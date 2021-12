Johan Croneman: Finns det en enda människa som kan förklara varför vi har en julvärd?

Vad betyder det att vara julvärd i SVT på julafton? Vad är själva arbetsbeskrivningen? För svenska tv-kändisar är det ”det finaste uppdrag man kan få” – som kändis, bör man nog tillägga. För kändisens varumärke är det också lilla julafton. Trist anmärkning, eller hur?

Och värre blir det. Ni som är känsliga för kraftuttryck gör nog bäst i att hoppa över nästa stycke.

Jag skrev på min insta på julafton, när det började skramlas med kastrullerna i studion: ”Kunde man få en enda jävla dag om året utan fucking matlagning i tv? Nä. Tack, Tallrik Taylor.”

Några tyckte att man skulle försöka vara snäll på julafton, att man till och med skulle försöka smälta Tareq Taylors julplattityder med ett leende. Jag har tyvärr inte fötts med den talangen. Tareq malde på om sin påvra uppväxt, sin heroiska mamma, de var fattiga men lyckliga, och långt innan Karl-Bertil Jonsson kom på tanken att dela med sig av överklassens överflöde, så åkte minsann Tareq och hans brorsa runt i Malmö och delade ut sina egna julklappar till fattiga och utslagna.

Den självgodheten kan han förmodligen bokstavligen slå mynt av. Eller göra pengar på, som det heter.

Det blev både engelsk Christmas pudding och glögg i julstudion. Hade Karl Marx levt i dag hade han reviderat sitt klassiska citat, det är inte religion som är ett opium för folket, det är matlagning. Det är vad folk i alla tider fått som tack för sin glömska: bröd och skådespel.

Jag är årsbarn med televisionen och har nog sett varenda julvärd i historien. Jag kan inte komma ihåg en enda av dem som sagt något värt att minnas. Arne Weise är oförglömlig för alla oss som såg honom tända på under två decennier, eftersom det är själva traditionerna med julen som är det helt centrala för de flesta av oss. Varför vi ursprungligen firar jul har vi som bekant helt lagt åt sidan, och SVT också för den delen, bortsett ett evigt halvreligiöst sjungande.

Hur skall vi få ihop vår maniska konsumtion och vårt omåttliga matfrosseri med att vi ursprungligen firar födelsen av en man som i sin lära avskydde och fördömde allt vi gjort julen till: Ett enda stort Köptempel.

Med de moderna traditionerna är det annars precis som pappa Gustav säger i det klassiska julavsnittet av ”Svensson, Svensson”, när han får frågan: ”Måste det vara precis likadant varje jul”? Och han svarar, smått förtvivlat, desperat över att ens behöva få frågan: ”Det är ju det som är själva meningen med julen, att allt skall vara exakt likadant, år efter år”!

Det är synd om Gustav, men i detta har han nog helt rätt.

Julvärden i SVT skall alltså guida oss genom kvällen, vara vår fasta punkt. Arne Weise tände som sagt det där stearinljuset under två decennier och växte ihop med uppdraget. Under senare år har Petra Mede, Lasse Kronér, Kalle Moraeus, Sandra Nielsen, André Pops & co tagit över. Man ser vad SVT vill göra, men finns det en enda människa eller ansvarig som kan förklara varför?

Man får givetvis inte uppdraget för att man i första hand har något angeläget att säga, det skulle ju dessutom kunna uppröra någon. ”Ingen får bli kränkt” en dag som denna.

Tareq Taylor hade bjudit in några kompisar också, komikerna Per Andersson och Marika Carlsson, och de är ju både trevliga och roliga. Ibland har jag tyckt att ”nån borde hålla i Per Andersson”, innan han riskerar att flippa ut på allvar, på riktigt. Tyckte han satt och skakade i stolen ibland bredvid Tareq, beredd att låta topplocket gå när som helst.

Ge Per Andersson tändsticksasken nästa år och låt honom bränna ner hela årets mest ihåliga och innehållslösa tv-kväll. Fritt fram, Per!

