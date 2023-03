Johan Croneman: Avgrund väntar om han får döma SVT:s journalister

Fotbollslegenden och programledaren för det klassiska BBC-programmet ”Match of the day”, Gary Lineker, twittrade i förra veckan med anledning av den nya asyllag som brittiska konservativa vill driva igenom under parollen ”stoppa båtarna”. Det blåste till orkan i brittisk politik och medier.

Gary Lineker stängdes av från att leda lördagens ”Match of the day”.

Tory-politiker har krävt att han sparkas eller bötfälls. En rad kända tv-profiler vägrade, i solidaritet med Lineker, att komma till sina jobb i helgen. BBC fick möblera om rejält i tablån. ”Match of the day” sändes till exempel utan programledare och experter. Fotbollsprofiler som Ian Wright, Alan Shearer med flera solidaritetsstrejkade.

Vad var det som var så upprörande? Jo, Gary Lineker hade alltså på Twitter uttryckt sin skepsis till innehållet i den nya immigrantlag som har lagts fram. Den innebär bland annat att de som tar sig in i Storbritannien illegalt, oftast kommer de i små båtar från Frankrike, ska nekas rätten att söka asyl. Även de med starka skäl.

Gary Lineker twittrade att lagen var omåttligt grym och riktade sig mot de allra svagaste och mest utsatta, människor på flykt. Han jämförde språket i lagförslaget med ett språk han kände igen från 30-talets Tyskland.

Jag tycker inte det är helt svart eller vitt. Jobbar man på public service krävs det att man följer reglerna om opartiskhet

Jag tror att vi i Sverige har anledning att följa den här affären extra noggrant eftersom svensk public service – SVT, SR och UR – också så sakteliga har fått känna av den nya typ av påtryckningar som nu BBC utsätts för.

På måndagen bad BBC om ursäkt till tittarna, men frågorna kvarstår. Gav kanalens ledning vika för den kritik som brittiska konservativa riktade mot bolaget efter Linekers twittrande, och som krävde hans huvud på ett fat? Eller bröt Gary Lineker mot de regler som BBC ställt upp för vad en BBC-medarbetare får och inte får säga? Och är Gary Lineker, som frilansare under kontrakt, bunden till att också på sitt privata Twitterkonto följa BBC:s regler om opartiskhet?

Jag tycker inte att det är helt svart eller vitt. Jobbar man på public service krävs det att man följer reglerna om opartiskhet i politiska spörsmål (de brittiska och svenska reglerna ser rätt likartade ut). Men icke-anställda, frilansare, ska de fråntas rätten att offentliggöra hur de ställer in sin privata moraliska kompass? Det är väl egentligen det Gary Linekers ”brott” består i: Moraliska tvivel.

Det är inte heller första gången Gary Linekers Twitter väcker ont blod hos sin arbetsgivare, BBC. Men egentligen är huvudfrågan en annan: Viker BBC och public service ner sig för konservativa politiska påtryckningar som vill tysta kritiken mot, i det här fallet, den aktuella lagen? Samma helg ställde kanalen även in ett program med naturnestorn David Attenborough av rädsla för reaktioner från högerhåll.

I Sverige har vi som sagt stor anledning att känna oro för den typen av politiska påtryckningar efter att Sverigedemokraterna flyttat fram sina positioner. Bland annat har SD:s stabschef Linus Bylund – som ogenerat visat sitt förakt för alla i den svenska journalistkåren – gått på offensiven i sin roll som ledamot i den svenska Förvaltningsstiftelsen för public service.

Han twittrade redan 2016 ut sitt journalisthat och kallade kåren för ”navelskådande”, ”trångsynta” och ”maktmissbrukande syltryggar”. 2020 krävde han ”personaliserad repressaliemöjlighet” (avdrag på lön eller sparken) för att kunna straffa journalister på SVT och SR som, enligt Bylund och SD inte lever upp till reglerna om opartiskhet.

Mediecheferna på SVT ska också, om SD får bestämma, kunna kallas in till riksdagen för att stå till svars för sina sändningar.

Vi gör nog bäst i att hålla den här diskussionen levande. Och kanske skydda de regler svensk public service ändå redan har? Alternativet är den politiska avgrund SD ställer oss inför. En journalistdomstol med Linus Bylund som domare.

