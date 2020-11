Jeremih vårdas på intensiven med covid-19

Det är oklart när Jeremih, som egentligen heter Jeremy Phillip Felton, insjuknade och hur länge han legat på sjukhus. Enligt TMZ har den 33-åriga sångaren blivit placerad i respirator efter att hans tillstånd förvärrats.

Flera artister har nu visat sitt stöd för Jeremih på sociala medier. Rapparen 50 Cent lade i helgen upp en bild på dem tillsammans med texten: ”Be för min grabb Jeremih. Han mår inte bra, den här covid-skiten är på riktigt.”

Rapparen Chance The Rapper vädjar till sina följare i en tweet att be för Jeremih.

https://twitter.com/chancetherapper/status/1327693566433497089?s=21

”Snälla om ni kan ta en sekund till att be för min vän Jeremih, han är som en bror för mig och han är sjuk just nu. Jag tror på Jesus läkekraft så om ni snälla kan be en bön för honom”, skriver han i tweeten. Även Detroitrapparen Big Sean tweetade sina böner för sångaren.

https://twitter.com/bigsean/status/1327705676596928512?s=21

Jeremih är förutom sångare också låtskrivare och producent. 2009 skrev han kontrakt med Def Jam Recordings och slog igenom rejält med singlarna ”Birthday sex” och ”Imma star” samma år. Han har jobbat med artister som Kanye West, Ludacris och Nicki Minaj.