Joana Serrat: Jag är sysselsatt med tankar kring vad kärlek är

Joana Serrat svarar i sitt nuvarande hem i Katalonien – hon beskriver sin nuvarande hemadress som en ”mycket liten ort nära bergen”. Serrat, född 1983, växte upp i Vic, norr om Barcelona. Till den katalanska huvudstaden flyttade hon senare och bodde där i flera år innan hon återvände till sin hemtrakt.

– Jag har tänkt mycket på att flytta till olika platser genom åren, framför allt till USA. Jag var där en tid när jag var 22 och har spelat en hel del där och i Kanada genom åren. Men jag är inte säker på att en flytt är en bra idé just nu. Jag är väldigt glad för intresset för min musik här och i Europa.

Med start den 29 september spelar den katalanska sångerskan runt om i södra Sverige. Mest kommer hon att spela låtar från det senaste albumet ”Hardcore from the heart”. Hennes femte. DN:s kritiker Alexandra Sundqvist beskrev i sin recension hur Serrat piskar ”upp en taktfast känslostorm, som ömsom briserar i rockiga crescendon, ömsom ges nytt syre i mer luftiga partier” på skivan. ”För alla som älskar introvert rock är detta tveklöst sommarens bästa album.”

Serrat framför sina låtar på en engelska med en mycket svag brytning. Hon beskriver sitt tilltal som resultat av de många engelsktalande artister som hon varit besatt av sedan barnsben.

– Det är helt enkelt så musik låter i mitt huvud efter att ha lyssnat i så många år på skivor från engelsktalande länder.

Vilka teman återvänder du till i dina texter?

– Sedan jag gav ut mitt förra album ”Dripping springs” (2017) har jag sysselsatt mig med tankar kring vad kärlek är. Vad vi kan åstadkomma med den och vad som kärleken inte förmår och svårigheten att uppnå ett idealt liv, svarar hon efter en kort betänketid.

– Jag ställer mig en massa frågor i stället för att ge en massa svar. Man måste försöka finna sin egen väg trots att man kanske aldrig finner den, tillägger hon om sin nya skiva som snurrar kring sådana eviga utmaningar.

Hur skulle du beskriva din utveckling som artist sedan debuten med ”The relief sessions” från 2011?

– Jag försöker vara mig själv och vill visa min sanna röst och värna min vision alldeles oavsett vad folk tycker om den. Det har alltid varit mitt mål. I början sökte jag efter vad jag tyckte om och lärde mig mycket och senare hittade jag mitt röstuttryck, säger hon och beskriver hur samarbetet 2014 med producenten Howard Bilerman (Arcade Fire, Vic Chesnutt, Leonard Cohen) på skivan ”Dear Great Canyon” blev en helt avgörande upplevelse. Ett stort steg framåt.

Den katalanska singer- songwriter-stjärnan Joana Serrat kommer till Sverige Foto: Andrea Font

– Allt med den inspelningen var så professionellt och fick mig att verkligen förstå vad som krävs för att bli en artist och att ett album förutsätter en... vision. För mig är varje skiva som jag gjort ett slags fotografi av den tidsperioden i mitt liv.

Joana Serrat skriver all musik själv. Hon gör det i sina bergiga hemtrakter, under resor, på hotellrum och soundcheck och i turnébussar.

Merparten av låtarna till nya ”Hardcore from the heart” skapade hon under en tre veckors turné för två år sedan ihop med Israel Nash och The Delines i Storbritannien.

– Den där ständiga rörligheten som man lever med under en turné, oavsett om det är helt fantastiskt eller utmanande, triggar mitt skrivande och min kreativitet. Så är det ju med livet också - det går inte att stå still särskilt länge, menar hon.

Vackra singeln ”Pictures” på nya skivan sammanfattar hon som en sång om både bortkastad tid, uppgivenhet och svårigheten i att på djupet nå de människor man möter.

Sångens berättelse om ett sviket löfte – som råkade utspela sig i Montreal - ringar in smärtorna som följde. Hur hon omsorgsfullt stängde in dessa bakom en mur.

Ändå är den låten inramad av en både syrerik och snärtig luftighet som påminner om Fleetwood Macs berömda relationsuppgörelse i låten ”Go your own way”.

– Jo (skratt), faktiskt. ”Pictures” är ju helt klart skivans poppigaste låt och den första vi spelade in och som sedan kom att prägla hela tilltalet på nya albumet. Vi visste nog rätt tidigt att det skulle bli bra...

Det nya albumet ”Hardcore from the heart” är hennes femte album i ordningen. Foto: Andrea Font

Författaren och sexologen Annie Sprinkles texter har satt avtryck på din skiva. Albumtiteln ”Hardcore from the heart” är hämtad från en av hennes böcker. Vad har hennes aktivism betytt för dig?

– Jag var mitt uppe i skrivandet av albumet och hade alla möjliga tankar om mitt liv, utmaningar och mina relationer när jag hittade en av hennes böcker av en slump.

– Ett av Sprinkles budskap är ju att människan inte behöver något som helst filter när vi försöker förstå oss själva bättre. Och det var precis vad jag försökte uttrycka i mina texter om vad jag har lärt mig om vad kärlek är och vad den kan betyda. Hennes bok bekräftade helt enkelt mycket av det som jag funderat på.

Vad är din styrka som artist?

– Hm, kanske uthållighet. Ihärdighet. Som ung hade jag några otrevliga upplevelser i musikbranschen som gjorde att jag bestämde mig för att aldrig jämföra mig med andra artister.

– Alla måste ju hitta sin egen väg, det gäller allt i livet. I dag vet jag att skriva musik är det som jag ska ägna mitt liv åt - och vara sann mot mig själv.

Vad händer härnäst?

– Jag kommer att spela ännu mer i Spanien och Katalonien. Jag producerar också en berömd musiktävling i min hemtrakt och jobbar faktiskt redan med vad min nästa skiva ska bli för något. Jag är helt enkelt oavbrutet upptagen.

Joana Serrat Joana Serrat, född 1983, är en katalansk singer-songwriter. Det nya albumet ”Hardcore from the heart” är hennes femte album i ordningen. Serrat spelar i Stockholm 4/10 på Twang tillsammans med sin syster på klaviatur och sång. ”Hardcore from the heart” spelade hon in Redwood Studio i Denton, Texas med producenten Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth, Lee Ranaldo) och musiker med ett förflutet i band som Midlake, St Vincent och Mercury Rev. Joana Serrat har tidigare turnerat med bland andra The Jayhawks, Neko Case, Courtney Marie Andrews och har gjort en rad festivalspelningar i USA och Europa. Om sina främsta förebilder: ”Neil Youngs musik har följt mig sedan jag var barn - och Bob Dylan förstås. De har påverkat mig otroligt mycket. Men både Sarah Klang och First Aid Kit är också två stora favoriter”. Serrat framträder också i Uppsala (5/10). Visa mer

