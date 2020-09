Johan Croneman: Dags att höja ribban för svenska dokumentärer om brott och straff

True crime-genren har under flera år varit närmast kraftigt överexponerad på tv-marknaden, några har menat att det ”snart är över” – ändå är det svårt att se att intresset skulle ha svalnat. Eller ens kommer att svalna. Producenterna lär inte tröttna innan tittarna och konsumenterna gör det, och ingenting tyder väl på det, ämnet tycks också outtömligt.

I dag kan kriminaljournalistiken till och med dominera de traditionella nyhetssändningarna, det är ingen som längre höjer på ögonbrynen.

Brott lönar sig.

På Cmore kan man se dokumentärserien om den svenska ”Maskeradligan”, SVT Play visar ”Militärligan”, på TV3 (och Viaplay) rullar femte säsongen av ”Svenska fall”.

”Maskeradligan” är en väloljad och funktionell produkt, men (medvetet?) utan personligt tilltal och helt utan egna infall. ”Militärligan” är stöpt i exakt samma form – och i ”Svenska” fall” är det ena avsnittet det andra likt, samma slags berättande, samma dramaturgiska uppbyggnad, här är närmast monotonin ett gemensamt grepp.

Det absolut bästa med ”Svenska fall” är skådespelaren Magnus Roosmanns berättarröst. Han ger också monotonin ett helt nytt ansikte kan man säga, med sitt hypnotiskt vackra berättande. Ta bort honom och det blir inte mycket kvar. Reklamavbrotten är dessutom så många, långa och så besvärande att Magnus Roosmann efter varje avbrott måste börja med att berätta vad han berättade om innan reklamavbrottet.

Man är minst sagt tapper om man stoppar i sig några avsnitt på raken – sväljer man en säsong eller fler borde man ha Hederskristallen.

”Maskeradligan” har en väldigt spännande historia att berätta, om både gruppen och den tid som formade dem. Man blir oerhört nyfiken på alla av ligans medlemmar, hela gruppens sammansättning är psykologiskt intressant, exakt på samma sätt som i fallet med ”Militärligan”, och dess uppbyggnad.

Här finns det mycket att borra sig in i, och ner under, men i ”Maskeradligan” är det bara en av de inblandade, Axel, som träder fram och ger några få intressanta ledtrådar. Man vill veta mycket mer om honom. Och om de andra. Hur de tänkte, vad de sade, hur de gjorde. Det var ett kompisgäng, en för alla, alla för en. Axel slänger ut några köttstycken då och då – men vi vill ha hela djuret.

Till det hade det krävts en filmare, en röst, en konstnärlig vilja rent av. I stället produceras det krim enligt löpande bandprincipen. Jag ser med visst intresse både ”Militär”- och ”Maskeradligan”. Det är spännande, men det kunde vara så mycket mer.

Bägge grupperingarna har samma typ av ledare, som runt sig samlar släktingar och kompisar som de kan lita blint på. De flesta är dessutom ostraffade, har vanliga kneg – rånarlivet blev både spänning och flykt.

I bägge fallen lyckas man dupera oss tittare att man trängt djupt ner i fallet, psykologin och personerna. Men när man inte skummar på toppen, så skrapar man bara lite försiktigt på ytan.

Det är väl ingen direkt slump att det är samma produktionsbolag som ligger bakom alla tre satsningarna, ”Brand new content”, man kommer inte undan tanken på fabriksproducerad tv. Det är duktigt, men helt uddlöst.

Det är givetvis lite orättvist att jämföra med ”Making a murderer”, ”I love you, now die” eller ”Atlanta's missing and murdered” – men bara lite. Något större ambitioner kunde man kanske kosta på sig, även om man givetvis inte kan uppfinna hjulet varje gång.

Läs fler krönikor av Johan Croneman