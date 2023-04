Jessie Ware låter den fullödiga fullängdaren vänta på sig

Pop Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Jessie Ware ”That! Feels Good!” (EMI/Universal) Visa mer Visa mindre

Hur länge ska man vänta på det som rimligtvis borde kunna komma? Jessie Wares ”Wildest moments” från 2012 är en av 2000-talets bästa popsinglar. En utsökt skildring av kärlekens upp- och nedgångar (”from the outside/everyone must be wondering why we try”) i gränslandet mellan gråblek brittisk r’n’b och tårar-på-dansgolvet-pop.

Två år senare lyckades hon dessutom upprepa bedriften med ”Tough love”. En om möjligt ännu mer bitterljuv brittsoulballad där Ware hade positionen som 00-talets Dusty Springfield inom räckhåll.

Enligt konstens alla regler borde man kunna fortsätta tro och hoppas att den brittiska sångerskan skulle kunna ta steget från dessa två singelmästerverk till en fullödig fullängdare, eller i alla fall till fler sentimentala supersinglar. En gång är ingen gång, två gånger är en vana, och så vidare.

Elva år efter ”Wildest moments”, framme vid femte albumet, kan man konstatera att utvecklingen snarare stannat av. Ware har fortfarande en elegant och silkeslen röst och i grund och botten rätt ambitioner, men hamnar alldeles för ofta i sprallig retrodisco när hon kunde göra modern vuxensoul.

”That! Feels Good!” är sällan dåligt, Wares grundpotential är för stor för det, men det är alldeles för futtigt och tillrättalagt för att jag ska fortsätta hoppas på underverk.

Bästa spår: ”Hello love”

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström.