Johan Croneman: Det går nästan att ta på SD:s revanschkänsla i dokumentären ”Maktspelet”

”Det är ett paradigmskifte i synen på asyl. Det var nog ingen som trodde att vi skulle komma så här långt.”

Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant, arkitekten bakom det som SD kallar ett paradigmskifte i migrationspolitiken, pustar ut tillsammans med SD:s innersta krets.

”Det är otroligt”, säger Gustav, alla i rummet tittar på varandra och så börjar de skratta. Detta var mer än de någonsin hade hoppats på. De har fått igenom hela sin migrationspolitik, till punkt och pricka.

Den migrationspolitik som samtliga riksdagspartier en gång i tiden kallat rasistisk, orealistisk, inhuman etc. Nu är det i högsta grad också Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas politik.

Det måste nog vara eftergifternas eftergift i modern svensk politik.

Klart att de är nöjda, Sverigedemokraterna. De kan nästan inte tro att det är sant.

Jimmie Åkesson och hans inre krets pöser nästan över av lycka

Reportern och producenten Mari Forssblad har tillsammans med kollegan och fotografen Kalle Segerbäck under några avgörande politiska månader punktmarkerat både Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets innersta krets. Två partier på ytterkanten som kan komma att få stor betydelse för kommande regeringssamtal. SD vill samtala med Moderaterna, V vill prata med Socialdemokraterna. Det kommer fungera bra för Jimmie Åkesson, det går mindre bra för Nooshi Dadgostar.

Nooshi Dadgostar ondgör sig flera gånger i filmen högljutt över hur sossarnas Magdalena Andersson hela tiden håller centerns Annie Lööf tätt intill sig – som i sin tur i stort sett vägrar prata med Nooshi och vänstern. Det är frustrerat på vänsterns partikansli.

”Maktspelet” som dokumentet kallas finns att se på SVT Play och är kanske inte det stora avslöjandet, men det finns också små avslöjanden som kan vara nog så intressanta. I det timslånga reportaget följer vi SD och V från politikerveckan i Almedalen fram till eftervalsanalysen några månader senare, via valnatten; Sverigedemokraternas framgång, Vänsterpartiet tillbakagång.

symbolvärdet är högt när de nu också får ta över Moderaternas tidigare mötesrum, den gamla 1:a Kammaren.

Nooshi Dadgostar visar som sagt flera gånger både sin irritation och ilska över hur Socialdemokraternas Magdalena Andersson och centerns Annie Lööf spelar under täcket med varandra, och medvetet gör klart att vänstern inte är välkomna. På håll påminner det inte så lite om ett tonårsbråk mellan tre tjejer, en som inte får vara med och leka.

Frågan är väl nu hur de klarar av att vara en del av just det etablissemang som de under så många år häcklat, bankat, klankat och klagat på

Jimmie Åkessons innersta krets påminner också en hel del om ett grabbgäng, gamla polare, och jag ska inte kalla dem hämndlystna, men nog är de med viss rätt otroligt skadeglada. Så ut- och borträknade under så lång tid, persona non grata i de flesta sammanhang – nu har de inte bara desperat fått in en halv fot i finrummet, de är i högsta grad inne, de dominerar rent av och de kan diktera villkoren.

Den revanschkänslan kan man mer eller mindre ta på rakt igenom filmen. Från politisk paria till beundransvärda och respekterade i det politiska etablissemanget.

Frågan är väl nu hur de klarar av att vara en del av just det etablissemang som de under så många år häcklat, bankat, klankat och klagat på. Den resan kan nog vara värd en annan film.

Nooshi och hennes innersta krets tröstar sig på en italiensk krog i Gamla stan och vill i alla fall få det att låta som om de är sugna och pigga på att vara i opposition. Stämningen är modfälld, de hade räknat med betydligt mer, och det är inte direkt ”Upp till kamp” som de skrålar när de byter till en annan krog.

En rak höger och en halvrisig vänsterjabb. Så kan man nog sammanfatta Mari Forssblads och Kalle Segerbäcks film från politikens ytterkanter.

