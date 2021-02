Johan Croneman: En oumbärlig timme för alla oss Churchill-frälsta

Den välrenommerade brittiske journalisten Andrew Marr har gjort en timme om Winston Churchills liv vid målarstaffliet – och det blir till en timme man i alla fall som hyggligt Winston Churchill-intresserad aldrig får tillfälle att ångra. (”Churchill vid staffliet”, SVT Play)

För oss som med stigande ålder blivit näst intill fixerade vid Churchill och hans liv är det oumbärliga 59 minuter.

Andrew Marr är kolossalt ivrig att få berätta, hans entusiasm är smittande och Churchills produktivitet är också när det kommer till att måla enorm.

Han börjar relativt sent med oljemåleriet, en av de äldst bevarade målningarna dateras till 1915, det är ett mycket svart och dystert självporträtt, en svårt plågad man, förföljd av allvarliga felbeslut tagna som minister under första världskrigets första hälft. Winston Churchill är nyss fyllda fyrtio.

Målandet blir sedan, ända fram till hans död femtio år senare, hans passion, hans flykt, hans vila – allt det han tycks behöva för att i allt annat vara i ständig rörelse. Fysiskt, intellektuellt, politiskt.

Karriären svänger och kränger svårt under ett långt liv, visst föds han med en silversked i mun, men man kan inte se att han egentligen någon gång i livet väljer den bekvämaste vägen att gå. Han är stökig och brötig under hela skoltiden (som han innerligt avskyr), och under en lång politisk karriär som ärkekonservativ och vän av etablissemanget, imperiet och kolonierna tycks han ändå ständigt hamna i opposition.

Andrew Marr står mitt i Churchills gamla ateljé på godset Chartwell nära Westerham, Kent, och förundras över den enorma produktiviteten som målare – sedan följer han de konstnärliga spåren till bland annat Nordafrika och Frankrike (dit Winston ständigt återkom på jakt efter rätt ljus), han intervjuar den stora politikerns barnbarn, några konstkännare – och sonen till hans livvakt!

Måleriet sprudlar av ljus och färg, men försjunker också periodvis helt ner i skuggor och mörker, det som Winston Churchill flera gånger beskriver som sitt umgänge med ”my black dog”, som trogen gick vid hans sida hela livet.

Det har skrivits en kolossal mängd böcker om Winston Churchill, han har porträtterats på film och tv ett oräkneligt antal gånger (jag har nog sett ohälsosamt mycket), nu berättar Andrew Marr äntligen något litet nytt om Churchills kontroversiella karriär som inte tidigare ältats om till förbannelse.

Han tycks helt ha upphört med måleriet under kriget mellan 1939 och 1945, med ett enda undantag. Under ett möte med USA:s president Franklin D Roosevelt i Marocko, 1943, målar han av Koutoubia-moskén i Marrakesh – och ger bort målningen till sin närmast allierade vän. Ju mer jag tänker på det: Vilken enastående gåva, vilken övertygande förtrolighet.

När Winston Churchill avgick som marinminister 1915, efter några som sagt katastrofala militära beslut i kriget mot Turkiet, fortsatte han som officer till fronten i Flandern där han åtminstone gör ett försök till en frontmålning. Programledaren Andrew Marr kan givetvis inte avhålla sig en säregen, men spännande, spekulation: Bara några mil bort, på andra sidan fronten, satt kanske samtidigt en annan amatörmålare och försökte hålla första världskrigets vansinne på avstånd: Adolf Hitler.

Vad Churchill själv tyckte om sitt ensamma målande och sitt måleri får vi inte så mycket berättat för oss om, men att det i perioder varit närmast livsuppehållande kan man inte undgå fundera på.

I en kort essä om lusten att måla skrev han själv i början av 30-talet: ”Happy are the painters, for they shall not be lonely”. (Lyckliga är målarna, för de skall inte vara ensamma.)

Lite motsägelsefullt – och mycket Churchillskt.

