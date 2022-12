Joar Nango blir Sveriges bidrag till arkitekturbiennalen i Venedig

”Girji” betyder böcker, och ”gumpi” är en självförsörjande hytta som kan dras efter skotrar. Sammanslagningen av de två samiska orden har gett namn åt det projekt som sysselsatt arkitekten Joar Nango nästan hela livet.

”Girjegumpi” är ett mobilt bibliotek som rymmer hundratals titlar kopplade till samisk arkitektur, skrifter och kartsystem han samlat på sig under resorna genom Sápmi och till ursprungsbefolkningar över hela världen. Ihop med nya och gamla böcker om alltifrån möbelkonstruktion till kolonialismens roll i samtidsarkitekturen. Det är också en fysisk mötesplats som ständigt förändras och som de senaste åren rest mellan festivaler och kulturarrangemang över Sápmi, sameområdet som sträcker sig från Norge via Sverige och Finland mot Kolahalvön i Ryssland.

2023 är det Sverige och Arkdes som är ansvariga för Nordens bidrag till den anrika Arkitekturbiennalen, och om ett par månader flyttas ”Girjegumpi” till Venedig.

– Jag är väldigt kluven inför det som snart ska hända, säger Joar Nango.

När han för tio år sedan började längta efter en mer nomadisk livsstil lämnade han sin flytande konstnärstillvaro i Berlin för nordnorska Tromsø.

– Många associerar det nomadiska med att sakna band till den fysiska platsen. Med att driva runt i storstäder och arbeta trådlöst från olika kaféer. I en samisk kontext står det för den absoluta motsatsen, säger Johan Nango på video från sin ateljé i Tromsø, som också är en del av Sápmi och som han liksom sina renskötande släktingar har som arbetsfält.

– Men oftast är jag här. I grunden handlar det nomadiska om närvaro och om relationen till världen. Den som rör sig mellan nya boenden måste kunna läsa av minsta skiftning i vädret och landskapet.

Joar Nango säger att han motvilligt satt sig framför datorn. På min skärm är han omgiven av prylar och påbörjade projekt och den sortens ombonade kaos som ibland kallas bråte.

– Vissa av sakerna har hört till verk. Andra kanske kommer göra det.

Han konstaterar att samisk arkitektur präglas av en frånvaro av nostalgi.

– I en västerländsk tradition är ”monument” ofta byggnader som ger sken av att stå för evigt. Den samiska motsvarigheten finns i naturformationer eller berättelser. Och i relation till nuet uppstår en pragmatism. Om en stock råkar vara tio meter får man skapa något utifrån den omständigheten, och resultatet är en sorts extremfunktionalism som öppnar upp för kreativa tillfälligheter.

– ”Girjegumpi” handlar om att skapa en arkitektur ur de tankarna. Det är en vision för människans framtid.

Joar Nango växte upp mellan två kulturer. Med en norsk mamma och en samisk pappa i en by just på gränsen mot Sápmi. När han inte kom in på konsthögskolan utbildade han sig som den fjärde samiska personen i världen till arkitekt. Han reagerade på att samisk byggnadskonst ägnades en halv sida i kurslitteraturen och illustrerades av tältkåtor som ironiskt nog skapade känslan av nostalgi.

– Jag minns också när vi läste om ”ekoarkitektur”, som inte sällan utgår från en ytlig och exotiserad tolkning av hur ursprungsfolk lever. Jag såg gräsbevuxna tak och new age-mönster och hade en omedelbar känsla av att det här ser ut som skit. Och det är hit jag kommer gå.

– I den samiska arkitekturen finns enorma djup och om jag sätter mig in i filosofin och det estetiska språket kommer jag kunna skapa skönhet. Men då kommer jag också tvingas vända ryggen åt sådant jag under uppväxten och i konstsammanhang lärt mig om bra design. Uttryck som jag instinktivt uppfattar som vackra. Att välja bort saker är en viktig del av mitt liv och skapande.

Joar Nango har sedan dess arbetat i gränslandet mellan konst och arkitektur. Parallellt med att bygga upp sitt arkiv har han lyft fram arkitekturen i Sápmi. ”The giant lavvu syndrome” är en serie fotografier av områdets officiella byggnader, skolor och parlamentsbyggnader som är ritade av icke-samer som alla har råkat få samma idé.

– Som är att smälla upp stora och permanenta versioner av lavvun (tältkåtan) i betong eller trä. Haha.

– Men det är för enkelt att bara kritisera byggnaderna. Att de uttrycker samiskhet och säger ”vi är här” är på ett sätt viktigare än sofistikerade diskussioner om estetik.

Stora och permanenta versioner av lavvun (tältkåtan) är ett återkommande arkitektoniskt inslag i Sápmi. Foto: Joar Nango

Hans verk antar ofta formen av pågående cirkelrörelser. När fotoserien publicerats i ett egenskapat fanzine bad han samiska kvinnor som bor nära byggnaderna att tolka motiven på traditionellt stickade tröjor.

– Jag växte upp med tidig hiphop och har alltid befunnit mig i konstnärliga undergroundkretsar. Det samiska är inte en subkultur man kan välja. Men vissa existentiella bottnar är gemensamma. Som vanan vid att röra sig i utkanten och försöka undkomma kategorisering. Och den osentimentala inställningen till att sampla.

I ”The indigenuity project” dokumenteras samisk gör det själv-kultur. Kapsyler och konservburkar som blir till redskap – och hur lukten från fermenterat valrossfett försvinner om man tvättar händerna i Heinz tomatketchup.

– Det är en konsumtionskedja som bryts, och en re-appropriering som jag tycker mycket om. Självklart kan ni ta vår lavvu och självklart kommer min farbror avrosta sina knivar i Coca-cola. Som konstnär vill jag bära med mig den attityden.

Girjegumpi fick sin första fysiska form 2018 och grundstrukturen byggdes upp under en nordnorsk kulturfestival. Hyttans väggar kan vecklas ut till verandor som fylls av mönstrade plädar och eldstäder, och att se verket på bild skapar den hastigt övergående skönhetsupplevelsen som kan uppstå under en stor picknick.

– Mina projekt förändras med varje plats. De är fysiska och stökiga och när jag ställer ut är det sällan den anställda personalen som kan hjälpa mig. Ofta är det vaktmästaren, eller transportkillarna.

En barnvagn har omvandlats till mobil grill, och dokumenterats i ”The indigenuity project”, som lyfter fram samisk gör det själv-kultur. Foto: Joar Nango

”Girjegumpi” har något uppenbart macho över sig, men jag slås också av det feminina och mjuka.

– En kärna i samisk arkitektur är känslan av generositet. Hur får man en annan människa att slå sig ner och slappna av? Många av de estetiska elementen återfinns i alla nomadkulturer. Starka färger och mycket textilier. Obearbetade möbelytor som blottar trädets ådror och årsringar.

Med flytten från Berlin omfamnade Joar Nango fullt ut sin samiska identitet. Han har lärt sig språket och satt dottern i samisk skola.

Som en invigning av ”Girjegumpi” tog han kontakt med alla samiska arkitekter, som hunnit bli sju. Fem kom för ett seminarium i biblioteket.

– I Berlin hade jag ofta känslan av att upprepa någon annans mönster. Det samiska är så klart också en berättelse. Men för mig känns den större. Nu är det vår lilla grupp av arkitekter som finns. Vi har väldigt olika åldrar och bakgrunder, och i samtalen möter man inte sin egen spegelbild. Som den sortens fester som kan uppstå i riktigt små samhällen.

”Girjegumpi” är ett arkiv som rymmer hundratals titlar kopplade till samisk arkitektur. Foto: Astrid Fadnes

– Min metod för att lyfta något så smalt som samisk arkitektur har varit att insistera på det marginaliserade. Man skulle kunna beskriva ”Girjegumpi” som ekoarkitektur men då hade det sugits upp i andra diskussioner.

– ”Girjegumpi” är samiskt. Det finns till för oss, säger Joar Nango om en slutenhet som hänger ihop med verkets stora anspråk.

– Mänskligheten måste i grunden förändra sin relation till arkitektur och det samiska borde bli en vägvisare.

Varför?

– Om jag säger ”hållbarhet” låter det tomt. Men det spelar ingen roll för jorden och hur den skriker åt oss. Och det vi behöver om vi ska ha en chans att överleva är inte nya ord utan nya berättelser i praktiken. Samer har i årtusenden utforskat hur människan kan samexistera med naturen, säger Joar Nango och exemplifierar med att använda grästorv som byggmaterial.

– Jag arbetar med att utveckla samtida uttryck för den tekniken, som innebär att när du flyttar ur ur ditt hus blir det en del av jorden igen.

Arkitekturen i Sápmi blev motiv på tröjor, stickade av samiska kvinnor som bor nära byggnaderna. Foto: Michael Miller/Pikene på Broen

Snart lämnar ”Girjegumpi” Sápmi för att ställas ut på Nordiska paviljongen och ta plats på världens främsta arena för ny arkitektur och design.

– I min process har besluten att utestänga vissa estetiska dimensioner varit både de svåraste och mest avgörande ögonblicken.

Är ”Girjegumpi” vackert?

– Jag tycker det. Och en del av skönheten ligger i hur det inte anstränger sig. Verket skulle dö om det försökte behaga, eller slutade byta skepnad. Om ”Girjegumpi” placerades på ett museum skulle hela den inneboende meningen förgås.

Joar Nango har planer på att låta verket förändras i Venedig. Han ska hålla workshoppar och lansera världens första samiska arkitekturordbok. Men ”Girjegumpi” kommer också vara stillastående och betraktad i över ett halvår.

– Hur ska jag hålla liv i ett autonomt utrymme som är till för oss, och som till sin natur är motsatsen till narcissism? Jag känner ambivalens. Också för att jag landar i att verket skulle kunna utvecklas av att uppmärksamheten genererar nya möjligheter och större budget.

Girjegumpi och arkitekturbiennalen Joar Nango är en norsk-samisk konstnär och arkitekt. Han föddes 1979 och har studerat arkitektur i Oslo och bildkonst i Berlin. Hans verk ”Girjegumpi” ska visas på arkitekturbiennalen i Venedig och är ett mobilt bibliotek som rymmer hundratals titlar och objekt kopplade till samisk arkitektur. Han samarbetar ofta med andra konstnärer, som Katarina Spiik Skum och Anders Sunna. Och Silje Figenschou Thoresen, som är medskapare till ”The indigenuity project”. 2023 är det Sverige och Arkdes som är ansvariga för Nordens bidrag, och de har valt ut ”Girjegumpi”. Joar Nango deltog för ett par år sedan deltog i grupputställningen ”Kiruna forever” på Arkdes: ”Jag valde att visa min fyra timmar långa dokumentation av seminariet med alla samiska arkitekter. Jag tror att min tråkiga men viktiga film skapade skuld. Helvete! Varför har vi aldrig arbetat med de här frågorna? Vem ska vi fråga? Jag föreställer mig att det fanns ett sådant ögonblick under ett sammanträde, och nu sitter vi här.” Visa mer

