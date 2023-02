Jens Ohlin gör katastrofteater om att njuta av undergången

I flera dagar efteråt nynnar vi på ”Toxic”. Fast med ny, svensk text.

”Ska vi dricka och dö, eller dö av törst?!”

DN är med på första genomdraget av musiken som markerar scenbytena i Folkteaterns nya uppsättning av ”Quasimodo”. Originalspåren är Britney Spears, bearbetningen Jens Ohlins.

– Jo, men jag gillar så klart henne, men framför allt kan hennes harmonik bli så kyrklig. Det passar här i prästfamiljen.

Ensemblen repar till tonerna av Toxic. ”Tänk andfådd staccato”, regisserar Jens Ohlin. Foto: Tomas Ohlsson

Det är Jonas Sjöqvist som spelar fadern, prästen, frossaren och grisen Cochon. Lena B Nilsson är hans mamma, Chèvre. Den dödssynd hon bär med sig är kättjan och det symboliska djuret för detta är geten. Allt detta står på en whiteboard bakom fikabordet, men den har ensemblen inte hunnit läsa.

– Vadå, är vi djur?! utropar Nilsson.

De är ju bara ett par dagar in på repetitionsperioden och just hon spelar fortfarande kvällstid i en helt annan uppsättning. Men nu ska alltså låtarna sättas.

– Långsamt som fan nu, så jag hinner med, säger regissören vid flygelns tangenter.

Detta är hans sjunde uppsättning av klassiker i ny tappning. Senast Ohlin gästade Göteborg regisserade han ”Misantroperna”. Därefter satte han upp ”Macbeth” på Dramaten. Nu är det ”Quasimodo”, men som vanligt är pjäsen extremt löst knuten till originalet – i det här fallet romanen ”Ringaren i Notre Dame” av Victor Hugo.

Lena B Nilsson spelar farmor Chèvre. Här lövas svenska texten till Womanizer: ”Är det domedagen? Dome-dome-dagen?” Foto: Tomas Ohlsson

Quasimodo är ett hittebarn med puckelrygg. Han är godhjärtad, men i det här fallet består puckeln av en lömsk tvilling som kommer med nya regler för prästfamiljen att efterleva. En helt avgörande förutsättning de får besked om är den att jorden ska gå under. Tiden är utmätt.

– Jag är själv upptagen av detta dag och natt. Hur ska mina barns värld se ut, med alla hot som finns nu – nedmonteringen av den liberala demokratin, kärnvapenkrig, klimatförändringar... Så jag tog min egen samtidsångest och gjorde kristen katastrofteater av den, säger Jens Ohlin.

På den svarta ribbstickade mössan han har på sig – i dag hann han nämligen inte ”blåsa luggen”, så den behövs – lyser ett orange emblem med svarta blockbokstäver: ALLA SKA VI DÖ.

– Folk frågar ju när de ser den. Varför går du omkring så där? Jag svarar att det är det min nästa föreställning handlar om, men det är också ett memento mori, en påminnelse om att jag är dödlig.

Inför varje ny pjäs ser Jens Ohlin till att komma ner på jorden och inte upprepa gamla misstag. Hur? Han läser en gammal sågning från DN... Foto: Tomas Ohlsson

Även om ”Quasimodo” handlar om jordens undergång tycker inte Jens Ohlin att den är en dystopi. Han säger att den är rolig, men sen säger han att så kan man inte säga, för ingen som säger att han är rolig, är rolig på riktigt.

Han har bränt sig på övertydligheten förr. Inför varje ny uppsättning läser han DN:s recension från 2016 av ”Marie Antoinette”. Där tyckte Mikael Löfgren att Ohlin var för angelägen om att skildra nuet genom historiens raster. Det märktes, på ett klumpigt sätt.

”Skit i samtiden ett tag, den slinker in ändå”, skrev Löfgren. Efteråt – ganska långt efteråt, men ändå – tyckte Jens Ohlin att recensenten hade rätt. Så nu vakar han själv över sina eventuella budskap.

En fråga för prästfamiljen i ”Quasimodo” är hur deras utmätta tid ska hanteras. De vet att de har fyra veckor till undergången. Ska de maxa och leva ut, eller avstå och idka botgöring?

Prästfamiljens medlemmar representerar varsin dödssynd och bär franska namn efter de djur som symboliserar lasterna. Geten är kättja, vargen vrede och räven girighet osv. Foto: Tomas Ohlsson

– Jag pendlar själv, hela tiden. Vi vill nog gärna underkasta oss om vi ser belöningen, men det är så svårt. Jag tror att många längtar efter en auktoritet, som religion i vissa fall, men det finns ju både positiva och negativa aspekter av en stark tro. Man letar ju efter ett jävligt bra tvång helt enkelt.

Vad ägnar du dig själv åt när du maxar?

– Nej, men det kan jag inte erkänna öppet!

Dina asketiska drag då?

– Alltså, jag har perioder när jag inte unnar mig nåt. Och perioder när jag unnar mig allt.

Jens Ohlin lägger in en snus och förstår direkt att rummet ropar efter en analys av den uppenbara lasten.

– Ja, men den är ju inte så stor, hallå?! Det är ju faktiskt inte ens helt bevisat vad snus gör med kroppen.

Shada Sulhav och Malin Morgan under ett skrattanfall vid en repetition av ”Toxic”. Regissören Jens Ohlin är förtjust i Britney Spears. Foto: Tomas Ohlsson

Prästfamiljen står vid flygeln igen. Vardagsklädda nu så klart, men alla som sett Ohlins uppsättningar vet att de senare ska bära Matilda Hyttstens kostymer och Suz Åbergs mask och peruker medan de rör sig genom Susanna Hedins scenografi. Det blir som en tecknad serie på scen och uttrycket arbetas fram parallellt med manuset berättar Jens Ohlin.

– Vi pratar hela tiden. Om vi har de här karaktärerna, vilken tid lever de i då? Vilka rum är deras? Vad har de för frisyrer? Sedan skriver jag mer och så hörs vi av igen. Ändras något nu när vi vet vad de tar sig för?

Även i repetitionsrummet pågår lagarbetet. Jonas Sjöqvist undrar om de verkligen ska lägga in en så lång paus i ”Toxic”, som regissören föreslagit, för att hinna med. Den finns ju inte i Spears original.

”Jag pendlar hela tiden, mellan att unna mig inget och unna mig allt”, säger Jens Ohlin om uppsättningen i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

– Jo, men jag vill att texten ska höras och jag tror inte man kommer göra det om ni bryter av så snabbt med nästa fras, säger Jens Ohlin.

– Det är ju bara det att publiken kommer sjunga vidare, och inte ta en paus. Alla kan ju den här, säger Jonas.

Han har rätt. Man slutar aldrig nynna.

”With a taste of your lips, I'm on a ride. ” Eller, som den numera går i våra huvuden då: ”Ska vi dricka och dö, eller dö av törst?”

Maxa eller skala ner. Den eviga frågan för Quasimodo. Och för pjäsens regissör.

Några dagar efter sångrepet hör Jens Ohlin av sig. Han har slutat snusa, efter att ha läst vad han sagt till DN. Uttalandet om att det inte skulle vara skadligt för kroppen är så dumt, tycker han. ”Någon måtta får det ju vara på förnekelsen.”

Pendlandet pågår. Snart har Folkteatern premiär på dramat.

”Quasimodo”, premiär 18 februari, Folkteatern.