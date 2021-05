Johan Croneman: Fouad Youcefi i ”Politikbyrån” gjorde allt rätt – men i alldeles för hög fart

Jag satt vid datorn och såg på SVT:s nya satsning ”Politikbyrån”. Tryckte på alla möjliga knappar och inställningar, tog vid ett tillfälle till och med upp datorn och skakade den (gammal klassiker) – kunde inte förstå varför programmet visades i fel hastighet.

Fouad Youcefi i rapidofart.

Men det var som det skulle, alltså.

Jag gillar verkligen Fouad Youcefi, han var bra under sitt år som USA-korrespondent, han var mycket bra under det långa amerikanska valet. Varför han bestämt sig för att prata fortare än Åke Strömmer och Lasse Granqvist tillsammans, i just det här programmet, förstår jag inte riktigt.

Är han rädd att det ska bli generande tyst? Eller att han inte ska hinna med? Eller var det bara premiärnerver?

Om redaktionen skruvar ner Fouad Youcefi bara några snäpp i alla fall så har man ett nytt program man gärna vill titta mer och oftare på.

En tv som pratar politik ligger i tiden. Vi tittare kan mycket politik, vi är intresserade, vi bryr oss, och det är dessutom riktigt skarpt läge nu. ”Politikbyrån” hade försökt räkna på hur många gånger statsminister Stefan Löfven kunde säga ”vi tar ansvar”, men nu är det faktiskt vi tittare som har ansvaret i våra händer. Det är inte politikerna som avgör landets närmaste framtid, det är vi, i valmanskåren.

I studion hade Fouad Youcefi sällskap av SVT:s två inrikespolitiska kommentatorer, Elisabeth Marmorstein och Mats Knutson, och det var åtminstone en SVT-representant för mycket. Jag har rosat Marmorstein så det får vara nog snart, och piskat Knutson i samma omfattning. Det var inget större fel på deras insatser just den här kvällen, men ska man diskutera socialdemokratin under de senaste hundra åren var inte det här drömuppställningen precis.

Jag saknade till exempel Daniel Suhonen i studion, Åsa Linderborg, Henrik Berggren, Olle Svenning, Ulf Bjereld kanske. Torbjörn Nilsson från Svenska Dagbladet var den ende representanten utifrån i detta första ”Politikbyrån”, och han är ju både smart, klok och bildad, men han hade nog också behövt lite bättre politiskt/akademiskt sällskap.

Jag gillade verkligen det stora greppet, socialdemokratin och makten under det senaste seklet, och Fouad Youcefi gjorde nog också allt rätt, men som sagt i alldeles för hög fart. Man blev stressad när han drog igång, och han stressade även de andra i studion. Lugn, bara lugn.

Vet inte riktigt hur de tänkt sig de kommande programmen, men jag hoppas de kan fortsätta vandra in och ut i vår politiska historia – man ser ju gärna lika stora satsningar på att skärskåda den svenska högern, de konservativa, de liberala under de senaste hundra åren. Bondeförbundet som blev centern, och så vidare. Blandat med dags- och purfärska samtidsdiskussioner.

Och de behöver inte göra ett program som till varje pris kan begripas och omfamnas av varenda vuxen tittare mellan 15 och 105. Den akademiska, den politiska, den folkliga ambitionen kan få växla mellan programmen – jag tycker det första avsnittet blev som bäst när man vågade gå lite på djupet, och när man släppte in nyss nämnde Daniel Suhonen, Lena Andersson och Stig-Björn Ljunggren för att skruva lite på diskussionen och konceptet.

Till sist: ”Uppdrag granskning” kan ibland verkligen göra parodi på sig själva. De första 80 minuterna av ”Brödraskapet och banken” i förra veckan kan ha varit den längsta (och mest meningslösa?) cliffhangern i modern svensk journalistik. Man får sannerligen hoppas att de har något riktigt fantastiskt att komma med i avsnitt 3 och 4, annars är det en ofrivillig toppsatir utan slut. Kör hårt UG.

