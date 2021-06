Joana Serrats nya en sommarpresent till alla introverta

Indie Joana Serrat ”Hardcore from the heart” (Loose music/Border) Visa mer

Genom åren, och albumen, har den spanska singer-songwritern Joana Serrat gjort sig ett namn i folkrockgenren med sina lågmälda sånger om levnadsval och kärlekskval.

”Hardcore from the heart” är hennes femte album och en logisk fortsättning på skivan ”Dripping springs” (2017), som också den skapades i skärningspunkten mellan folkmusik och amerikansk indierock.

På ”Hardcore from the heart” är Joana Serrat mer stringent än tidigare. Borta är spretigheten som präglade hennes första skivor. Med hjälp av producenten Ted Young, som bland annat arbetat med Kurt Vile och Sonic Youth, lindar hon in sina låtar i svepande lager av elgitarrer och psykedeliskt malande över de rockiga trummorna. Hennes husgudar Neil Young och PJ Harvey har anledning att känna sig stolta.

Kostymen av indierock är som klippt och skuren för Joana Serrat, vars röst spänner mellan en ödesmättad återhållsamhet i inledningsspåret ”Easy”, till ett sorgset vädjande i ”How to make you love me”.

På albumet piskar hon upp en taktfast känslostorm, som ömsom briserar i rockiga crescendon, ömsom ges nytt syre i mer luftiga partier. Allt bara för att klä av instrumenteringen i skivans avslutande del. För alla som älskar introvert rock är detta tveklöst sommarens bästa album.

Bästa spår: ”Pictures”

