Joakim Jakobsen: De vita bussarna godkändes antagligen i den beryktade villan i Wannsee

Logga in

Logga in

Den 17 februari 1945 befann sig greve Folke Bernadotte i Berlin på ett ytterst krävande uppdrag. I en imponerande villa vid Wannsee i den tyska huvudstadens sydvästliga utkant satt han mittemot Ernst Kaltenbrunner, chef för RSHA, rikssäkerhetsöverstyrelsen. Ett allsmäktigt organ som omfattade Gestapo, kriminalpolisen, säkerhetspolisen och Säkerhetstjänsten.

”Chefen för den tyska säkerhetspolisen, Obergruppenführer Kaltenbrunner, gjorde en artig gest i riktning mot de Chesterfieldcigaretter, som placerats på bordet. Han sköt också fram den flaska Dubonnet, som han låtit ta fram (säkerligen från i Frankrike stulna lager), samtidigt som han betraktade mig med kalla, forskande blickar” skrev Folke Bernadotte några månader senare i sin skildring ”Slutet”. Mötet ägde enligt Bernadotte rum i ”Kaltenbrunners luxuösa villa i Wannsee”. I sin egenskap av vicepresident för Svenska Röda korset skulle aristokraten Bernadotte, brorson till den svenska kungen, försöka få SS-chefen Heinrich Himmlers välsignelse för en expedition där Svenska Röda korset skulle få hämta skandinaviska fångar ur de tyska lägren.

Bernadotte betraktade hur Kaltenbrunner ”smuttade på den Dubonnet, som gick så väl ihop med den eleganta miljön i hans Wannseevilla”. RSHA-chefen var skeptisk mot Bernadottes önskan att få träffa Himmler. Men Dubonnet-samtalet skulle leda till fler möten, också med Heinrich Himmler. Och detta möte, den 17 februari 1945 i Wannsee, blir själva inledningen till den storslagna räddningsaktion med de vita bussarna då över 20 000 fångar transporterades ut ur koncentrationslägren.

Men Bernadotte tog fel. Han befann sig inte i ”Kaltenbrunners luxuösa villa” utan i en egendom som ägdes av RSHA. Med stor sannolikhet och en ironisk precision ägde Folke Bernadottes inledande förhandlingar rum i just den villa där Reinhard Heydrich, dåvarande chef för RSHA, hade hållit den beryktade Wannseekonferensen den 20 januari 1942. Det möte där Heydrich, tillsammans med SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann och tretton inbjudna ämbetsmän från SS-systemet och statsförvaltningen, gjorde upp om de övergripande linjerna i nazisternas folkmord på Europas judar. Det var alltså i detta hus som också de första stegen till en av de största humanitära aktionerna under barbariet togs tre år senare.

En kolonn vita bussar på väg från Köpenhamn mot koncentrationslägren i Tyskland. Evakueringen omfattade totalt cirka 20 000 fångar. Foto: Pressens Bild/TT

Upptäckten är en lyckträff av det slag som inträffar efter ihärdigt arbete. Under våren var jag på väg till ett seminarium i just Haus der Wannsee-Konferenz. Villan är numera museum och forskningscentrum och jag läste in mig på den utomordentligt intressanta hemsidan, där historikern Eike Stegen och professor Peter Klein från Touro College i Berlin redogör för husets historia.

Denna läsning utlöste ett slags yrsel av stjärnor, sol och måne. Efter flera års arbete med en bok om de dramatiska händelserna vid den dansk-tyska gränsen under våren 1945 var jag tungt belastad av detaljkunskaper som nu gjorde det möjligt att dra helt nya slutsatser: Om det stämde att Gestapochefen Heinrich Müller och SS-Brigadeführer Walter Schellenberg under våren 1945 flyttat ut till villan i Wannsee, som hemsidan redovisar, efter att RSHA-huvudkontoren i Berlin förstörts av luftangrepp, betydde det nämligen att en rad möten kring de norska och danska fångarna ägde rum just där. Efter att ha snabböversatt mitt skandinaviska bakgrundsmaterial till tyska, lade jag fram upptäckten för husets historiker Eike Stegen och professor Peter Klein. De visade ett stort intresse, och hänvisade mig till professor Gideon Botsch vid Potsdamuniversitetet.

I en publikation från 2000 (”Der SD in Berlin-Wannsee 1937-1945”) redogör Botsch för hur Säkerhetstjänsten köpte upp flera villor i det sköna Wannsee. RSHA och SD rådde alltså över flera byggnader där mötena med Bernadotte och andra aktörer kan ha ägt rum. Men efter att också professor Botsch tagit del av mitt skandinaviska material, tillför han en bit information som stärker tesen: ”När Bernadotte tror att det är Kaltenbrunners privata villa, kan det bero på att han fått höra just det. I SD-systemet stod Wannsee-huset betecknat som ”SD- och säkerhetspolischefens gästhus”. Det stod till förfogande för först Heydrich, därefter Kaltenbrunner.”

I första veckan av april 1945 återvände Folke Bernadotte till Wannsee, denna gång i sällskap med den norske sjömansprästen i Hamburg, Conrad Vogt-Svendsen, som spelade en viktig roll i arbetet med att samla information om de skandinaviska fångarna. Vid denna tidpunkt rådde stor ovisshet om hundratals danska och norska fångar i tyska tukthus, och ett makabert tvivel om hur många av de norska judarna som fortfarande var vid liv. I sina memoarer från 1948, ”Med Guds ord i fiendeland”, betonar Vogt-Svendsen att den tyske motparten vid detta möte, som ägde rum 6 eller 7 april 1945, var SS-Brigadeführer Walter Schellenberg, chef för underrättelsetjänsten SD-Ausland. ”Och på hans kontor upplevde jag några av de mest intressanta och lärorika timmar under hela vistelsen i Tyskland.”

Dessa upplysningar gör det, enligt professor Gideon Botsch, troligt att förhandlingarna ägde rum i just Wannsee-villan, eftersom den ”blev mest intensivt nyttjad av Schellenberg, som under en tid uppenbarligen hade sitt fasta kontor där.”

Greve Folke Bernadotte porträtterad 1945. Foto: TT

Nu krävde Bernadotte att tukthusfångarna skulle friges och Schellenberg lovade att agera. ”Nästa huvudpunkt var judarna. Bernadotte överlät det till mig,” skriver Vogt-Svendsen. ”Tyskarna var ganska överraskade - ville vi anstränga oss för att få tillbaka judarna?” Totalt 773 norska judar blev förda till tyska läger under 1942 och 1943, huvudparten till Auschwitz/Birkenau. I Wannsee var Schellenberg förundrad: ”Var fanns de nu?” Tack vare forskare som Bjarte Bruland og Synne Corell vet vi att av dessa 773 norska judar var det bara 38 som överlevde. Av dessa 38 var det bara tre personer som kom med de vita bussarna till Sverige.

Bara några dagar senare hölls ett nytt möte, denna gång om de danska judarna. I oktober 1943 deporterades 472 judar från Danmark, enligt historikern Silvia Goldbaum Tarabini Fracapanes sammanräkning. De olyckliga som inte kom med i flykten över Öresund. 470 av dem blev placerade i gettot Theresienstadt i Böhmen. I Bernadotte-expeditionens huvudkvarter, i Friedrichsruh öster om Hamburg, höll de danska tjänstemännen och medarbetarna på att bli galna av otålighet: När ska de vita bussarna åka till Theresienstadt? Men i början av april tycktes de svenska myndigheterna inte vilja skicka bussarna dit, det ansågs vara alltför farligt. De danska aktörerna hade emellertid en allierad i SS-Obersturmbannführer Karl Heinz Rennau, Gestapos förbindelsesofficer vid Bernadotte-expeditionen. Han hade privata motiv.

Efter sin tid som Gestapochef i staden Brno hade Rennau fortfarande sin hustru och dotter kvar där. Brno ligger inte långt från Theresienstadt, och nu ville han ordna plats för dem på de vita bussarna. Den 10 april körde Rennau i sällskap med den danska läkaren Johannes Holm till Wannsee för att träffa SS-Gruppenführer Heinrich Müller. I Johannes Holms skildring från 1984, ”Sandheden om de hvide busser”, kan vi följa besöket: ”Jag lämnade dr. Rennau vid huvudporten kl. 16.” Två timmar senare körde Rennau och Holm från ”huvudbyggnaden” till ”barackerna vid huvudkontoren, och dr. Rennau lämnade ett av våra livsmedelspaket”.

Turen mellan olika byggnader underbygger upptäckten om att också detta möte ägde rum i själva Wannsee-villan, enligt professor Gideon Botsch: ”Vi kan naturligtvis inte med hundra procents säkerhet säga att det var här som Kaltenbrunner möttes med Bernadotte, eller om det var i en byggnad 100 meter längre ner på vägen. Men jag kan inte heller med hundra procents säkerhet säga att det var just i det stora rummet med utsikt mot trädgården som Wannsee-konferensen hölls. Men allt tyder på det.”

Inför mötet i Wannsee hade Johannes Holm strategiskt fyllt sex lådor med salami, ostar, fläskkött, bröd och kex.

Två dagar senare, den 12 april, kom SS-Obersturmbannführer Rennau och doktor Holm tillbaka till Wannsee i Holms Humber-bil. Denna dag hade Rennau beordrat den skandinaviska räddningsexpeditionen: Till Theresienstadt nu, i dag!

Det var ett högt spel. Kolonnen av bussar blev ivägskickad utan att nazisterna hade godkänt fångarnas frigivning. Inför mötet i Wannsee hade Johannes Holm strategiskt fyllt sex lådor med salami, ostar, fläskkött, bröd och kex. Plus 50 cigaretter, cigarrer och en flaska snaps i varje matpaket. Förhandlingarna i Wannsee med Gestapochef Müller och tre medarbetare gick trögt. Rennau föreslog en matpaus, hämtade Holm, och tillsammans återvände de med mat och två flaskor sprit. ”Båda flaskor var tömda innan vi hade ätit färdigt. När förhandlingarna återupptogs var allt rena idyllen”, berättade Johannes Holm.

Gruppenführer Müller kom själv ner och hämtade de sista fyra matpaketen från bilen, ett för varje man på kontoret. I samma hus där massmordets teknokrati tre år tidigare hade hållit sitt makabert sakliga arbetsmöte, och där Gruppenführer Müller varit en av de 15 deltagarna, godkände samme Müller nu frigivningen av de danska judarna: ”Vi fick snabbt utfärdade alla papper som Rennau ansåg för nödvändiga.”

Samtidigt som Rennau och Holm var i Wannsee, hade ett tjugotal svenska Volvobussar satts i rörelse i Friedrichsruh för att avhämta de 420 danska fångarna i Theresienstadt. I sista ögonblicket förbjöd svenska utrikesdepartementet faktiskt räddningsaktionen. Men den svenske expeditionsledaren, major Sven Frykman, beskrev senare hur den svenske envoyén i Berlin Arvid Richert tog emot ordern i telefon och oberört svarade: ”Tyvärr kan jag inte göra något åt saken. Jag ser här från mitt fönster att kolonnen redan är på väg söderut.”

Översättning från danska: Elisabeth Åstrand.

Joakim Jakobsen är dansk journalist och författare. Artikeln har tidigare publicerats i Weekendavisen.

Läs mer:

Isabelle Ståhl: Därför vinkar högerhanden när samhället faller samman