Jireel: ”Jag önskar att jag och pappa hade haft ett hejdå-snack”

När Jireel gästade SVT:s ”Carina Bergfeldt” samtidigt som ”Solsidan”-skådespelaren Josephine Bornebusch kom han med ett förslag till nästa säsong: tänk om en rappare flyttar in i villakvarteret och gör kaos?

Den 22-årige rapparen är aktuell med albumet ”Moty”, en förkortning för ”Man of the year”. Efter minialbumet ”Jettad” 2017 prisades han som årets artist på P3 Guld och får i dag räknas som en veteran i den senaste hiphopvågen. Jireel skiner upp när jag för ”Solsidan”-idén på tal.

– Vet du hur länge jag har tänkt på det där!

Han har uppenbarligen ett öga för kulturkrockar i tiden. Visst finns det potential för komiskt obekväm stämning i mötet mellan nyrika rappare och gamla pengar i Saltsjöbaden. Inte minst mot bakgrund av en svensk hiphopdebatt som mest handlat om annat än musiken, med prisgalor under press på grund av svarta rubriker om kriminella kopplingar.

Jireel tar emot i en liten musikstudio i Hornsberg i Stockholm. När jag ringer på diskuterar han allrounddäck med sin kompis på telefon. Han fick punktering på bilen i går, men som tur är körde han inte så fort. Tunnelbana har han inte åkt på flera år. Jireel slog igenom samtidigt som han gick i gymnasiet och brukade ofta somna i vagnsätet på morgonen.

– Jag kunde vakna av att folk höll på att filma mig. Så det var lite kaos, säger Jireel och skakar på huvudet.

Att beskriva hans karriär som en resa är slitet men tacksamt. I sin första musikvideo ”Här & nu” från 2015 rappar Jireel på hemmaplan framför den klassiska graffitiväggen i Rågsved. I videon till ”Mano” ägnar han sig åt ökenkörning och vattenskoter i Dubai. Singeln från nya albumet hamnade genast överst på Spotifys topplista, en förtidig sommarplåga i högt tempo.

– Jag har väldigt lätt för att veta vad folk vill ha, säger Jireel.

Sedan Jireel fick sin första hit med ”Cataleya” 2016 har han varit en offentlig person. Uppträtt i utsålda arenor och tagit emot priser inför tv-publik. Haft en uppmärksammad relation med influeraren Alice Stenlöf. Skaffat sig reklamsamarbeten och hundra tusen följare på Instagram.

Så han inser att fördomsprofilen stämmer in på honom själv: Det skulle ju kunna vara Jireel som flyttar till Solsidan. Flera av hans låtar handlar om att lämna fattigdomen bakom sig i högsta möjliga hastighet. I ”Carina Bergfeldt” framförde han en akustisk version av ”Mano”, komplett med innerlig refrängsång om ett italienskt lyxmärke anno 1927.

Dock har Jireel aldrig orsakat skandaler eller kontroverser. Faktum är att det över huvud taget är svårt att föreställa sig obekväm stämning i hans sällskap. Även om mycket av hans musik på sistone har handlat om att bearbeta ett virrvarr av sorg.

På albumet ”18” varvade han mellan hård och poppig trap, medan uppföljaren ”Sex känslor” var en intim relationsskildring. Fjolårets ”1953” representerade någonting annat: En hudlös uppgörelse med rapparens frånvarande pappa, som gick bort i covid-19 2020.

– Det var mitt mest personliga projekt hittills. Det var ett album för mig själv först och främst. Samtidigt känns det som att allting i livet har skiftat helt, från hur det var då, säger Jireel.

Nu är den unge rapveteranen glad. Dagen innan vi ses lägger han upp en story på Instagram om att hans femte album ”Moty” är helt klart. Självsäker och tillmötesgående börjar han ofta svara på min fråga innan jag hinner ställa klart den, eftersom han räknat ut vart den är på väg.

Jireel Lavia Pereira föddes 2000 i Angola, växte upp i Rågsved och har nio syskon. Mamma brukade sjunga och själv var Jireel med i en kyrkokör innan han satsade på rapmusiken. Han upptäcktes på ett musikkollo som 15-åring, fick snart kontrakt. Nu står Jireel på egna ben och har startat sin egen etikett. ”Moty” blir första släppet.

Redan som 17-åring gjorde han låten ”Man of the year”, som blivit ett slags signum för Jireel som artist. Brådmoget eller lillgammalt? Allt har gått fort. Familjen och vännerna hjälper honom att hålla båda fötterna på jorden. Samtidigt har texterna knappast enbart varit berusade av framgång, utan rymt lika mycket introspektion.

Bakåtlutad i soffan i studiolokalen säger Jireel att nya albumet har en mer somrig känsla. Men det tar vid där ”1953” slutade: öppningsspåret ”Pain baby” börjar med att han ropar efter mamma.

– ”Shit, vad mörkt”, kommer folk tänka. Men albumet handlar om året som gått och det finns djupa grejer som har hänt. Sedan öppnas det upp till något mer positivt, säger Jireel.

I ”Pain baby” återvänder Jireel till uppväxten i en öppenhjärtig smärtrapport. Mamman misshandlad, pappan gripen och socialen inkopplad. Texten handlar om en pojke som tvingas mogna snabbt, men som vuxen gör det fortfarande ont.

– Jag har alltid haft ansvar, det har varit så hemma med alla yngre syskon som jag har tagit hand om. På det sättet fick jag tidigt en roll som män har, säger Jireel.

”Man of the year”-attityden handlar inte bara om skryt utan lika mycket om stolthet. När jag frågar honom om manliga förebilder börjar han prata om sin mamma. ”1953” var ett försoningsalbum om pappa där Jireel lyfte fram henne som inspiration. ”Jag blev en man men är lärd av en kvinna”, rappar han på låten ”Förebild”. En rad som lyssnare tatuerat in på sina armar (bildbevis finns på rapparens Instagram).

Vad tycker din mamma om dina personliga texter?

– Att det är modigt. Men hon tycker att jag borde sjunga mer i stället för att rappa, säger Jireel och skrattar.

Han berättar att familjen har full koll på allt han gör. Hans yngre syskon ser upp till honom – Jireels åttaåriga lillebror kan alla hans låtar utantill. Ibland får de också lära känna nya sidor av honom via texterna.

– Jag är inte den som pratar om känslor, därför har det alltid varit mitt sätt att bearbeta och ventilera sånt genom musik. Varje gång jag släpper något är det mycket ny information som folk får! Efter en del låtar har min lillasyster undrat hur jag egentligen mår, säger Jireel.

En storebror kan också vara ledsen och Jireel har ingenting emot att prata om sina sårbara sidor. Samtidigt är ”Moty” med sina återkommande medryckande gitarrslingor delvis en ganska uppsluppen historia. I ”Topp i dag” går Jireel från att beskriva sin idealtjej till att ifrågasätta plastikoperationer av miljöskäl och sedan fråga sig ifall han skulle bli bästis med Greta Thunberg om hon gillade gräs. Jireel skrattar när jag nämner den.

– Albumet har kommit till i många rum med olika aura, jag tror att det gör skivan spännande. När jag skrev ”Topp i dag” var jag i ett hus med mina vänner och när beatet sattes på var jag bara i den viben. Det är nästan en komedi-ish låt.

Det är inte en låt han hade skrivit för två år sedan. Men med erfarenheten vågar han också bli mer lekfull, och ge sig ut på flummiga associationsbanor. På ”Mano” lyckas han med det omöjliga men oemotståndliga rimförsöket: ”Vadå gangster? Vadå vato? Du är en smula, du är pankot.”

Rent konstnärligt behövde han komma vidare efter ”1953”. Det kändes som att det inte fanns någonting kvar att skriva om. Senaste året har han rest mycket utomlands: Nigeria, Colombia och Spanien. Bort från det dystra. Han har varit på varma ställen med bra vatten. Träffat nytt folk. Jireels nya album summerar hans 2021: Från platsen han befann sig på i januari, när ”1953” släpptes, fram till den triumferande ”Moty”-finalen ”Winner” med A36.

– Jag har alltid varit den som springer. Jag har alltid haft en vision om att ha något eget, att bygga upp något större än bara mig själv, och stötta andra som har samma drömmar. Från att vara ett barn i branschen känns det som att jag nu är på en plats där jag vet vad jag gör, säger Jireel.

Under rapkarriären har han hunnit flytta hemifrån, men inte till ett vräkigt villakvarter utan en lägenhet i Stockholms innerstad. Han tog god tid på sig med renoveringen, fick till slut allting som han ville ha det, men suckar över processen (och kommer inte att göra om det på ett tag).

Sedan Jireel släppte ”Man of the year”-singeln har det gått fem år. Under perioden han blivit vuxen har svensk hiphop tagit över topplistorna. Att hiphop sätter tonen för dagens populärmusik blir också tydligt i Hornsbergsstudion. Där finns producenten Pontus Persson på plats och efter ett tag dyker även Amr Badr upp. De har arbetat med bland andra Cherrie, Yasin, Molly Sandén, Benjamin Ingrosso och Ana Diaz. Själv har Jireel gjort musik med Miriam Bryant och Victor Leksell.

I en årssammanfattning skrev DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli att dagens svenska hiphop kännetecknas av ”pigga rytmer, melodiösa slingor och allsångsvänliga refränger”. Med andra ord: lite som Orup, Mauro Scocco och Gyllene Tider men med uppdaterad produktion och bitvis annorlunda tematik.

Samtidigt har framgångsvågen varit överhettad och omdebatterad, utmynnat i både succéer och tragedier. Det har gått ett halvår sedan Nils ”Einár” Grönberg blev skjuten till döds. Sedan dess har Dree Low avslutat karriären och börjat ta bort sin musik från nätet. Bägge har de senaste åren tillhört de mest spelade artisterna på Spotify i Sverige. Vad händer nu med svensk hiphop?

På ”Moty” distanserar Jireel sig själv från så kallad gangsterrap i låten ”Fall inte”: ”Allt jag hör i folks texter är guns och smutsiga pengar, aldrig varit intresserad.” Han tror knappast att hiphop som handlar om kriminalitet kommer att försvinna – den har alltid varit en del av genren.

– Jag tror att de som lever det livet, eller alltid ser det omkring sig, kommer att ta upp det i sina texter. Men det är en sak att skriva om något, en annan sak att vara delaktig i det, säger Jireel.

Han gjorde en låt med Einár som aldrig släpptes, men annars kände de inte varandra. Jireel tror att mordet har påverkat många artister och gjort dem mer ”upplysta”, som han formulerar det. Han påpekar att det gäller att röra sig smart.

– Många är mer försiktiga med vilka man hänger med, eftersom du aldrig kan veta vad andra människor har för baktankar. Speciellt i en bransch där du kan lyckas väldigt fort, säger Jireel.

Själv skiljer han på gamla vänner och branschkollegor. Annars kan det vara lätt hänt att man tappar bort sig själv. Hans närmaste medarbetare är kompisarna från Rågsved. De återvänder till förorten ibland, där graffitiväggen delvis blivit övermålad, men alla har flyttat därifrån.

Har den negativa uppmärksamheten påverkat dig? Känner du att du måste markera?

– Nej, det skulle jag inte säga. De som lyssnar på min musik vet vad den handlar om. Sedan finns det andra som inte har koll på hiphop och kanske fått en dålig bild av vad en rappare är, säger Jireel.

En annan av de senaste årens mest hyllade rappare, Yasin, gästade Jireel på låten ”Mexico” på ”1953”. Strax innan albumet släpptes häktades Yasin Mahamoud och dömdes senare till fängelse för förberedelse till människorov på Nils ”Einár” Grönberg.

Fick du någon kritik för att Yasin var med på ”Mexico”?

– Jo. ”Varför gör du musik med honom?” och sånt. Men i slutet av dagen ser jag musik som musik. Det är ett kreativt skapande där vi kommer att säga det vi känner. Antingen gillar du det eller så gillar du det inte.

Jireel tänker efter när jag frågar honom hur svensk hiphop kommer att gå vidare.

– Jag tror att det är många som går igenom mycket saker som de behöver få skriva ut.

Jireel har tänkt mycket på förlåtelse. Inte minst efter pappans död. Det är också ett tema i låten ”Fall inte”. Han är ingen politisk rappare, åtminstone inte explicit i sina texter, men den innehåller en appell till samhället: ”Finns det en plats för såna som åker in, kommer ut och försöker lyckas?” Han har stött på många unga människor som gjort misstag i livet men inte kan börja om på nytt.

– Det känns som att vi förlåter andra när det redan är för sent. Jag önskar att jag och pappa hade haft ett hejdå-snack, eller bett varandra om förlåtelse för relationen vi aldrig hade. Det är därför jag uppmanar andra att inte göra samma misstag, säger Jireel.

Svensk hiphop är inte bara dansant pop utan också vital autofiktion. Efter avtjänat straff har exempelvis Yasin släppt musik som pendlar mellan ånger och ett behov av att slå tillbaka mot sina belackare. Själv ser Jireel musiken som en möjlighet att skildra olika perioder av sitt liv.

– I mitt skapande försöker jag vara så ärlig som möjligt. Jag kan inte skriva om något annat än det jag inspireras av i mitt liv. Det skulle vara väldigt svårt för mig att bara hitta på en historia, säger han.

Om den där raden i slutet på ”Pain baby” – ”Mannen i huset har blivit jag, vem ska då ta hand om mig?” – säger han att det är en öppen fråga. Jireels mamma har inte lyssnat på låten än. Han säger att det ska bli spännande att höra vad hon tycker, men att han försöker hålla sin musik så hemlig som möjligt tills allt är klart.

För att inte påverkas av vad andra ska tycka?

– Exakt. För att ingen ska säga: ”Det där borde du inte säga.”

