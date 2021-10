Jesse Malin orkar hålla liv i illusionerna

Konsert Jesse Malin Obaren Visa mer

Att än en gång få tränga sig genom matsalen på Sturehof, mellan borden där lätt överförfriskade sällskap äter entrecote med pommes eller skaldjursplateu med en halv svensk hummer för en dagslön, och öppna den anonyma svarta dörren till Obaren är ett slags definitiv återgång till en kritikervardag som nästan kändes förlorad.

Jesse Malin spelar ikväll, denna artist som funnits med så länge men liksom alltid förblivit en halvfigur i skuggan av alla han samarbetat med. Ryan Adams producerade hans första album och fick honom att låta som en billig kopia av honom själv, sen sjöng han duett med Bruce Springsteen, återuppväckte sitt punkband D Generation, gjorde en skiva med Lucinda Williams och sen kom pandemin.

Det är inte en riktig konsert, snarare en showcasespelning. Och jag älskar sådana, för under ett showcase råder på något sätt en omvänd bevisbörda. Det är gratis och det är artisten som ska bevisa sig. Vi som tittar har liksom inget att leva upp till. Vi har inte investerat i detta och dessutom vet vi att spelningen är över snabbt. Här ska demonstreras kompetens och bredd, här ska det imponeras på kort tid.

Jesse Malin släppte sitt nionde album nu i höstas. Lite bättre än på länge men han är ändå inte mer än stundvid en bruksartist i den genre som med tiden kommit att kallas Americana. I den här lilla lokalen, denna sena vardagskväll, har han med sig en trumslagare och en basist som bara måste vara fostrade i en frikyrka, en pianist som hamrar taktfast och en gitarrist som är lite för bra för sitt eget bästa.

Själv har Jesse Malin, vid 53 år fyllda, sin rockkropp i behåll och uppträder i smala kostymbyxor, hatt, solglasögon och läderjacka. Det finns inte en kliché han inte är redo att leva upp till. Och ändå är det så bra. Så fruktansvärt amerikanskt professionellt in i minsta detalj, från de säkra narrativen i mellansnacken till poserna och utflykterna bland publiken där han rockhoppar från bardisken mitt emot scenen.

Det är en så välkommen belöning. Jag är så tacksam för hans hårda arbete, för att någon orkar hålla liv i illusionerna och ta den här typen av artisteri på allvar trots allt. När han pratar haglar klyschorna. ”Vi är här och nu, vi blöder samma blod”, säger han och jag köper allt som en svältfödd häst efter lång vinter på torrhö.

Han avrundar så småningom med ”Meet me at the end of the world again”, en av hans många Rolling Stones-liknande rockburgare, men återvänder snabbt med en kul men helt omotiverad cover av The Clash ”Rudie can’t fail” innan han tar plats vid merchbordet för att sälja vinyler och tygpåsar.

Till våren är han tillbaka i Stockholm igen för en regelrätt spelning, men jag tvivlar på att det blir lika kul.

Läs mer om musik och fler texter av Po Tidholm