Johan Croneman: Jimmie Åkessons utbrott i partiledardebatten blir ett klassiskt tv-ögonblick

Jag vaknade med ett leende i morse och tänkte: Tant Grön, Tant Brun, Tant Gredelin. Och Farbror Blå.

Det sägs att man ska gå till källorna, men i just det här fallet får vi ingen hjälp av Elsa Beskow, som nog aldrig avkrävdes en politisk nyckel till sin färgsättning av tanterna. De skapades och publicerades mellan 1918 och 1947, så helt orimligt hade det kanske ändå inte varit? Obs! Jag skojar lite.

”Vem är brun här? Vem menar du är brun? VEM ÄR BRUN? Kallar du mig nazist”?

Jimmie Åkessons utbrott i partiledardebatten i söndags blir till ett klassiskt tv-ögonblick. Det kommer förfölja honom under resten av karriären, vare sig det visar sig vara till hans fördel eller nackdel. Han var arg, han var trött och han hade fått nog av särskilt Miljöpartiets Per Bolund, som strax innan och lite i förbifarten hade nämnt ”de blåbruna”, ungefär som man i politiken pratar om de rödgröna.

Brunt har dock en politiskt och historiskt något högre belastning som färg betraktat, framför allt var det ju det tyska nazistpartiets (NSDAP:s) militanta stormtrupper SA som förknippades med den bruna skjortan. Det var förresten en ren slump att det blev just brunt; någon i rörelsen kom i mitten av 20-talet över ett billigt parti bruna uniformer och skjortor avsedda för de tyska kolonierna i Östafrika – de hamnade i stället så småningom på de brutala slagskämparna i SA.

Som mest var det över 3 miljoner SA-män som terroriserade gatorna, och framför allt slogs mot kommunisterna i regelrätta gatustrider. Som för övrigt också uppträdde militant och i uniform.

En pressad Per Bolund gav en rimlig förklaring till uttrycket de blåbruna, en koalition mellan högerextrema partier och konservativa traditionella högerpartier.

Jimmie Åkesson må vara trött på att betraktas som brunaktig, men Sverigedemokraternas nazistiska rötter kan ju inte ens en fullblodsrevisionist i förnekelse gömma undan. Å andra sidan är det nog mycket få som påstår att Jimmie Åkesson är nazist, men hans partis program, tankegods och dess rötter har definitivt definierats som delvis fascistiskt av många, och inom vänstern används nog beteckningen lite till vardags när man pratar SD.

Det var kanske till och med bra att Jimmie Åkesson fick ett utbrott på bästa sändningstid, då kan vi gemensamt gå tillbaka till partibildningen 1988 och partiets tidiga historia under framför allt 90-talet. Den är faktiskt brun, Jimmie, hur trött du nu än är på anklagelsen. Och i det perspektivet har nog Per Bolund minst ett halvt rätt, även om ni numera borde gå under färgen ”brun, light”.

Svensk vänster, i dess många röda och rosa skiftningar, har ju traditionellt lierat sig med, och visat sympati för några av historiens värsta politiska system. Man kan givetvis inte dra en rak linje mellan Josef Stalin och Nooshi Dadgostar, däremot kan man definitivt anklaga gamla VPK och nya Vänsterpartiet för att de aldrig på riktigt gjort upp med sitt förflutna, sitt pinsamma samarbete med öststatsdiktaturerna ända fram till murens fall. Den delen av historien vill de bara glömma, och gömma.

Kommunistkortet (rött) har de borgerliga dragit och viftat med så fort någon nämnt statligt ägande, och de har varnat för den röda faran i över hundra år. Vänstern har lärt sig leva med det, men ok, och jag vill inte låta som en mccarthyist från 50-talet, men visst skulle det finnas viss relevans i att också be Nooshi Dadgostar om ett svar: Det kan väl inte vara så länge sedan som hon kallade sig för kommunist? Hur röd är hon inuti?

Visst ser man fram emot att alla bekänner färg på bästa sändningstid.

Läs fler krönikor av Johan Croneman