Johan Croneman: Grabbarna som skrev rockhistoria på vischan i Wales

En del av oss har en dröm och den drömmen sliter och kämpar vi med kanske hela livet, eller åtminstone en stor del av livet: ”Åh, nu är jag äntligen här – nästan.”

En del av oss betraktar drömmen redan från början som något ouppnåeligt, abstrakt, utopiskt. Fint att tänka på, inget man kan göra något åt.

Och så finns det några stycken som bara tycks titta på varandra och säger: ”Jag skulle vilja tjäna lite mer pengar, skall vi inte uppfinna något som inte finns?” ”Ja, vilken jäkla bra idé.”

Och så gör de det.

Jag ser den fina musikdokumentären ”Rockfield – den ikoniska musikstudion” och drabbas av den fantastiska historien, den plötsliga impulsen och den naivaste av lycka.

Bröderna Kingsley och Charles Ward växer upp på föräldrarnas bondgård några mil utanför Monmouth i sydöstra Wales, drabbas av rocken och Elvis på 50-talet, bildar ett litet band i början av 60-talet och skaffar sig den enklaste inspelningsapparatur man kan tänka sig: En bandspelare och en mick, sedan något som liknar ett litet mixerbord. Snart kommer lokala band till gården. Bland kor och grisar spelas det in demor som sedan ska vidare till de stora skivbolagen. Rockdrömmen hägrar.

De expanderar och bygger ut och på 70-talat börjar de riktigt stora hyra in sig för att spela in – och många stannar i månader, ett halvår, över ett år, för att bli färdiga.

Pubarna inne i Monmouth är många, här på landet får man leva ifred, nära naturen, man bor och väver rockdrömmar på gården – i Hannah Berrymans vackert berättade film (mycket fint plåtad) blandas dåtid och nutid, skrönor och myter, och oavbrutet berättas den där typen av bransch- och bandanekdoter man aldrig kan få nog av. Som när Liam Gallagher och Bonehead berättar att de snodde en skördetröska för att smyga (!?) sig in på Rockfield och kanske både få se och höra Stone Roses spela in en ny platta.

Eller som när Chris Martin i Coldplay berättar om hur deras låt ”Yellow” kom till. I en paus sent på kvällen gick de ut på gården och tittade på stjärnorna på himlen, deras manager sade: ”Look at the stars” (första raden i låten), något vid mixerbordet jäklades, något måste fixas, Chris satt och lekte fram några ackord. Yellow Pages låg bredvid, han trevade sig fram med rösten och texten – gick in till de övriga i bandet, som kollade fotboll, och sade: ”Hallå, hör på det här, kan bli nåt.” Möttes av ett ”jaja, det blir nog bra”. Refrängen knäckte Chris Martin på toa lite senare om kvällen. Några månader senare kom deras debutalbum (2000) och ”Yellow” blev snart en modern klassiker.

Det ser givetvis ut som en ren slump, men för att det ska bli konst, och framgångsrik sådan, måste nog rätt många slumpar kopplas ihop med talang, mod och drömmar.

Bröderna Ward driver på den här rätt fantastiska dokumentären när de berättar allt från början, och mängder av superstjärnor passerar revy och berättar sina bästa och sina sämsta minnen från tiden i Rockfield.

En av Charlatans medlemmar, Rob Collins, dör en kväll 1996, på väg hem från puben i Monmouth – han kör av vägen och sedan blir inget riktigt som det varit. Det är en historia som plötsligt får oss tittare att vakna till med ett ryck. Verkligheten har ofta den effekten på oss.

Sedan berättar ju den här historien – helt oförskyllt tycks det – också allt om hur pojk-, mans- och gubbdominerad hela rockbranschen varit sedan bronsåldern. Två kvinnor syns i bild, och de tillhör familjen Ward och jobbar på gården. Men det är givetvis grabbarna som skrivit rockhistorien från Rockfield. Finns det något mer mansdominerat kulturkonservativt område än det inom rock- och popindustrin? Högst osannolikt.

