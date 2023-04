Jessica: Hos tandhygienisten är det bara att bita ihop

Tandhygienisten är besviken. Hon är inte typen som ryter, hon är sammanbitet tyst, vilket är värre. Jag skruvar mig i utsatt horisontalläge och stirrar mot det sterila folktandvårdstaket.

Ibland finns där bilder av små djur för att muntra upp barn, sådana hade jag behövt nu.

– Du får komma tillbaka i morgon, jag hinner inte göra allt det här i dag, säger tandhygienisten.

– Vad bra, säger jag lamt.

– Då måste vi även diskutera ditt friskvårdsavtal som bygger på att du sköter tänderna.

– Det var ju därför jag köpte tandborstens Tesla, AI-styrd för att i realtid lära mig att borsta rätt.

– Använder du den då, frågar tandhygienisten.

Efter den förra hygienistdejten investerade jag i en eltandborste i flertusenkronorsklass i hopp om att nå tandnirvana. Första tiden var jag besatt av frekvent tandputsning, särskilt som jag inte hade råd med så många andra nöjen.

Eltandborsten hälsar artigt nog godmorgon och erbjuder hela sju behandlingar. Allt från vitputs till tandköttsmassage eller tungskurning. Varje session avslutas med en sur eller glad gubbe, beroende på hur väl man utfört uppgiften.

Oftast sur då jag borstar både för hårt och för länge. Han lyser ilsket rött när jag tar i för hårt och strejkar i protest efter fem minuter.

Jag har ignorerat både det glada och det sura. Nöjd med att jag borstar så ihärdigt. Nu verkar det ju inte alls ha funkat så jag installerar även appen. Då ska den smarta AI-funktionen komma till sin fulla rätt och i 3D och realtid visa hur jag borstar.

Att borsta tänderna borde vara dagiskunskap men är ganska komplicerat. Första tandlösa försöket ger mig ändå en medalj. Det får nu tydligen alla efter första borstningen. Gubben är trots det lika sur som vanligt: ”You didn't hit all the areas, let’s do better.”

Morgonen därpå har tandborsten mjuknat något och provar en mer peppig coachning: ”Your last session was near perfect. Keep up the good work.” Och tänka sig; jag får en medalj till, för att jag för första gången lyckas borsta alla ytor i hela munnen. Tandcoachen blir på gott humör och peppar mig framåt: Good work, you’re getting better.”

Återstår att se om jag möter en glad eller sur tandhygienist vid nästa undersökning. Jag är ju trots allt en väldigt motiverad elev. Kostnaden för eltandborsten känns också helt överkomlig jämfört med vad jag måste betala om tänderna rasar. Det är bara att bita ihop.

