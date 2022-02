Johan Croneman: Jag tror och hoppas att tiden talar för den roliga docksatiren i ”Herr Talman”

SVT skriver i en försiktig (mesig) programförklaring inför första avsnittet av det nya satirprogrammet ”Herr Talman” att ”det är ett vördnadslöst komedigrepp om politiken med skruvade dockversioner av våra politiker”.

Jag vet inte om man velat ligga lite lågt, men det var väl ändå att ta i, som man säger. Ta i lite, alltså. Eller ingenting. När ängsligheten redan går att läsa i SVT:s egen programbeskrivning av ett satirprogram, då blir man ju misstänksam från början.

Men som så ofta i detta ängslighetens decennium vill väl SVT först kolla vart det kan tänkas landa innan man vågar säga om man tror på programmet eller ej.

Jag tycker det första avsnittet av ”Herr Talman” väl väldigt kul, snyggt, välgjort, men här finns definitivt plats för betydligt vidare och vildare svängar, grövre påhopp och elakheter, större politiskt mod – det politiska mord som Nyamko Sabuni och Liberalerna utsattes för i första avsnittet skulle man kanske till och med kunna nedrubricera till dråp, i framtiden väntar jag mig nog fler politiska avrättningar.

Att göra en jämförelse med brittiska klassikern ”Spitting image” (1984–1996) är djupt orättvist och leder kanske ingen vart, men varför ska man å andra sidan inte sikta mot det bästa som någonsin gjorts i genren? ”Spitting image” var grovt, det kunde absolut vara smaklöst och det var få som skonades; man manglade politiker, kända programledare, kändisar, kungafamiljen, sportstjärnor.

(Om den hänsynslösa driften med det brittiska kungahuset lär prinsessan Diana i ett samtal med komikern och författaren Stephen Fry ha sagt: ”They hate it of course, but I love it.”)

I ”Herr Talman” finns en riksdagsroast av moderatledaren Ulf Kristersson som är snabb, kvick, intelligent – men politiskt uddlös. Huvudperson i det första avsnittet är annars Nyamko Sabuni och hon rostas betydligt hårdare än Ulf Kristersson, rejält mobbad av kollegorna i riksdagens matsal, elakheterna och spydigheter faller som nysnö.

Jag säger det igen: det är skitbra, men det är ändå lite lite ängsligt. Än så länge. Nu har jag bara haft möjlighet att se det första programmet i serien, jag både tror och hoppas att de steppar upp politiken och kanske ägnar sig lite mindre åt att hitta rätt bland de politiska karaktärerna. Fram med karikatyrerna!

Roligast hittills är nog den passivt-aggressive talmannen Andreas Norlén som med sina ständiga utbrott om svintorra kakor visar upp exakt den typen av sprickor i muren man sitter och längtar efter. Det finns också ett halvgrovt skämt om att kokainet flödar fritt på Stureplan, varpå Ebba Busch svarar: ”Inte sant, det är svindyrt…har jag hört.”

Bakom ”Herr Talman” står Grotescomedlemmen Michael Lindgren, uppbackad av en grupp begåvade medförfattare och Jenny Bjärkstedts finfina dockor.

Björn Carlberg och Petter Lennstrand har ju i många år sysslat med dockhumor, (både deras ”Dockhumor” 1 & 2 har gjort supersuccé på Scalateatern) – de har också ibland byggt mer på karaktärerna än den politiska satiren och de har nog ägnat sig mer och mycket framgångsrikt åt klassamhällets olika representanter och karaktärer än det politiska spelet och dess innehåll. ”Operation Klotty” på SVT (2019) är bland det mest geniala jag sett i svensk tv på åtminstone ett par decennier.

Jag tror och hoppas att tiden talar för ”Herr Talman” och att de kan vässa pennorna ytterligare. Magdalena Andersson och Annie Lööf var lysande, men bäst var nog Jimmie Åkesson med några dräpande banala uttalanden. Som fångade honom på pricken!

