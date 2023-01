Jim Jarmusch: ”Jag vill att min filmmusik ska skapa dissonanser”

För Jim Jarmusch är musiken lika viktig som bilden. Det kan låta som en klyscha när han säger det, men det är lätt att tro honom.

Framför allt talar hans samarbeten ett tydligt språk. Redan i filmdebuten ”Stranger than paradise” anlitade han jazzmusikern John Lurie för att göra musiken. Såväl Neil Young som RZA från Wu-Tang Clan har specialskrivit musik till senare filmer.

Jarmusch har också för vana att klä sig som en gammal medlem i Stooges och att casta artister i bärande roller. Trummisen i Sonic Youth spelade en av huvudpersonerna i ”Stranger than fiction”. I ”Down by law” satte han Tom Waits i huvudrollen och i ”Mystery Train” fick Joe Strummer spela Elvis.

- Mest har jag använt befintlig musik. Ofta har den varit en utgångspunkt och funnits med från första tanken till manusskrivandet. Men ibland kör vi fast i redigeringen och hittar inte det vi behöver.

Det var filmklipparen Alfonso Gonçalves som först föreslog att Jim Jarmusch och filmproducenten Carter Logan borde göra musik ihop. Logan, som spelat trummor i diverse band, och Jarmusch, som fuskat med gitarren sedan tonåren i Ohio, gick in en studio och kopplade upp sina samlingar av effektpedaler, gamla syntar och satte i gång.

De har, under namnet Sqürl, gjort musiken till Jim Jarmuschs tre senaste filmer och kommer till Stockholm den 5 februari med en föreställning där de improviserar fram ett soundtrack till fyra gamla filmer av den amerikansk-franska surrealisten Man Ray.

- Man Ray lekte med kameran på ett sätt som var helt nytt när filmerna gjordes på 1920-talet, berättar Carter Logan. Han gillade teknik och hantverk, han var uppfinningsrik. Han vevade runt den, filmade genom prismor, satte fast den på utsidan av en bil. Inget betyder något egentligen, eller allt. Han var surrealist helt enkelt.

- Det finns inga narrativ, tar Jim Jarmusch vid. Man Rays filmer är som osammanhängande drömmar. De berättar att människan inte ska sitta fast i sina förväntningar, att vi ska leka, vara genreöverskridande. Det lekfulla passar oss, för det är också så vi närmar oss musiken. Instrumenten och pedalerna är leksaker. Man Ray har betytt en hel del för mig som filmskapare också. Det handlar ju hela tiden om att skärpa sitt seende, att hitta betydelser bortom det uppenbara.

Jim Jarmuschs estetik uppstod någonstans i skärningspunkten mellan det amerikanska och det europeiska, mellan rockkultur och film noir. Ofta är det absurt snarare än sorgligt, skruvat i underkant och långsamt snarare än effektivt och rakt ut roligt. Miljöerna är ofta skitiga och urbana.

- Men musiken skapar jag faktiskt ofta i mitt hus i Catskills norr om New York, invänder han. Det är mörkt och tyst där uppe, och jag har björnar runt huset. Så jag känner nog att naturen finns med också.

- Men det där om Europa och USA är väldigt sant. Det var någon som sa det till mig en bit in i min karriär, att jag befann mig på öppet hav mellan kontinenterna och att vågor från båda håll slog in i min båt. Efter filmskolan i New York bodde jag ett år i Paris. Jag gick på bio hela tiden. Jag såg tysk film, fransk film, svensk film. Nya vågen-regissörerna, som ofta hade varit filmkritiker tidigare, ledde mig tillbaka till filmens ursprung.

- Det är en brist i dag, fortsätter han, att folk inte låter sig inspireras av hela världen längre. Trots sociala medier. Ändå finns det så mycket att upptäcka. Jag satt under hela pandemin och plöjde mig igenom den moderna kinesiska filmproduktionen. Och iransk film. Herregud vad mycket bra film jag såg.

Man anar en viss kompromisslöshet. En typ av egensinne som förskräcker Hollywood men älskas av jurymedlemmarna på europeiska filmfestivaler. Det går även igen i synen på musikläggning av filmer.

- Jag begriper det inte, säger Jarmusch. Man har tillgång till hela paletten men ändå låter allting likadant i amerikansk film. Nästan alltid används musiken för att berätta exakt vad vi ska känna under en scen. Jag vill att min filmmusik ska skapa dissonanser och öppna upp för tolkningar.

Så vad kan man vänta sig av konserten på Södra Teatern? När Carter Logan och Jim Jarmusch kopplat upp sina pedaler och Man Ray-filmerna börjar rulla har de inte mer än en enkel karta att följa. Det mesta är improviserat och får bli som det blir under konserten.

- Vi tänker att det ligger i linje med vad Man Ray skulle ha gillat, säger Logan. Han lär ha spelat skivor själv under visningarna på 1920-talet. Mest det som kallades hot jazz, det var den som var avantgarde då. Vårt mål är att försätta publiken i ett tillstånd av vaket drömmande.

- Det finns en form, säger Jarmusch, men på många sätt är det som att filma. Man kan aldrig göra om en tagning på exakt samma sätt heller. Ja, kanske om man är Stanley Kubrick och har enorma mängder pengar och ett år på sig. Men egentligen inte då heller. Vi kan återskapa element, men vi kan aldrig replikera det på riktigt.

- Men det är också det vackra. Musiken är borta i samma ögonblick den skapas.

