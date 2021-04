Johan Anderberg lägger sin röst för friheten

Sakprosa Johan Anderberg ”Flocken” Albert Bonniers förlag, 366 sidor Visa mer

Vad hände vintern 1993–94? Sarajevo belägrades, Lasermannen dömdes, Militärligan greps, Meatloaf hade en hit med ”I’d do anything for love (but I won’t do that)”.

Och en ovanligt jobbig smitta, ”Pekinginfluensan”, drog fram över landet och tvingade bland annat Teater Galeasen och Dramaten att skjuta upp två på förhand uppmärksammade premiärer, Richard Günthers uppsättning av ”Roberto Zucco” och ”Goldbergvariationer” med Ingmar Bergman som regissör.

Journalisten och författaren Johan Anderberg ger nu ut en på förhand uppmärksammad reportagebok om den svenska covidstrategin, ”Flocken”. Mot slutet av berättelsen påminner han läsaren om ”Pekinginfluensan”. Minns vi den, vi som var med 1993/94? Inte alls säkert. ”Trots de höga dödstalen och trots belastningen på vården, föll även Pekingviruset snabbt i kollektiv glömska. Som epidemier brukar göra”, konstaterar han, för att sedan leverera sin punchline: ”Men Anders Tegnell mindes den.”

Tegnell var vid den tiden en infektionsläkare i 30-årsåldern med universitetssjukhuset i Linköping som arbetsplats. ”Som han kom ihåg det låg det patienter överallt på sjukhuset”.

Några sidor senare blir det uppenbart varför Anderberg vill påminna om just detta år, just denna influensa, och låta oss ta del av Tegnells minnen. Det handlar om betygsunderlag. Antalet dödsfall i Sverige under covidåret 2020 är ungefär lika stort som antalet dödsfall under influensaåret 1993, vilket bevisar …, ja, vad ska det bevisa? Johan Anderberg är medveten om att det finns problem förknippade med att jämföra dödstal på det här sättet, men drar ändå den slutsats som får sägas vara hans boks bärande tes: ”den pandemi som hade drabbat Sverige var ingen historisk anomali, det var ingen hundraårsstorm, ingen ny spansk sjuka. År 2020 hade varit ungefär som år 1993”.

Johan Anderberg låter oss ta del av ett av Gieseckes återkommande motton: ”Man måste välja. Och man måste dö.”

Ungefär som en influensaepidemi? Inte lindrigare, men heller inte mycket värre, i alla fall inte räknat i antal döda. Det är en ganska provokativ slutsats. Det är Anderberg medveten om. Ett uppenbart syfte med ”Flocken” är att skapa dålig stämning. Ja, säger Anderberg, Sverige valde verkligen en annan väg än de länder som valde att möta hotet från viruset med hårda restriktioner och nedstängningar. Och det var den svenska vägen som visade sig vara den rätta. ”Sverige hade varit ett friare land. Och det hade fungerat”. Betyget satt: Väl godkänt.

Paus för ”Du gamla du fria” och utdelning av förtjänsttecken till Johan Anderbergs hjältar. Vi känner dem vid det här laget väl: Tom Britton, Johan Carlson, Jan Albert, men framför allt Anders Tegnell och dennes mentor och tidigare chef, den pensionerade statsepidemiologen Johan Giesecke. Pandemikrigets Luke Skywalker och Yoda.

Det är ganska uppenbart att Giesecke är en av bokens huvudkällor. Begripligt eftersom han tycks ha en del gemensamt med den på sin tid kände idrottspamp om vilket det på redaktionerna sades att ”så snart han ser en journalist springer han, och oftast hinner han ikapp”.

Johan Giesecke har huvudrollen redan i bokens första kapitel, ”Patriarken”. Det är tidig januari 2020. Han sitter vid sin dator och läser om ett nytt kinesiskt coronavirus. Femton månader, och 350 sidor senare, sitter han på nytt vid datorn på gården utanför Södertälje. Dags att summera. Johan Anderberg låter oss ta del av ett av Gieseckes återkommande motton: ”Man måste välja. Och man måste dö.” Choose you have to and die you must.

”Flocken” är en bok som ganska påtagligt ändrar karaktär allt eftersom kapitel läggs till kapitel. Den börjar i den sceniska new journalism-traditionen, lite som ett försök att i Watergatelegendaren Bob Woodwards anda skriva den definitiva bakom-kulisserna-berättelsen om beslutsfattarnas mödor och beslutsvåndor. Det är spännande läsning om tätt knutna nät av mikrobiologer och epidemiologer, gamla ostar, nya allianser och rykande mejl.

Men efterhand blir ”Flocken” alltmer en debattbok; Johan Anderberg gestaltar mindre och argumenterar mer. Intressant det också. Han är ambitiös, påläst och inte rädd av sig. Men han har ändå svårt att övertyga mig om att det år av elände och isolering vi genomlevt i grund och botten varit onödigt, ett slags global hallucination, en politisk teaterföreställning. Hela världen blev galen? Bara i ett litet kontorshus i Solna höll ett par tappra epidemiologer huvudet kallt?

För Johan Anderberg finns det ett annat, och kanske viktigare, argument för att Sverige gjorde rätt än att strategin trots allt tycks ha fungerat jämförelsevis väl. Argumentet är friheten som sådan, som överordnat och av pandemipolitiken hotat värde.

Och han har onekligen en stark och viktig poäng i att vi nu måste göra allt för att motverka de frätskador på den liberala demokratin som kan bli följden av att pandemin normaliserat stängda gränser och långtgående inskränkningar i den medborgerliga friheten.

Att lägga sig själv i vågskålen är en sak, att låta en liten grupp hälsobyråkrater i Solna göra det, en helt annan.

Johan Anderbergs verkliga ärende är, tror jag, att just lyfta fram konflikten mellan frihet och trygghet och lägga sin röst för friheten. Där är jag med honom, för det kan finnas frihet utan trygghet, men aldrig trygghet utan frihet. Men med det sagt: min frihet får inte bli någon annans ofrihet. Att följa rimliga ”råd och rekommendationer” under en pandemi är därför snarast att värna den frihet som i slutändan bara kan skapas och försvaras gemensamt.

Jag tror inte att Johan Anderberg har några egentliga invändningar på den punkten. Men när Johan Giesecke i bokens allra sista stycken exemplifierar sitt motto, detta med att välja och dö, gör han det genom att säga att hans eget liv är mindre värt än hans barnbarns liv, ja mindre värt än alla barns liv. Alltså bör barns möjligheter att utvecklas som människor väga tyngre än risken för att en gammal man som Giesecke själv, ska dö av ett virus.

En sådan kalkyl kan man göra med sitt eget liv som en av posterna. Men om man verkligen vill värna friheten bör man vara försiktig med att att överlåta vägandet och räknandet på staten utan mycket stränga krav på moralisk redovisning och revision. Att lägga sig själv i vågskålen är en sak, att låta en liten grupp hälsobyråkrater i Solna göra det, en helt annan.

