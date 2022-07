Johan Attfors dikter talar som från under vatten

Diktbok Johan Attfors ”Kontaktreliker” Nirstedt/litteratur, 85 sidor Visa mer

På baksidesfliken till diktsamlingen ”Kontaktreliker” står det att författaren Johan Attfors är läkare och att denna bok är hans debut. Det är på sätt och vis överflödig information. Ja, kanske inte att det är en debutbok, men i övrigt räcker det med att läsa texten för att uppfatta det medicinska anslaget och ett slags försök till diagnosticering av ett jag som rör sig i världens stora väv/nad.

Bokens grundstomme är en historia i sex delar som handlar om ett jag och ett du. De befinner sig än på resa i New York och än hemma i en Stockholmsmiljö, kanske intill Gärdet, med motionsspår och gryningsljus genom persiennen. Här finns också minnesbilder av en strandskog med randig klärobskyr mellan träden. Den tycks skapa samma ljuseffekter som persiennen i rummet eller som textens kast mellan tider och platser, liv och konst.

Johan Attfors "Kontaktreliker".

På Manhattan utspelas bokens centrala svit: ”Enhörningstapeten, omkring år 1500”. Den gestaltar ett museibesök på Museum of Modern Art där jaget står inför de berömda sju gobelängerna av en okänd nederländsk konstnär, och upplever något av Stendhals syndrom (även om det inte sägs rakt ut). Varje tapetmotiv om jakten på enhörningen får en dikt rubricerad i dramatiskt presens.

I denna svit ligger också bokens titel ”Kontaktreliker” som närmast. Här beskrivs ett begär att få kontakt med historiens och konstens artefakter genom att äta dem eller låta sig slukas av dem, som jakthunden som tar ett blodigt bett från enhörningens rygg i den tapet som utvalts till omslag för boken. Betraktandet av enhörningsdramat blir ett aggressivt möte där bildberättelsen griper sig fast i sinnet. Från att ha betraktat jaktföljet utifrån museisalen befinner sig jaget plötsligt inne i bilden och skeendet:

vi är jakten och hundarna



morgonluften genomfars av dofter: allting



är egendomligt där det har landat



partiklar, osynliga för ögat men elektriska



(luktnerven fortsätter



rakt in i hjärnan, genom ansiktsbenet)

Här kastas betraktare och objekt om i dikterna så att man inte vet exakt vad som händer annat än att en vakt plötsligt griper in: ”step away from the tapestry, put / your hands where I can see them”.

Sådana kontaktkrockar fungerar som små elchocker i en text som i övrigt är noggrant redogörande och återberättande. Liknelsen, perspektiveringen och ett inre avstånd är återkommande hos Attfors. Det är mycket ”som om” i berättelsen – som om jaget undrar om språket verkligen kan beskriva något fullt ut. Det sker i formuleringar som ”jag brukar säga att…”, ”du använder ordet…”, ”det liknar…”. Sådana garderingar gör att texten framstår som ljudet av någon som talar under vatten. Eller som när man hör ekot av en röst som är lätt förvrängd av distorsion.

Trots att dikterna rör sig genom kulturlager av bild, texter och levande kött, framstår de (avsiktligt, uppfattar jag det) som preparat i ett labb. Därför har ”Kontaktreliker” något av läxa över sig. Men samtidigt är det en text som vill något. Och jag tycker att nästa gång behöver inte Johan Attfors redovisa sina läsningar så mycket. Han kan börja stjäla fritt. Det är tillåtet i poesin.

