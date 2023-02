Jerker Virdborgs nya roman är som en otäck sinnesrubbning

Roman Jerker Virdborg ”Cirkelns fyra hörn” Albert Bonniers Förlag, 257 sidor Visa mer

”Du behöver inte ta med något. Verkligen ingenting.”

Per har precis fyllt fyrtio. Det är mer än fyra år sedan. Då börjar det väl bli alldeles lagom nu, att pappa levererar sin present? Sedan ett par veckor har han hursomhelst låtit sonen förstå att ett särskilt slags firande är på gång. Det handlar egentligen om två saker. En guidad tur i Stockholm, marknadsförd under namnet ”Cirkelns fyra hörn”, och en resa in i högst tveksamma familjehemligheter.

Jerker Virdborg låter i sin nya roman alltså en minibuss med välmanikyrerad chaufför ta med far och son till udda platser i den svenska huvudstaden. Från vikingabygden Vädla gärde vid Norra Djurgården, förbi KTH och platsen för Sveriges första kärnreaktor, via huset på Östermalmsgatan 36 som en gång inhyste familjerna Bildt och Palme, till den där papperskorgen nära NK där en mördare en gång för snart tjugo år sedan slängde sin keps i flykten.

En inspelad röst hasplar ur sig fakta, ingen förstår riktigt varför, och språket rämnar. När guiden Laura själv talar ljuger hon om ovidkommande detaljer och ger ifrån sig meningar som närmast tycks formulerade av en icke-mänsklig livsform: ”Per, svara mig ärligt nu. Vill du ha lunch?”

"Cirkelns fyra hörn" av Jerker Virdborg.

Födelsedagspresent nummer två är att sonen ska få ställa frågor, men det är pappa själv som insisterar på att lägga fram en – möjligen bedräglig – berättelse om det som varit. Ett plötsligt sanningskrav sent i livet? Det är i alla händelser den som insisterar på avslöjanden som tycks bestämma vad som är sant. Det rör sig om tidigare äktenskap som ingen känt till, om sjuka småbarn som skickats bort, om okända halvbröder som av någon kuslig anledning delar förnamn. Det egna jaget blir svårt att urskilja när det förflutna kastar sina skuggor in i nuet, och så glider guidens inövade repliker och Pers reaktioner på pappas påtvingade storytelling samman, även formmässigt:

”Pumphuset som vi ser här stod länge mitt på Brunkebergstorg, mitt i de rivna Klara-kvarteren, där ni förut åt bakelse”, sa hon.

”Visste du att för länge sedan så åkte min pappa här till Italien för att ligga med sin nya fru istället för att ta hand om sin lille son?” sa jag.

Jerker Virdborgs stil kallas ofta för ”klaustrofobisk”, och kanske finns inget bättre ord för det han tidigare ägnat sig åt i sitt författarskap. Ibland är känslan av instängdhet verkligen konkret, som i de trånga gränderna i ”Staden och lågorna” (2012) eller den krigshärjade novellsamlingen ”Skyddsrummet Luxgatan” (2015).

”Mamma i soffa” från 2020 rör sig delvis i en ny absurdistisk riktning, men behåller det slutna rummets effekter. Med en blinkning till den trädklättrande ynglingen i Italo Calvinos ”Klätterbaronen” deklarerar där en äldre dam att hon tänker leva resten av sitt liv i en stängd möbelaffär. Soffan blir en påtaglig konfliktyta, och romanen ett slags fälla gillrad för att snaran ska spännas hårdare för varje utfall.

Att Tre Kronor brann ner är en nationell tragedi. Att Tre kronor brann ner har ingen som helst betydelse för oss.

I ”Cirkelns fyra hörn” råder ett rakt motsatt förhållande. Steg för steg går förankringen i världen om intet, och den som vill slåss får göra det mot moln och dimma. Det är som att luften tunnas ut och skapar yrsel under läsningen, som att själva gravitationen upphör. I takt med att tillvarons dimensioner löses upp antar den ödsliga bussturen närmast formen av en färd ut i rymden, där alla vägar hem har gått förlorade.

Romanen bygger, som titeln antyder, på motsägelser som inte sällan staplas på varandra. I återkommande textsjok berättar den inspelade rösten Stockholms historia på två sätt samtidigt. ”Att riva Klarakvarteren var att ödelägga stadens kärna: ”De som tjänade stora pengar på denna besinningslöshet var arkitekter, byggherrar, jurister...” Eller? Att riva Klarakvarteren var en förutsättning för en levande storstad, och banade väg för modernistiska mästerverk: ”De som däremot ömmar särskilt för det sena 1800-talets jättetrevliga dussinarkitektur ombedes uppsöka Bryggargatan, Målargatan, Gamla Brogatan och Apelbergsgatan där byggnad efter byggnad bevarats i klädsamt musealt skick.”

Det fortsätter.

Att Tre Kronor brann ner är en nationell tragedi. Att Tre kronor brann ner har ingen som helst betydelse för oss. Utan mordet på utrikesministern hade utvecklingen i Sverige sett helt annorlunda ut. Utan mordet hade allt sett likadant ut. För sitt inre ser Per ”en väldig sal där en kall, tung gas täckte hela golvytan medan utrymmet i övrigt var fyllt med luft som utan problem gick att andas”.

Det är som att Virdborg låter sin huvudperson famla efter språkets och berättelsens gränser. Andas eller inte andas – skulle det göra någon skillnad? Allt är ju bara ord.

Det finns en kyla och en distans i det här märkliga dramat, som möjligen kommer att störa den som gärna vill komma nära litterära gestalter, vill förstå dem och deras drivkrafter. Glöm det. Glöm far och son, glöm relationer och minnen. ”Cirkelns fyra hörn” är något annat. Den är en otäck sinnesrubbning, en manipulation och en kamp om verkligheten med kraft att slunga läsaren ur kurs.

