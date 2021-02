Jesper Högström: Det norska pekoralet ”Atlantic crossing” väcker frågan hur historisk fiktion bäst skapas

April 1940. En flinande tysk ambassadör infinner sig hos kung Gustaf V för att informera honom om att man i Berlin tvivlar på hans ”lojalitet” som tar emot den landsflyktiga norska prinsessan Märtha Louise. Den argsint tysktrogne monarken – givetvis konsekvent framställd med tennisracketen i hand – ägnar sig därefter åt aggressivt forehandspel för att tvinga den arma prinsessan av banan och tillbaka i ”gamle vännen” Hitlers armar.

Vad man än känner till om den loje kung som av sin närmaste omgivning enbart ansågs duga till att ”lägga patiens och slanta gäddor” anar man nog att det är något fel med porträttet av honom i det nya norska tv-pekoralet ”Atlantic crossing”.

Man kan ju förstå att det patriotiska tv-bolaget TV4 nu, såsom förkunnades nyligen, känner sig manat att producera en serie som ger en alternativ bild av vårt älskade kungahus. (Problemet är möjligen att vår nuvarande monark i alltför hög grad ärvt sin farfarsfars böjelse för dagens motsvarigheter till patiens och gäddslantning för att riktigt lämpa sig som huvudperson i ett drama.) Man kan nog ändå känna sig säker på att även de kommer att få kämpa med problematiken hur historiska personer ska framställas på skärm.

Hos ständigt anförda förebilden ”The crown” skulle man kunna tala om den nutida tv-dramaturgins förbannelse, som tvingar personerna att öppet uttala konflikter som till sin natur är oartikulerbara. Så fick vi scener som trotsade all känsla för det rimliga: den devote monarkisten Margaret Thatcher som under en audiens far ut mot sin drottning, prinsessan Margaret som vid en strandpromenad konfronterar drottningmodern för bristande förståelse för de förståndshandikappades villkor.

Anledningen till att ”The crown” ändå är en sevärd serie är att personerna, även i den grad de är fiktiva, ändå är trovärdiga och mångdimensionellt framställda. Levande, med ett ord.

I ”Atlantic crossing” är personerna inte bara fantasier utan DÅLIGA fantasier. Även om vi inte vet något om Gustaf V känner vi av att det finns något klyschigt över en halvnazistisk koleriker som dänger näven i middagsbordet och ryter åt folk att hålla käften. I stället för den gamla tidens dåliga fantasi om en prinsessa (rakryggat ljuv) får vi dagens dåliga fantasi (foxy lady som tar initiativet till samlag i tågkupé medan förlägna hovmän lyssnar utanför).

Om det görs en film i dag om intrigerna vid drottning Annes hov i det tidiga 1700-talets England (”The favourite”) vet vi att de intrigerna kommer att handla om sex, inte om religion (den huvudsakliga anledningen till att den verkliga hertiginnan av Marlborough jagades från hovet). Sex: roligt, spännande. Religion: trist. Hade det handlat om andra människor än sådana som råkade leva förr i tiden kunde sådant ha kallats ”appropriering”.

Man kan naturligtvis fråga sig vad det spelar för roll. Den norska filmen ”Kungens nej” använde sig av samma händelser och samma persongalleri som ”Atlantic crossing”, på ett konstnärligt sett ofantligt överlägset sätt, men fick ändå kritik för att vara historiskt tvivelaktig. Vad spelade det för roll när de deltagande personerna ändå var trovärdigt och nyanserat framställda? Vad spelar det för roll att Shakespeares ”Richard III” inte har mycket med en historisk verklighet att göra så länge han levererar blankvers som får hjärtat att brinna och anden att lyfta?

Ja, om det är något man kan lära av en förnyare av den historiska fiktionen, som Hilary Mantel, är att man visserligen kan stilisera fakta – lägga biskop Cranmers brevcitat i munnen på honom som citat, ge den gamla historien om Henrik VIII och Anna av Kleve en feministisk twist så att hon äcklas av honom och inte tvärtom – men att man ändå vinner på att operera inom den kända historiens ramar. För att det blir bättre så, helt enkelt, för att fiktionen blir rikare, människorna mer nyanserade.

Så visar det sig, besynnerligt nog, att det är den vanliga fiktionen som gäller för den historiska varianten också. Kanske det förakt för sanningen som Piraten talade om, men en djup respekt för det sannolika.

