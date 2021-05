Jodie Foster: ”Min värsta mardröm är att misslyckas”

I år är det 20 år sedan terror­attacken mot World Trade Center, vilket bland annat ledde till fånglägret på den amerikanska militärbasen Guantánamo Bay på Kuba som flera presidenter i rad velat stänga utan att lyckas. I dag ett av världens mest ökända fängelser, som totalt härbärgerat drygt 800 fångar misstänkta för terrorism. En av dem, mauretaniern Mohamedou Ould Slahi, satt fjorton år utan att åtalas och utsattes för regelrätt tortyr i form av water boarding, ­sexövergrepp och skenavrättningar. Hans me­moarer från fängelsetiden, ”Guantánamo diaries”, blev en bästsäljare 2015, ett år innan han äntligen släpptes.

När Jodie Foster blev tillfrågad om att spela Slahis amerikanska försvarsadvokat Nancy Hollander i en dramatisering av boken tvekade hon inte särskilt länge trots att hon numera hellre står bakom än framför kameran.

– Den här historien behövde berättas, det var något jag verkligen gick i gång på. Men för mig var det viktigt att vi satte Mohamedous öde i centrum. Jag ville verkligen inte bli ännu en ”vit räddare” som surfade in och fixade biffen. Det var viktigt att få ta bort det jag tyckte var över­flödigt i storyn för att renodla min rollfigur i förhållande till honom, säger Jodie Foster på länk från hemmakontoret i Los Angeles.

– Visst finns det mycket i min tolkning som är äkta vara, jag har liknande läppstift, naglar och hår som hon. Men där den verkliga Nancy är väldigt snäll och sympatisk, tyckte jag att min rollfigur skulle vara tuffare och hårdare – hon har ändå försvarat en massa skyldiga personer också. Jag tyckte jag kunde ta mig de friheterna eftersom Hollander inte är så offentligt känd, säger Jodie Foster och skrattar lite åt minnet av vithårsperuken som hela tiden hotade att blåsa bort i utomhusscenerna som spelades in i Sydafrika.

Jodie Foster i ”The Mauretanian”. Foto: Alamy

I ett annat digitalt intervjurum sitter filmens Kevin Macdonald och ser fortfarande lite förvånad ut över att Foster tackade ja till rollen. Den brittiska regissören, mest känd för ”The last king of Scotland”, menar att filmen aldrig hade blivit av utan stjärnor som Foster och Benedict Cumberbatch, som spelar en nyckelroll som militär jurist. Fransmannen Tahar Rahim, som spelar Mohamedou Ould Slahi, har i sin tur hunnit bli alltmer känd inför den uppskjutna premiären av ”The Mauritanian”, som nu får svensk premiär på strömningsplattformen Amazon Prime Video.

Jodie Foster Född: Alicia Christian Foster är född 1962 i Los Angeles och uppvuxen mitt i det geografiska Hollywood, litteraturvetare utbildad på Yale. Skådespeleri: Började som barnskådespelare i tv-serier. Filmer urval från tidigt sjuttiotal till nutid: ”Alice bor inte här längre”, ”Taxi driver”, ”Den lilla flickan i huset vid vägens slut”, ”Anklagad”, ”När lammen tystnar”, ”Sommersby”, ”Maverick”, ”Nell”, ”Panic room”, ”Kontakt” och ”Carnage”. Priser: Fyrfaldigt Oscarsnominerad, vann bästa kvinnliga huvudroll för ”Anklagad” (1988) respektive ”När lammen tystnar” (1991). Regi: Debuterade som långfilmsregissör med dramat ”Little man Tate” 1991, har också stått bakom kameran i julfilmen ”Hemma är bäst”, surrealistiska ”The beaver” och finanskrisdramat ”Money monster”. Aktuell: ”The Mauritanian”, i regi av Kevin Macdonald, som får premiär på Amazon Prime Video 28/5. Filmen bygger på Guantánamofången Mohamedou Ould Slahis bok ”Guantanamo diary”. Den franska dokumentären ”Jodie Foster. Hela livet på film” (finns på SVT Play). Visa mer

– Det var en ren chansning att jag skickade manuset till Jodie. Jag bara kände att detta var något jag sett henne göra många gånger förr. Hon är proffs på att spela spröd och gullig men samtidigt. Att hon skulle svara ja efter tre dagar var rena chocken, säger Macdonald.

Jodie Foster lär vara en av de minst ålders­nojiga femtioplussarna i Hollywood. I sin förra film, det rätt bisarra sci-fi-dramat ”Hotel Artemis” (2018) spelade hon en härjad sjuksköterska med gråa stripor, alkoholistrynkor och foträta skor som lappar och lagar skjutna gangstrar. I ”The Mauritanian” spelar hon äldre än hon är, ett fullblodsproffs till advokat som inte heller är ute efter att behaga utan framför allt vill göra sitt jobb. Ingen dålig strategi, visar det sig. Även om ”The Mauritanian” inte riktigt har mötts av den stora kritikerfamnen, trots sitt engagerande ämne, så vann Foster i alla fall en Golden Globe i vintras för sin kaxiga advokatroll.

Tahar Rahim och Jodie Foster i ”The Mauretanian”. Foto: Amazon Prime Video.

I verkligheten ser hon ut som hon alltid gjort. Späd, axellång blond page, till synes osminkad, vidöppen blick. Hon bär en barnslig stickad tröja med en glad räv på, som för att ta udden av stundens allvar. Det märks att hon har ett avspänt förhållande till det yrke som hon haft sedan småbarnsåren då hennes mamma anmälde henne till reklamfilmer. Något som ledde till en långvarig filmkarriär toppad av ikoniska roller som den tonårsprostituerade Iris i ”Taxi driver” och FBI-agenten Clarice i ”När lammen tystnar”.

– Jag valde ju egentligen aldrig att bli skådespelare, jag kan inte minnas att jag varit något annat. Samtidigt har jag alltid haft ett rätt analytiskt förhållande till de roller jag blivit erbjuden. Mitt arbete börjar alltid i huvudet, jag är sällan särskilt känslomässig i början utan närmar mig ofta manuset som en litteraturkritiker och plockar isär det jag läser. Det är möjligen det som också skapat en viss distans och som fått mig att vilja göra andra saker också, säger Foster som bara spelat i fyra filmer under de senaste tio åren.

Mitt arbete börjar alltid i huvudet, jag är sällan särskilt känslomässig i början utan närmar mig ofta manuset som en litteraturkritiker och plockar isär det jag läser.

En nyutkommen fransk dokumentär (”Jodie ­Foster. Hela livet på film” som finns på SVT Play) ägnar en intensiv timme åt att psykoanalysera den forna barnstjärna som blev tonåring under sjuttiotalet – en epok som gärna sexualiserade unga kvinnor. Trots att hon växte upp i rampljuset lyckades hon värna sin integritet som en tigrinna och alltid kaxigt vägra att bli den queerikon som många önskat sig. Under vår intervju talar hon ut om sina egna hemliga rädslor.

– Visst, jag är rädd för ormar men min värsta mardröm är av mer filosofiskt slag. Jag har en total skräck för att misslyckas som skådespelare och tror alltid att jag ska dö om jag gör det. Jag vet inte riktigt vad den kommer ifrån, eftersom jag gjort samma sak hela livet, men den rädslan lever jag med alltid. Det som kanske har hjälpt mig är att jag trots allt har gjort mycket filmer som handlar om att leva med olika slags rädslor.

– Jag har kanske helt enkelt hittat andra sätt att känna mig meningsfull på, ler Foster som vid sidan av långfilmer regisserat en hel del för tv under serieboomen, från ”House of cards” till ”Tales from the loop”.

Det kändes lite som jag låg och sov under Obama-administrationen och blev brutalt väckt i min sköna säng när Trump blev president.

Jodie Foster talar om ett politiskt uppvaknande som ledde fram till advokatrollen i ”The Mauritanian”.

– Det kändes lite som om jag låg och sov under Obamaadministrationen och blev brutalt väckt i min sköna säng när Trump blev president. Vi var många som befann oss i en bubbla och inte förstod vart landet var på väg, säger Jodie Foster. Hon backar bandet till den 11 september 2001 när hon var höggravid med sin andra son och bara kunde ligga hjälplös i soffan och se terror­attacken i realtid och dess efterverkningar.

– Det som hände då var brutalt, chockerande och påverkade allas våra liv, liksom den politik som följde där den amerikanska regeringen på vissa sätt kastade demokratiska och rättsliga principer överbord för att söka hämnd. Jag tycker att ”The Mauritanian” är ett bra tillfälle att, tjugo år senare, titta tillbaka på det som hände och fundera över vad man skulle kunna ha gjort annorlunda istället.

Bild 1 av 4 Jodie Foster och Robert De Niro i ”Taxi driver”. Foto: Alamy Bild 2 av 4 Jodie Foster i ”Bugsey Malone” Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo Bild 3 av 4 Jodie Foster 1979 Foto: Nancy R. Schiff / Getty Images/Hulton Archive Bild 4 av 4 Jodie Foster som Clarence Sterling i ”När lammen tystnar”. Foto: Alamy Bildspel

På frågan om hur ”The Mauritanian” bryter mot Hollywoodtraditionen att skildra muslimer som terrorister svarar Foster:

– Det är viktigt att se att det här egentligen inte är en Hollywoodfilm utan gjord av ett gäng britter som tidigare inte ens hade en amerikansk distributör. Den hade nog inte blivit gjord annars, det är ett alldeles för känsligt ämne i USA.

– I denna islamofobiska tid som vi har levt i känns det viktigt att berätta om en person som Mohamedou som blev ett offer för rädsla och terror men som aldrig lät den definiera honom. En människa som blev avhumaniserad under så lång tid men som ändå lyckades återvända till livet och njuta av det när han släpptes, och som hade ett stort stöd av sin tro. Det finns något väldigt fint att lära sig av honom och hans liv.

”The Mauritanian” har premiär på Amazon Prime Video den 28 maj.

Bild 1 av 5 ”På heder och samvete” Foto: Alamy Bild 2 av 5 Tarik Saleh under inspelningen av ”Gitmo – krigets nya spelregler”. Foto: SVT Bild 3 av 5 ”The road to Guantánamo” Foto: Alamy Bild 4 av 5 ”Camp X-ray” Foto: Alamy Bild 5 av 5 Anette Bening och Adam Driver i ”The report”. Foto: Alamy Bildspel

Fem filmer om Guantánamo Bay-basen ”På heder och samvete” (1992) Fyrfaldigt Oscarsnominerat drama där Tom Cruise spelar advokat som försöker utreda ett mord inom marinen på Guantánamo. Jack Nicholson gör rollen som hans motståndare, överste Jessep. Manus av Aaron Sorkin ”Gitmo - krigets nya spelregler” (2006) Svensk dokumentär om det amerikanska fånglägret på Kuba signerat de svenska dokumentärfilmarna Erik Gandini och Tarek Saleh. Innehåller bland annat en intervju med svensken Mehdi Ghezali som satt fängslad. ”The road to Guantánamo” (2006) Britten Michael Winterbottom berättar om the Tipton Three, en trio brittiska muslimer som var fängslade i Guantánamo under två år. Riz Ahmed spelar en av huvudrollerna. ”Camp X-ray” (2014) Kristen Stewart spelar en ung fångvaktare i fängelset som upptäcker mänskliga sidor hos en fånge som älskar Harry Potter-böckerna, spelad av iraniern Peyman Moaadi. ”The report” (2019) Politiskt drama med Adam Driver och Annette Bening som fokuserar på utredningar av CIA:s bruk av tortyr under förhör med misstänkta terrorister. Visa mer

Läs mer om film och fler texter av Helena Lindblad