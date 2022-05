Jodie Foster klar för "True detective"

Serien kretsar kring Fosters rollfigur, kriminalpolisen Liz Danvers, som utreder ett fall där sex män försvunnit spårlöst från en forskningsstation i Alaska. Tillsammans med rollfiguren Evangeline Navarro måste hon under utredningen även konfronteras med sitt eget mörker.

Det här är Jodie Fosters första stora tv-roll på länge. De senaste åren har hon regisserat avsnitt för flera tv-serier, bland annat ”Orange is the new black”, ”Black mirror” och ”Tales from the loop”.

Som tolvåring medverkade Jodie Foster i ”Taxi driver”, 1976. 1988 tilldelades hon en Oscar för ”Anklagad”, tre år senare prisades hon med ytterligare en, för ”När lammen tystnar”.

”True detective: Nights country” har premiär på HBO, men har inte fått något premiärdatum ännu.