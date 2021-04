Johan Croneman: Kritiken mot en ny ”Vi på Saltkråkan” är riktigt larvig

Det rasades något alldeles rysligt efter det att SVT Barn meddelat att de tänkte göra en nyinspelning av ”Vi på Saltkråkan”. Nej, det var inte upprörda tv-tittare som var förbannade, det var kultursidorna.

I Dagens Nyheter, i Expressen och i Aftonbladet, i Svenska Dagbladet, på SVT Kultur och i sociala medier haglade de goda råden (!) över SVT:s ledning. Och som alltid när kritiker bestämmer sig för att tala om vad som ska göras, i stället för att koncentrera sig på det som görs (jodå, jag kan själv ha syndat), blev det riktigt larvigt.

Programdirektören Eva Beckman kom med rätt sakliga, goda skäl till en nyinspelning, Hanna Stjärne klantade till det med att säga att SVT ”vill göra den till en ännu starkare klassiker”. Det var den tändvätska som behövdes lagom till valborgsbrasan. Tjoff!

En ny version av Saltkråkan är ”inte särskilt nydanande”, skrev till exempel Erika Hallhagen i Svenska Dagbladet, uppenbarligen lika synsk som sina koleriska kollegor.

De menar alltså med gemensam röst att ”nu gjorde vi ju Saltkråkan redan för 54 år sedan, och den blev en klassiker och därmed är det ingen riktigt bra och modern idé att göra en ny”.

Precis.

Gunilla Brodrej i Expressen var särskilt rasande och avslutade med visdomsorden: ”stor konst börjar i en kreativ hjärna, och mycket sällan i en ledningsgrupp”.

Ah, det är ett problem med en ledningsgrupp som kanske ändå måste fatta formella beslut över en budget på ett antal hundratals miljoner i licenspengar. För att inte säga miljarder. Tack och lov för att de besluten och de pengarna inte lämnas över till den fria konsten, eller till konstnärerna själva. God bless.

Inom parentes ska man kanske tillägga att ”Vi på Saltkråkan” inte är stor konst, inte då och inte nu. Dialogen var styltig och skådespelandet inte sällan precis uthärdligt. Det var en tv-serie för dåtidens enda tv-kanal där tittarna åldersmässigt spred ut sig jämnt mellan 5 och 105 år. Astrid Lindgrens fantastiska karaktärer var som vanligt större konst än själva innehållet – det är väl dem vi älskar, karaktärerna? Är de i just det här fallet för evigt ristade i skärgårdssten, daterade till 1964? Jag fattar inte poängen.

Normalt sett brukar vi ju vänta med kritiken tills vi har något att titta på, kritiker som själva ska bedöma manus och regi på förhand är en synnerligen dålig idé. Det görs nyinspelningar på löpande band i film- och tv-branschen. Tv-versionen av romanen och filmen ”Snabba cash” har nyligen tokhyllats på samma kultursidor som ny fördömer en remake av Saltkråkan, och det var bara 11 år sedan!

Jag har de senaste åren sett nyinspelningar av ”Fargo”, ”The office”, ”House of cards” som varit lysande, det har gjort historiskt klassiska nyinspelningar som ”Scarface”, ”De sju samurajerna”, ”Nosferatu” etc etc. Tomas Alfredsons ”Tinker, tailor, soldier, spy” fick (nästan) till och med Alec Guinness att förblekna som Smiley själv. Hur många remakes har britterna gjort på Jane Austens romaner?

Tveklöst har det gjorts drösvis med skräp, men man kan nog säga att det alltid har gjorts, och kommer alltid att göras. Idén är lika bra som någon annan – tills den visar sig vara värdelös. SVT får kanske anledning att ångra sig, eller inte.

Vilka tv-serier och filmer får man göra nyinspelningar på? Jag visste inte att det fanns en svensk tv-kanon som man inte fick röra. Nu vet jag lite bättre.

