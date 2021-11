JFK bar tidens optimism och ångest

Sakprosa Bengt Liljegren ”John F Kennedy” Historiska media, 591 sidor Visa mer

Enligt Eric Hobsbawm var John F Kennedy ”århundradets mest överskattade amerikanske politiker”. Omdömet förekommer i den avslutande delen av den magistrale brittiske historikerns världshistoria i fyra band, där Kennedy får tre noteringar, bara en mer än Kim Il-sung.

Hobsbawm hade en poäng. Kennedy var president i knappt tre år. Hans ämbetstid kantades av misslyckanden: det katastrofala försöket att invadera Kuba, det förödmjukande mötet med Chrusjtjov i Wien där han nästan inte fick en syl i vädret, oförmågan att driva igenom lika medborgerliga rättigheter för svarta i kongressen. På pluskontot finns förstås det faktum att han förhindrade ett kärnvapenkrig i samband med Kubakrisen 1962 – men den risken skulle sannolikt inte ha uppstått om han inte gett klartecken till CIA för Grisbukten.

Ändå tycks många av oss ha svårt att släppa intresset för denne överskattade president. Varför det förhåller sig så framgår tydligt av Bengt Liljegrens nya Kennedybiografi. Den är inte banbrytande, den ger inga nya perspektiv, men Liljegren påminner oss om att det avgörande för en tankeväckande berättelse inte är slutet utan vägen dit.

Här finns förstås den vanliga Kennedyrekvisitan: familjen med den överskuggande pappa Joe i spetsen; kärleksaffärerna, från den mystiska danskan Inga Arvad (utvisad från USA som spion) till familjeflickan Gunilla von Post från Östermalm; den hjältemodiga insatsen som kapten på en torpedbåt under andra världskriget; den demoniske lillebrodern Bobby, beredd att driva alla till det yttersta för Jacks skull; den svala Jacqueline Bouvier med en olycklig dragning till opålitliga män.

De bästa kapitlen i boken är dock de som skildrar Kennedys prövningar som president. Liljegren har en fin förmåga att effektivt och pedagogiskt hantera komplicerade politiska händelseförlopp. Man känner sig lite som man är på barnteater och vill skrika ut en varning för rövaren i busken när han skildrar hur Kennedy sugs in i CIA:s fantasier om att den kubanska befolkningen kommer att resa sig mot Castro bara USA skickar dit ett par hundra illa tränade exilkubaner med amerikanskt överskottsmateriel från andra världskriget.

Men ytterst handlar nog den oupphörliga fascinationen för Kennedy varken om hans vidlyftiga privatliv eller om hans förmåga till krishantering. En politikers historiska betydelse bestäms inte bara av resultat utan också av den färdriktning som stakats ut. Kennedy var president i en tid då människor över hela västvärlden började tro att den välståndsökning som skett under 50-talet var permanent. Känslan av att det öppnade sig nya möjligheter att göra världen rättvis och jämlik var stark.

Samtidigt var detta Dr. Strangeloves tid. Mänskligheten var mer rädd för världens undergång än någonsin. Liljegren skildrar hur man i Vita huset under Kubakrisen kommer på att regeringsmedlemmarnas familjer inte ingick i planerna för att evakuera till kärnvapensäkra skyddsrum. Lösningen blev inte särskilt betryggande. De skulle skickas till en marinkårsbas utanför Washington.

Blandningen av ångest och optimism skapade en märklig tidskänsla som kan vara svår att förstå i dag. Det kunde bli ett totalt kärnvapenkrig – men om det inte blev det såg utsikterna om en bättre värld ljusa ut. Dessutom fanns det något trösterikt jämlikt över den nukleära förintelsen. ”We’ll all go together when we go”, sjöng satirikern Tom Lehrer.

Kennedy bar både ångesten och optimismen. Han hade kraften att säga nej till sina generaler som ville utlösa tredje världskriget. Samtidigt hade han den retoriska förmågan att gjuta liv i USA:s framtidsdrömmar, inte minst när det gällde medborgarrättsrörelsen.

Trots alla Kennedys personliga tillkortakommanden var han djupt präglad av en känsla av plikt, av noblesse oblige om man så vill, att hans uppgift var att tjäna världen och USA. Inte så dåligt när man tänker på hur nästa mångmiljonär från den amerikanska östkusten som skulle bli president betraktade sina privata intressen som synonyma med nationens.

