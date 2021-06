Jesper Högström: Alle man på däck när kapten Andersson ska rida ut EM-stormen

Uherske Hradiste hette det. Det var en plats som gjord för att reflektera över nationer och nationstillhörighet, för namnet betydde ”ungerska Hradiste” fast staden låg i Tjeckien, på gränsen till Slovakien. För femtio år sedan hade den tillhört folkrepubliken Tjeckoslovakien, för hundra år sedan kejsardömet Österrike-Ungern. Nu verkade den ockuperad av mina egna landsmän, herrar (mest) i gula landslagströjor som örlade omkring i den trevliga lilla staden inför matchen mellan Sverige och Portugal senare på kvällen och i somliga fall låg och tog igen sig i rabatter och parker fast det fortfarande var eftermiddag.

Detta var spillrorna av den så kallade ”Gula väggen”, den svenska hejaklack som sades vara en så avgörande faktor för att bära U21-landslaget mot seger i den pågående EM-turneringen. Antagligen kunde man se dem som en modern variant av de svenska arméer som terroriserat de här trakterna under Trettioåriga krigets dagar (i Brno, där vårt hotell låg, firade man fortfarande segern över general Torstenssons trupper 1645) och förr i tiden hade den svenska sportjournalisten naturligtvis gjort ett stort nummer av dessa ärorika minnen.

Numera, berättade min kollega Matz från Sveriges Radio, uppmanades kommentatorerna att undvika den sortens krigiska referenser. Och gärna för mig. Jag kan inte påstå att den Gula väggen fyllde mitt hjärta med glädje och stolthet över att vi, som Verner von Heidenstam skulle ha formulerat saken, ärvt samma fädernesland.

Men på kvällen, när Simon Tibbling på övertid skyfflade in målet som gjorde att Sverige gick vidare (mot ett senare sensationellt EM-guld), då vrålade jag ändå så högt att jag fick sneda blickar av mina grannar på pressläktaren, där ett mer diskret uppträdande anses vara på sin plats.

U21-landslaget hade gett mig en del av min kärlek tillbaka. Men helt återvände den inte förrän året efter, när Janne Andersson tog över A-landslaget.

Det var desto skönare som det var en tid, 2015, när jag kände mig oförmögen att hålla på det ”riktiga” landslaget. Om det finns något som kallas fotbollspatriotism så är min inte ovillkorlig. Det gick inte att stödja ett lag som förlorat sin själ, som det svenska landslaget gjort under Erik Hamréns ledning. U21-landslaget hade gett mig en del av min kärlek tillbaka. Men helt återvände den inte förrän året efter, när Janne Andersson tog över A-landslaget.

Det var en underbar känsla, för det var en stor del av mig själv han gav mig tillbaka. Hur mycket jag ibland vill förneka det, hur mycket jag än kan tycka mig se den fotboll som varit en så stor del av mitt liv med en vuxen och civiliserad människas distans nuförtiden, är det ju fortfarande en stor del av mig som vill vara med de där gubbarna i billiga gula nylontröjor som låg och skräpade i de tjeckiska rabatterna.

Vad var det som gjorde det? Vad innehåller den själ som Janne Andersson gav tillbaka till det svenska landslaget? Jag såg dem nyss sammanfattade i en bok: ”ordning, disciplin, hederlighet, tradition, solidaritet och professionell kompetens.” Vilken befrielse efter Hamrénepoken, med dess prål och dess powerpointfloskler, dess skryt och fåfänga och osammanhängande prat om att bete sig som en vinnare och spänna ut bröstet! Vilken lättnad, i en fotbollsoffentlighet som mest påminner om Macbeths ord: en saga, berättad av en dåre, låter stort, betyder intet!

När Aftonbladet tapetserar sin EM-bilaga med en sinnesslö karikatyr som framställer Janne Andersson som huligan och besvär honom om att skapa EM-feber! När samma Aftonblad beskriver den enorma antiklimax som Zlatan Ibrahimovics återkomst utgjorde som ”ett spjut i bröstet på den svenska drömmen”!

Då är det underbara att detta för Janne Andersson just låter stort, betyder intet. Han är resistent mot alla former av feber. Han har aldrig haft någon svensk dröm som kan få ett spjut i bröstet, hur mycket man än mixtrar med metaforerna: han hör till det Sverige som inte ägnar sig åt drömmar. Hela den knäppa Life of Brian-episoden med Guden Zlatans återkomst (profetiorna innan, jubelsångerna under intåget i Jerusalem, klagosången efter nederstigningen till Dödsriket) gick Janne Andersson, det är jag övertygad om, helt förbi.

Han kommer att reda ut Kulusevskikaoset också, med sitt förnuftiga tillvägagångssätt. Sitt ner i båten, håll dig till planen, kontrollera det du kan kontrollera och bekymra dig inte om resten!

Nu är nu och då är då. Han är Per Albin under kriget, rak kurs mellan dem som klagar på att han är för undfallande mot Zlatans twittertyranni och de som vill ha med honom i korståget mot den Tråkiga fotbollens bolsjevism. Han är Tegnell, Giesecke och de andra i Folkhälsomyndigheten. Han kommer att reda ut Kulusevskikaoset också, med sitt förnuftiga tillvägagångssätt. Sitt ner i båten, håll dig till planen, kontrollera det du kan kontrollera och bekymra dig inte om resten!

Ordning, disciplin, hederlighet, tradition, solidaritet och professionell kompetens

Men hur svenska är de där dygderna egentligen? Vad är det för bok där de finns beskrivna? Den är skriven av Gunnar Fredriksson och handlar om Joseph Conrad. Det var de kvaliteter Conrad alltid återkom till, skriver Fredriksson, ”de kvaliteter han uppskattade som befäl i ett handelsfartyg”. Inte alls några nationella egenskaper (om nu några sådana existerar), tvärtom sådana som behövs i den mest internationella miljö som tänkas kan, ett fartyg på de sju haven. Ett ideal som faller sig lätt för en rotlös person som flytt från sitt på den tiden ockuperade fosterland – Conrad tillhörde vår polska motståndarnation, men var uppvuxen i samma habsburgska kejsardöme som Uherské Hradiste tillhörde och som var en av de makter som delat upp Polen mellan sig – och kanske från tumultet i sitt inre.

Conrad, utvecklar Gunnar Fredriksson, ”avskydde anarki, antingen det var fråga om socialistisk, kapitalistisk eller liberal anarki”. Temat i flera av hans böcker är just människans kamp mot inre och yttre anarki, detta virus, denna livsfarliga naturkraft som bara kan bekämpas med disciplin, lugn yrkesutövning, sunt förnuft.

Nu har landslaget gått in i sin bubbla. Där, förklarade Janne Andersson i en radiointervju, kommer han att vara lycklig varenda sekund.

Det är inte lätt. På sin första resa som kapten fick Conrad ta över en bark där kaptenen dött och där resten av besättningen låg sjuk i feber, kolera och dysenteri: ligga sexton dagar på Singapores yttre redd med gul pestflagg i mesanmasten innan han lyckades segla skutan till Sydney genom hård västlig storm utanför Kap Leeuwin. Det gick, för att fartyget är en avskild värld, där alla vet sin roll, där alla landbackens futtiga intriger och små motsättningar upplöses. Där alla, oavsett ursprung, måste förenas i en gemensam kamp. Jag har seglat med britter med yankees och allt, säger Charlie Barr i Taubes Eldarevals, ja, med tyskar och med portogiser.

Som ett fotbollslag, ungefär.

Nu har landslaget gått in i sin bubbla. Där, förklarade Janne Andersson i en radiointervju, kommer han att vara lycklig varenda sekund. Inte undra på det: trots pestflaggan i mesanmasten är det hans fartyg och ju längre från land desto bättre. Där för han befälet, där råder alla de där idealen Joseph Conrad hyllade: alle man på däck, Olsson och Quaison, Berg och Kulusevski, i gemensam kamp mot de obönhörliga elementen (det lömska viruset, de spanska kortpassningarna).

Varför tapetserar Aftonbladet sin EM-bilaga med en sinnesslö karikatyr som framställer Janne Andersson som huligan? Han är ju antitesen till anarki.

Vi som tittar går också in i vår bubbla. Där är förutsättningen den som gamle Coleridge kallade ”the willing suspension of disbelief”: att vi villigt accepterar alla fotbollsvärldens skenbara motsägelser. Att vi inbillar oss att de där elva sjömansgossarna representerar oss, representerar Sverige (i själva verket representerar de Svenska Fotbollförbundet, som gärna poserar som allmännyttig verksamhet, men säljer tv-rättigheterna till matcherna till bolag som fyller sina sändningar med sinneslöa reklaminslag och lika sinnesslött kringsnack). Där kan vi obesvärat röra oss mellan beundran av kapten Anderssons kärva saklighet och den tv-soffans anarki som Joseph Conrad säkerligen skulle ha beskrivit med Mistah Kurtz sista utrop: The horror, the horror.

Den är en bark med destination Sydney, bemannad av ärliga gossar under kapten Anderssons befäl som hotas av kolera och dysenteri.

Det är ju trots allt det som är poängen med fotbollens såpbubbleland, som är konkret och påtagligt och skimrar i solen och som upplöser sig i tomma intet när vi nuddar vid det med fingret. Som är begränsad i rummet av kritade linjer, i tiden av domarens klocka, beskriven i symmetriska tabellrader och avrundade resultatprotokoll. Som är på lika blodigt allvar som Trettioåriga kriget och samtidigt fullkomligt betydelselöst. Som är ett land där nu är nu och då är då och som samtidigt svävar utanför tid och rum: där Uherske Hradiste tillhör både Tjeckien, Tjeckoslovakien och Österrike-Ungern och dessutom de svenska fyllona i parken.

Den är en bark med destination Sydney, bemannad av ärliga gossar under kapten Anderssons befäl som hotas av kolera och dysenteri, som ska kastas omkring i stormarna på Sydkinesiska sjön men en dag seglar i hamn och får sin mödas lön. En svensk dröm? Gärna för mig.

