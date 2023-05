Joanna Quinn: ”Man måste vara optimist i flera lager för att vara författare”

Logga in

Det tog henne tio år att skriva den första delen av familjesagan ”The whalebone theatre”, en historisk roman som nu kommer på svenska med titeln ”Teatern vid stranden”.

Joanna Quinn skrev så fort hon fick tillfälle, på jobblunchen, sent på kvällarna och under tågresor. Men det var först efter att hon blivit uppsagd och befann sig i pandemins lockdown hemma i Dorset, södra England, där hon bor med sin nioåriga dotter, som hon bestämde sig för att verkligen ge sitt romanskrivande en chans.

– Det var som att jag under lång tid hade två liv, ett jobbliv och så mitt författarliv, berättar Joanna Quinn från sitt hus, som hon nu äntligen har möjligheten att renovera.

Hon sitter i det hörn av huset som inte är belamrat med flyttkartonger, omgiven av travar med biblioteksböcker som är research inför hennes nästa, än så länge inte påbörjade roman.

Det var här som hon skrev klart ”Teatern vid stranden”, efter att hon fått kontakt med en litterär agent som också var fast hemma och letade jobb.

Uppmuntrad att fortsätta struntade Joanna Quinn i att söka nytt jobb, försökte att inte få panik över räkningarna och skrev klart det sista på sin roman i ett betydligt snabbare tempo än tidigare.

– Mitt mål var att en dag ha möjligheten att sätta författarlivet främst, men jag var aldrig riktigt säker på att det skulle kunna ske. Men, som Margaret Atwood säger, man måste vara optimist i flera lager för att vara författare. Först av allt måste man tro att man klarar av att skriva klart något, säger Joanna Quinn som trots att hon gjort otaliga intervjuer det senaste året är klädsamt och spontant fnissig och dessutom verkar genuint förvånad över bokens framgång.

”Teatern vid stranden” har legat högt på bästsäljarlistor i Storbritannien och USA.

”Teatern vid stranden” har, sedan den publicerades i Storbritannien för ett år sedan, haft topplaceringar på bästsäljarlistor från The New York Times till The Sunday Times och valts till sommarens bok från mängder av morgonsoffor i både brittisk och amerikansk frukost-tv. Handlingen utspelar sig mellan de två världskrigen och följer både herrskapsfamiljen och tjänstefolket i en stor herrgård på landsbygden i Dorset.

– Den här tidsperioden, 1920 till 1940-talet förde med sig så många förändringar även ur ett samhälleligt perspektiv. Andra världskriget innebar också jobbmöjligheter för Storbritanniens kvinnor och arbetarklass som de fram till dess varit utestängda ifrån, säger Quinn som fick idén till romanen efter hon snubblat över en faktabok om Dorset under krigsåren.

Romanen har ett myllrande persongalleri och börjar med den unga, nygifta Rosalinds ankomst till herrgården. Hennes omständigheter och drömmar – typiska för en kvinna av hennes klass på jakt efter en make när utbudet var något begränsat, ett år efter första världskrigets slut – krossas och föds på nytt under handlingens gång och i slutet av boken har familjens kvinnor helt andra valmöjligheter än 1919 års Rosalind.

Joanna Quinn började arbetet med ”Teatern vid stranden” genom att rita upp ett stort familjeträd, namnge alla personer och tänka på vilken relation de skulle ha till varandra.

– Det kändes som en lek, så lustfyllt och roligt, precis som det var att leka när man var liten. Genom att låta boken utspela sig på en stor brittisk herrgård så kunde jag fylla den med personer från olika bakgrunder,, men under samma tak, säger Joanna Quinn som absolut inte vill bli någon förespråkare för posh people eller göra en ”Downton Abbey”.

”Teatern vid stranden” är till skillnad från den populära tv-serien full av privilegierade människor som vantrivs i sina tilldelade roller.

Foto: Nancy Turner

Bokens brittiska titel anspelar på en enorm val som spolas upp på stranden vid husets ägor och väcker upptäckarandan och kreativiteten hos Rosalinds styvdotter och romanens huvudperson Cristabel, en ditintills ignorerad och oälskad liten flicka som Joanna Quinn porträtterar med osentimental men inkännande hand.

Fakta. Joanna Quinn Född: i London 1976, uppvuxen i Dorset, där hon fortfarande bor med sin nioåriga dotter Nancy, som även har tagit författarporträttet av Joanna Quinn. Aktuell med: ”Teatern vid stranden” (i översättning av Annika Hultman-Löfvendahl och Jan Hultman, Albert Bonniers förlag). Läser i sommar: ”In Memoriam” av Alice Winn. Favoritbok som barn: ”Unga kvinnor” av Louisa May Alcott, ”Som alla andra så ville jag naturligtvis vara som Jo”, säger Joanna Quinn. Visa mer Visa mindre

– Cristabel är tuff och målinriktad för att hon ska kunna utmana och bryta sig fri från de rådande normerna, och hennes utveckling speglar även samhällets i stort. Jag ville att min huvudperson skulle vara en flicka, i kontrast till hur det var och kanske fortfarande är i de kretsarna på den engelska landsbygden där sönerna ärver allt och det vita mäktiga patriarkatet dominerar, berättar Joanna Quinn och låter för första gången under intervjun lite trött på rösten.

Skelettet av den döda valen på stranden förvandlas till en teaterscen i regi av Cristabel och hennes två, något mer efterlängtade småsyskon – den romantiska systern Flossie och deras bror, den känsliga arvtagaren Digby – och ger dem alla en chans att bli någon annan för en stund. Teater som tema får stort utrymme i Joanna Quinns roman som är uppdelad i fem akter på Shakespeareskt manér.

– På 1920-talet var det populärt inom överklassen att anordna theatricals, amatörteaterföreställningar i det tjusiga hemmet och att bjuda in gäster att delta. Jag såg många fantastiska foton på sådana under researcharbetet med boken, det fanns också en trend att samla på konstnärer och agera mecenat – lite som man samlade på vad som helst, säger Joanna Quinn som även fyllt ”Teatern vid stranden” med egenförfattade magasinsartiklar, inspirerade av dåtidens tidningsspråk och skildringar av societetsliv.

– Jag visste att jag ville ta handlingen från Dorset till Paris, och efter att jag hade läst en bok om underrättelseoperationer i Frankrike under andra världskriget och hur de använde kvinnor så visste jag hur jag skulle gå till väga. Att vara undercover är också ett sätt att spela teater, säger Quinn som också skrivit vissa delar av sin roman i poesiform.

Även om ”Teatern vid stranden” är Joanna Quinns debutbok så är det inte första gången hon blivit utgiven, hon har en journalistkarriär i Dorset bakom sig och har även vunnit en del novelltävlingar. Med det i bagaget påbörjade hon en utbildning i kreativt skrivande som ledde fram till en doktorsexamen. Quinn, som var över 40 när boken var klar, ser sin ålder vid romandebuten som en positiv aspekt av skrivandet.

– Kanske är det för att jag är lite äldre nu men jag ser ganska praktiskt på det hela. Jag skrev stora delar av ”Teatern vid stranden” under min utbildning. Jag läste på halvtid medan jag jobbade och tog hand om min då nyfödda dotter. Jag tänkte att om jag inte skulle få boken utgiven hade jag i alla fall fått en examen, säger hon.

Joanna Quinn känner sig lyckligt lottad som nu kan ägna sig enbart åt sitt författarskap, åtminstone i ett par år framöver, efterfrågan på en till roman är stor. Hon kan inte avslöja så mycket mer just nu än att även den blir historisk, men kommer utspela sig utanför Storbritannien.

– Jag vet att jag kan skriva och nu vet jag att det finns de som vill läsa. Sedan kanske jag måste leta efter ett annat jobb igen, men nu kan jag unna mig det här ett tag, säger hon.

Fakta. Sena bokdebutanter I år är fem av de sex nominerade författarna till det brittiska Women’s prize for fiction över 50 år (den sjätte är 49).

Joanna Quinn sällar sig till de senaste årens framgångsrika kvinnliga författare som romandebuterat något senare i livet.

Bonnie Garmus, författaren till ”Lektioner i kemi” som var en av förra årets bokraketer, är 66 år och blev refuserad av 98 litterära agenter innan hon blev publicerad och fick sin roman utgiven i 35 länder.

Bästsäljande ”Eleanor Oliphant mår alldeles utmärkt” av debutanten Gail Honeyman, 51 år, är ett annat exempel som liksom ”Lektioner i kemi” snart ska bli film och tv-serie. Visa mer Visa mindre

