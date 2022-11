Johan Croneman: Är detta en fejkdokumentär är det världsklass, men annars...

Är ”Tre pappor” tidernas svenska satir med totalt gehör för samtiden, eller inte? Kan det vara en extremt feltajmad tv-produktion som helt misstolkat samtiden. Eller är ”Tre pappor” det modigaste och mest självutlämnande man sett på evigheter?

Jag vacklar fram och tillbaka. Det måste väl vara på skoj?

Det här är absolut inget eget satirgrepp, jag är seriöst osäker och tvivlar långt in i avsnitt två, då en av männen, Jonas, berättar en fruktansvärd skräckhistoria om sin uppväxt.

Detta kan man inte skämta om, tänker jag, inte på detta sätt – en bit in i det tredje avsnittet är jag återigen övertygad om att det är en mockumentär (en fejkad dokumentär) av internationell toppklass.

Kompisarna Jon, Jonas och Linus är tre pappor som 2019 lägger ut ett klipp på nätet som i ett nafs får en kvarts miljon klick, följt av 100 000 glåpord, hånfulla och elaka kommentarer. De berättar i den lilla filmen att de tänker arrangera ett pappa-retreat, män träffas sällan eller aldrig för att prata om sina roller som både män och pappor, nu skall trion råda bot på den bristen. Och så skrider de till verket.

Teodor Hultberg (regi och produktion) följer de tre nyblivna papporna under lång tid, de fixar ett första pappa-retreat redan i första avsnittet, men utan att egentligen säga ett enda ord (noll nästan) om själva ämnet, papparollen, och från retreaten (de blir till slut tolv pappor ute i en stuga i skogen) får vi inte veta något över huvud taget. Bara lite stumma bilder av hur de samlas kring lägerelden, dricker varm choklad och tänder stearinljus. Linus sammanfattar: ”Jag fick gråta, jag fick skratta, jag fick kramas, jag fick dansa.”

Otroligt märkligt att vi som tittare inte fick vara med och uppleva detta. Var inte det poängen – om de nu brukar allvar?

I kommande avsnitt möter vi några anhöriga till de tre papporna, men mest får vi se och höra dem själva i diskussion, i bastun, hemma i lägenheten där de planerar och talar ut. Det skall bli ett Retreat II också.

Jag kan ha missat något, men jag har aldrig någonsin hört män prata på det här sättet, jo, jag har hört många sorters män både berätta och bikta sig, gråta, förtvivla, förbanna. Men aldrig på detta sätt. Aldrig denna hundraprocentiga vilsenhet. Jag hör vad de säger, jag förstår vad de menar, men tror jag på det? Nja, jo, nej.

Det är också just i språket mina starkaste tvivel finns: Har inte satiren nått toppen här, för att sedan trilla över kanten i själva beskrivningen av hur män kring trettio i dag samtalar med varandra: ”Det är fett ojämlikt out there”, säger Linus, som pratar mest och så mycket svengelska att de ibland till och med lägger in en översättningsremsa längst ner i bild.

”Stärkt, inspirerad, komma hem och vara en ännu bättre pappa, det är så fint, jag känner mig i så jävla mycket kontakt med er också. Wow, we did history. Jag känner mig så jävla nöjd liksom, nobody would know.”

Någonstans i bakhuvudet bär jag givetvis den misstanken att SVT aldrig skulle våga sig på denna typ av satiriskt tv-bedrägeri, helt oannonserat, men programmet är gjort av FLX, producerat av Felix Herngren, kanske inte helt omöjligt ändå?

Är det en mockumentär är den som sagt i världsklass.

Är ”Tre pappor” å andra sidan gjord på fullaste allvar, med högsta graden av medvetande, så kan jag bara utbrista: Oerhört modigt, på gränsen till dumdristigt. Har FLX och SVT gjort helt klart för Jon, Jonas och Linus på vilket sätt de klätt av sig, hur starka reaktionerna kan bli och hur sårbar man gör sig i den här typen av berättande?



