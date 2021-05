Joel Kinnaman: ”Jag har gått i terapi från dag ett”

Joel Kinnaman, 41, ringer från hemmet i Malibu, Los Angeles. Hans resor till Sverige har blivit färre till följd av pandemin. Oron för att smittan skulle kunna drabba filmproduktionerna har präglat också hans arbetsår.

– Under de senaste arton månaderna har jag inte varit i närheten av så många besök i Sverige som jag hade hoppats på, konstaterar han.

Nu är han aktuell i Emmybelönade serien ”In treatment”, som återuppstår i en fjärde säsong. Joel Kinnaman spelar Adam – en halvdan skådis i ett skört förhållande med terapeuten Dr Brooke (Uzo Aduba från ”Orange is the new black”). I sitt lyxhus ovan Los Angeles myller försöker hon hjälpa sina patienter i covidsmittans nya verklighet.

Vad gör ”In treatment”, som premiärvisades redan 2008, värd att återvända till?

– Styrkan är dess enkelhet: det är ett samtal mellan två personer, nästan som tv-teater. Och när man skildrar människor i terapi så går man ju direkt på kärnan av det människor brottas med, som ens svagheter, svarar han.

– Men också det allmänmänskliga. Det är väldigt intressant att se folk som försöker förstå sig själva och komma igenom sina smärtpunkter och trauman. Erfarenheter från barndomen eller tidigare relationer till exempel.

Har du själv legat på psykologsoffor?

– Ja, fast inte så långvarigt, men jag har träffat terapeuter när jag har jobbat mig igenom specifika saker i några månader. Min mamma är dessutom terapeut så jag har gått i terapi från dag ett, kan man säga.

– Jag hamnade i ganska mycket i trubbel när jag var yngre och hon har drillat mig att alltid försöka gå på djupet och vara ärlig mot mig själv – ”vad är det som egentligen händer och varför?”.

Skådespelaren Uzo Aduba – känd från ”Orange is the new black” – spelar terapeuten Dr Brooke Lawrence i fjärde säsongen av HBO-serien ”In treatment” mot bland annat Joel Kinnaman. Foto: Press

Vad var svårigheten i att gestalta skådespelaren Adam i serien?

– Det var lite smärtsamt att spela en mer misslyckad version av mig själv. En version med mindre självförtroende, mer självförakt och utan framgång och yttre bekräftelse, sammanfattar han.

– Att vara skådespelare är ett knepigt yrke om man har mediokra framgångar. Man är så beroende av att hela tiden bli uppbjuden till dans och är hela tiden arbetssökande. Att inte bli vald är som att du som person inte blir vald.

Adams förhållande till dr Brooke är av den tröstlösare sorten.

– Jo, de har ett riktigt smärtsamt av-och-på-förhållande – som de hållit på med i tjugo år. De väljer aldrig varandra på riktigt, men kommer ändå tillbaka till varandra i perioder.

Vad gör du härnäst?

– Jag är mitt uppe i arbetet med tredje säsongen av ”For all mankind” (om rymdkapplöpningen mellan Sovjetunionen och USA) och så kikar jag på vad ska göra i höst. Det blir alltid ett litet pussel, säger Joel Kinnaman.

– Jag kan känna att jag behöver ge mig själv större utmaningar nu. Och det känns mindre och mindre läskigt, man blir ju tryggare och säkrare i det man gör. Jag tror att det är extremt viktigt som skådespelare att inte bli bekväm.

Pröva teater – ring Dramaten.

– Det ligger faktiskt på min näthinna, speciellt nu med Mattias Andersson (chef och konstnärlig ledare vid Dramaten sedan 2020), vi har messat lite, säger Kinnaman.

– Innan pandemin bröt ut planerade jag för att spela teater på Broadway i New York.

Joel Kinnaman. Född 1979 i Stockholm, bosatt i Los Angeles. 2007 gick han ut teaterhögskolan och fick samma år ett stort erkännande för rollen som Raskolnikov på Backateatern, i Mattias Anderssons uppsättning av ”Brott och straff”. Har sedan dess framför allt synts i svensk och amerikansk tv och film. Fjärde säsongen av ”In treatment” har premiär 24 maj på HBO Nordic. Första säsongen av den hyllade serien premiärvisades 2008 med Gabriel Byrne i huvudrollen. Serien är baserad på israeliska ”Be‘tipul” skapad av Hagai Levi tillsammans med Ori Sivan och Nir Bergman. Visa mer

