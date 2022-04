Johan Croneman: En sex år gammal dokumentär är just den historielektion vi behöver nu

När man dagligen ser resultatet av de ryska bomb- och raketattackerna i Ukraina slås man av hur undermåliga Vladimir Putins och de ryska militärernas historiekunskaper måste vara: Att bomba ett land till underkastelse har mycket sällan varit en framgångsrik militär strategi. Det har däremot kostat miljontals civila livet.

Tyskarna gjorde ett försök att få britterna på knä under blitzen som inleddes i september 1940 och avslutades i maj 1941. 45 000 civila fick sätta livet till, lika många skadades. Inget svetsade ihop britterna mer effektivt än tyskarnas bombkampanj. I Malcolm Gladwells bok ”Bombmaffian” vittnar en kvinna i London: ”Jag hade ett hem. Jag hade en mor. Jag hade en far och jag har förlorat dem, men jag har bestämt mig för att ingen skall lyckas få ned mig på knä”. Hon var sannerligen inte ensam britt bakom det löftet.

De allierade, och framför allt britterna, trodde i sin tur att de kunde bomba tyskarna till underkastelse i den värsta bombkampanjen mänskligheten skådat. Tyska storstäder bombades- och brandbombades oavbrutet under krigets 3 sista år, i Hamburg dog 45 000 civila på bara några dagar i juli/augusti 1943 och räden lämnade efter sig 900 000 hemlösa. Amerikanarna brandbombade Tokyo under två dagar i mars 1945, 100 000 civila dog, en miljon hemlösa. Japanerna skulle hålla ut ytterligare fem månader.

USA försökte bomba Vietnam ”tillbaka till stenåldern”, särskilt under julbombningarna mot Hanoi 1972. Vietnameserna blev bara än mer beslutsamma.

Ryssarna lämnade efter sig uppemot en miljon döda civila i Afghanistan mellan 1979 och 1989 i ett komplett dödsdömt försök att tvinga på afghanerna ett politiskt system de avskydde.

USA och koalitionens krig i Irak kostade minst 150 000 civila dödsoffer, andra bedömare pratar om 200 000. Politiskt och militärt motiverat? (Siffror över offer i alla sådana här sammanhang är förstås ofta osäkra, och bör hanteras med försiktighet.)

Särskilt bomb-, raket- och robotanfallen mot ukrainska städer och dess förorter ser på samma sätt ut att svetsa samman särskilt den ukrainska civilbefolkningen. Beslutsamheten att försvara sig är sex veckor in i kriget nu starkare än någonsin.

På SVT läggs det dagligen ut reportage och dokumentärer om både förhistorien till kriget och aktualiteter från dagens händelser, en rapportering så vitt jag kan se följer de flesta andra europeiska länders rapportering – ändå är det värt att leta på nätet, på Youtube, efter fler nyhetskällor, fler vinklar, fler röster. Jag har kollat på tyska försvarsmaktens detaljerade dagliga analyser över det militära läget, jag har till exempel sett flera bra reportage och intervjuer på den franska public servicekanalen France 24:s utlandssändningar. Ju bredare bild man kan få desto bättre blir våra kunskaper. Leta upp det du inte visste att du ville veta.

Den absolut bästa och mest sevärda dokumentären om Ryssland och den kaotiska övergången från kommunism till kapitalism under 90-talet är Peter Löfgrens film ”Att skapa en Putin” (finns på SVT Play). Filmen har visserligen sex år på nacken, och gör halt 2016 – men Peter Löfgrens intervjuer med både de ryska och internationella ekonomiska arkitekterna bakom Rysslands oerhört kostsamma och smärtsamma ekonomiska stålbad under just 90-talet är kanske den viktigaste historielektion vi har tillgång till just nu, över huvud taget. Han följde för SVT:s räkning på nära håll den sovjetiska kollapsen, och den råbrutala ekonomiska och politiska omvandling som presenterades som Rysslands räddning. Jag har aldrig sett det ryska 90-talet så blottat och bättre beskrivet - och jag har aldrig sett en skarpare analys av Putins väg till makten.

Jag önskar verkligen att Peter Löfgren fick möjlighet att täppa till det dokumentära hål som uppstått från det att han slutade filma 2016 till dagens datum och dagens ryska invasion och krigföring i Ukraina. Något att se fram emot.

Läs mer



13 dokumentärer som ger en inblick i presidentens tankevärld

Fler krönikor och andra texter av Johan Croneman