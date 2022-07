Johan Croneman: Jag hoppas Fridolina Rolfö hittar formen och avgör mot England

Det har klagats rätt högljutt över det svenska spelet i England. Damlandslaget tog sig bekvämt vidare från gruppspelet utan några som helst problem, och det vet varenda hyggligt fotbollskunnig att gruppspel bara handlar om en sak: överleva.

Det har hänt, men händer alltmer sällan, att lag som spelar fotboll i världsklass från första sparken av ett mästerskap, går hela vägen – det är liksom inte ens meningen och det brukar ofta straffa sig om man får för sig att man är världsmästare redan från start.

Nu kom en storm av kritik mot det svenska spelet efter kvartsfinalen mot Belgien, och jag kan delvis hålla med om att det var en usel insats, men det är inte något att gå bananas över. Belgien är ett riktigt stabbigt brunkigt lag utan mycket till ambitioner (alla spelar givetvis efter sina resurser), och det kan många gånger vara svårare att möta ett spelförstörande än ett spelande lag på den här nivån.

Kritiken mot Fridolina Rolfö närmade sig mobbing. Jag har aldrig någonsin hört honom gå så hårt åt en fotbollsspelare

Daniel Nannskog i SVT var väl den som var mest förbannad, men hans stjärna har ju både dalat och slocknat för länge sedan, och man slår numera dövörat till när hans ”analyser” ska på plats.

Kritiken mot Fridolina Rolfö närmade sig mobbning. Jag har aldrig någonsin hört honom gå så hårt åt en fotbollsspelare. Skulle han ha vågat stå för den kritiken öga mot öga med Rolfö? Eller en herrspelare? Inte en chans.

Daniel Nannskog var sämre än det svenska spelet. På TV4, C More, Discovery eller Viaplay hade man bytt ut honom för länge sedan. På SVT verkar man plocka in vissa experter på livstidskontrakt. Roligast i eftersnacket till Sveriges kvartsfinal var annars tränaren Tony Gustavsson som menade att de svenska spelarna var ”reaktiva” när de borde ha varit ”proaktiva”. Han lät som om han kommit till studion direkt från en tränarkurs för moderna fotbollsfilosofer. Ingen förstod vad han sade.

I Fotbollskanalen försvarade TV4:s expert Olof Lundh kritiken mot det svenska spelet och kritiken mot Rolfö, han menade rent av att kritiken under många år tagit hänsyn till att damfotbollen jobbat i motvind, nu har dock damfotbollen tagit sig upp några klasser, både spelmässigt och ekonomiskt, och då har vi också rätt att ställa högre krav. Det måste väl ändå ha varit att svika god kritisk journalistik alltför länge?

I Sveriges Radio gjorde Medierna i förra veckan ett inslag om konkurrensen mellan TV4 och Sveriges Television gällande framför allt de sändningsrättigheter de under många år delat i både stora dam- och herrmästerskap. Där ruttnade en gnällig Olof Lundh på att han och tv-kanalerna fick oförtjänt mycket och dålig kritik.

Jag vet inte om reporterns fråga var en fälla eller inte: ”Känns det inte alltid som man sågar TV4, av liksom hävd, och SVT gör det så bra?”

Olof Lundhs svar: ”Exakt så är det.”

Hoppsan. Ska bli spännande att höra honom utveckla den magsura kommentaren i nästa pedagogiska krönika i Fotbollskanalen.

Fyra riktigt bra fotbollslag är kvar till semifinalerna: England, Sverige, Frankrike och Tyskland. Dramaturgiskt perfekt vore det givetvis om Fridolina Rolfö hittar formen och blir den som avgör bägge matcherna. Man hoppas.

