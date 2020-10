Jodi Kantor avslöjade Harvey Weinstein: ”Tystnadskontrakt skrivs fortfarande under varje dag”

USA-valet 2020

Den 24 februari föll domen mot Harvey Weinstein. Juryn fann honom skyldig till våldtäkt och sexuellt övergrepp, och han fördes ut i handbojor.

På New York Times nyhetsredaktion följde reportrarna Jodi Kantor och Megan Twohey tillkännagivandet på distans. De utbytte en blick, innan Kantor ringde upp skådespelerskan Ashley Judd.

”Judd, behärskad som vanligt, lät allt sjunka in – allt hon varit med om att starta och utslaget som nu visade att historien hade fått ett slut. ’Det är så här det ska vara’, sa Judd. ’Det är så här det ska vara’”.

Ögonblicket är återgivet i ”Tystnadskontraktet”, den nya svenska upplagan av Jodi Kantor och Megan Twoheys reportagebok om avslöjandet av Harvey Weinstein.

Att Kantors första samtal gick till Judd var naturligt. I ett par års tid hade de haft nära kontakt. Skådespelerskans beslut att öppet berätta om vad hon utsatts för hade varit en avgörande pusselbit för granskningen.

Då, i oktober 2017, hade reportrarna i månader undersökt anklagelser mot filmproducenten. De hade grävt fram information om övergrepp och upprättade tystnadskontrakt. Hela tiden med osäkerheten om publiceringen skulle bli av.

– Jag tror att jag aldrig någonsin i hela mitt liv velat något så mycket som att Ashley Judd skulle gå ”on the record”. Förutom att mina barn skulle födas friska. Jag var inställd på ett nej. När hon sa ja, då bröt jag ihop, säger Jodi Kantor och tillägger:

– I dag, tre år senare, verkar allt lättare. Kvinnorna har beskrivits som hjältar. Men det visste ingen då. De kunde förstöra sina karriärer eller gå under. Weinstein framstod fortfarande som så mäktig.

Jodi Kantor arbetar hemifrån och är mitt uppe i arbetet med en ny granskning. Hon har ont om tid. Över videolänken ser hon ut att simultanjobba, förvisso utan att tappa fokus.

Häromveckan skrev hon en ny text i New York Times. Hon följde upp avslöjandet från The Guardian tidigare under hösten, där den före detta modellen Amy Dorris anklagade där Donald Trump för sexuella trakasserier, begångna 1997.

Berättelsen är, som Kantor skrev, den senaste i en rad av vittnesmål i vilka Trump anklagats för sexuella trakasserier. Uppgifter som hade kunnat vara förödande för vilken politiker som helst, men som inte lyfts fram som avgörande inför presidentvalet.

Vilken betydelse har metoorörelsen och de avslöjanden som gjorts sedan 2016 för den amerikanska politiken? Jodi Kantor menar att effekten är tydligast på lägre politisk nivå.

– Flera politiker har hamnat i ”metooproblem”, både demokrater och republikaner. Men för presidentposten är det annorlunda. De allvarliga anklagelser som riktades mot Trump inför valet 2016 hade ingen effekt i vallokalerna. Vi vet inte om det får betydelse den här gången, säger hon.

– Å ena sidan kan det i stunder kännas som att kvinnorna har glömts bort. Å andra sidan så hände verkligen metoorörelsen. Den exploderade efter att Trump valts till president. Och vi ser stora könsskillnader i hur sannolikt det är att man röstar på Trump.

Skulle det här ha hänt om Hillary Clinton hade valts till president för fyra år sedan?

Jodi Kantor tvekar. Hon säger att journalister är fruktansvärt dåliga på att hantera hypotetiska frågor.

– Men ilskan efter anklagelserna mot Trump bidrog definitivt som tändvätska. Det var samtidigt komplicerande. Vi hade källor som sa: ”Varför ska jag ställa upp med namn? Människor kände till det här om Trump, och ändå blev han vald”. Det var en känsla av att anklagelser inte betydde någonting.

Harvey Winstein på väg in i domstolen i New York under rättegången 2018. Foto: Mark Lennihan

Genomslaget för Weinstein-granskningen blev dock enormt. En bidragande faktor var att man i och med med granskningen lyckades blottlägga det system med tystnadskontrakt som upprättats för att tysta ned övergrepp mot kvinnor.

– Jag vet aldrig om jag någonsin kommer få uppleva en sådan reaktion på ett avslöjande igen, men jag vill inte släppa tron på att det är möjligt, säger Jodi Kantor.

Harvey Weinsteins straff fastställdes till 23 års fängelse. Vid sidan om flera rättsprocesser fylldes anklagelserna i offentligheten på. Sammanlagt har nära 100 kvinnor, däribland skådespelare som Angelina Jolie och Gwyneth Paltrow, anklagat honom för sexuella trakasserier och våldtäkter.

Kantor och Twohey skriver i efterordet till ”Tystnadskontraktet” att de förstod att Weinstein, om han frikändes, enbart skulle behöva stå till svars i en instans: journalistiken. Trots det, säger Kantor, var man överens om att inte se juryn som en dom över publiceringarna. Många av berättelserna var också sådana som aldrig tas upp av rättsväsendet, då de bedöms falla inom en gråzon.

Tror du att människor hade sett på er journalistik annorlunda om Weinstein hade blivit frikänd?

– Vi visste att våra bevis var solida. För oss skulle en friande dom inte hade förändrat synen på berättelserna från kvinnorna vi skrev om. Men att se världens reaktion efter domen var mäktigt – det blev tydligt hur symboliskt viktig det var för andra.

Har systemet med tystnadskontrakt förändrats sedan ert avslöjande?

– Den här typen av avtal skrivs fortfarande varje dag. Skillnaden i dag är att de har ett dåligt anseende. Säg ordet tystnadskontrakt och människor kommer fråga: ”Vad försöker man tysta ned?”

Metoorörelsen och journalistiken som följde har, inte minst i Sverige, varit föremål för långvarig diskussion. Granskningar har prisats, medan andra publiceringar klandrats. Och kvinnor som öppet vittnade om övergrepp i sociala medier och namngav påstådda förövare har i flera fall dömts för förtal i domstolar.

Jodi Kantor säger att diskussionen förekommit även i USA, om än inte i lika hög utsträckning. Hon ser snarare tecken på en ”extremt rörig” process av social förändring. En period där samhället anpassar sig till hur man ska se på och hantera de övergrepp som människor vittnar om.

Jodi Kantor berättar att hon och Megan Twohey ser tre huvudsakliga frågor som ännu inte blivit besvarade av metoo: Vilka typer av beteenden ska undersökas? Hur ska man slå fast vad som är fakta? Och hur ska människor ställas till svars?

– Vi ser att frågorna blandas ihop och att samhället har svårt att besvara dem. Människor har haft frågor om huruvida det är säkert att dejta någon på jobbet, om de kan får sparken för att ha gjort ett dåligt skämt, säger Jodie Kantor och fortsätter:

– Det blir rörigt. Men även om debatten fortsätter, och även om samhället är förvirrande, så tänker jag att det är så här att genomleva social förändring. Man känner hur kugghjulen anpassas till en ny verklighet, samtidigt som gamla regler kring sex och makt röjs undan.