistiskt, fortsätter han.

– Jag hade nog en naiv tanke om att vi var på väg mot något nytt. De stora skivbolagen höll på att gå under och jag tror många bar på en dröm om ett mer demokratiskt musikklimat där man kunde få skapa sig ett litet hörn nånstans på internet och slippa mellanhänderna. Men i stället blev det tvärtom, säger han.

– I dag kan visserligen vem som helst släppa musik, men för att existera måste man gå genom de stora plattformarna. Men jag ångrar inte den drömmen, jag önskar inte att jag gjort saker annorlunda. Vår tidsålder känns på många sätt redo för att faktiskt börja diskutera dessa frågor igen.

Genom åren har Jens Lekman sjungit sina ofta romantiska, eller självbiografiska sånger – en sorts smäktande och svängiga popvykort från Göteborgs förorter – runtom i världen. Att han nu får göra det och samtidigt fylla igen luckorna i sin låtkatalog ger honom lust att blicka framåt.

– Det känns nästan symboliskt att skivorna kommer ut samtidigt som den här turnén, som att jag lämnar över musiken till en ny generation. Jag känner mig rätt redo att gå vidare själv, jag vill släppa ny musik, men jag hoppas ju ändå att det gamla kan få betyda något, också för folk som inte hört låtarna förut.

Albumen ”The linden trees are still in blossom” och ”The cherry trees are still in blossom” (Secretly Canadian) finns ute digitalt, men släpps i fysisk form den 3 juni.

