Johan Croneman: Max von Sydow jobbade med alla – och jag tillhör också beundrarna

Strax innan sin 91-årsdag avled Max von Sydow den 8 mars förra året i sitt hem i Frankrike .

Jag har inte räknat efter hur många filmer det blev totalt, men när en normal människa börjar trappa ner i livet, mellan 60 och 70 på ett ungefär, ja då gjorde Max von Sydow nästan 40 filmer på 10 år (1990-1999).

Den brittiska dokumentären ”Max von Sydow” (SVT Play) ger oss en rätt bra bild av hur man såg på honom från internationellt håll, och filmen har sina förtjänster – men visst saknar jag det viktiga svenska perspektivet. Jag tror vi såg på honom rätt annorlunda härifrån, även om vi delar den enorma beundran som Lyndy Savilles dokumentär ger prov på.

Det är fantastiskt att få höra den brittiske journalisten Derek Malcolm (en gigant och en legend som filmkritiker under mer än femtio år) lägga ut texten om Max von Sydows storhet.

Flera andra kunniga människor i filmbranschen har också intressanta saker att säga – men ingen som jobbade med honom. Och Max von Sydow jobbade med alla, och då menar jag alla. Från Alf Sjöberg och Ingmar Bergman kan man rabbla upp varenda betydande regissör och skådespelare som från 1960 och framåt jobbade med honom, och verkade älska att ha honom i teamet.

Det finns en del intervjuer och filmporträtt med och om honom, men han var synnerligen tillbakadragen, synnerligen privat, väldigt ointresserad av att synas utanför jobbet. Han var kanske bara förbannat blyg?

Möjligen har vi några Max von Sydow-dokumentärer under produktion, någon svensk filmare borde verkligen göra den. Helst någon som hade ett alldeles eget förhållande till honom och hans filmer. Standardporträtten gör honom ingen rättvisa.

I den brittiska dokumentären nämner de nästan ingen av hans filmer eller roller som jag älskar som mest eller oftast tänker på när jag tänker Max von Sydow. Det kan vara små roller som tryfferar en hel föreställning.

En av hans mest minnesvärda roller gör han till exempel som Knut Hamsun i Jan Troells film om den norske giganten. Här finns enskilda scener med danskan Ghita Nørby som är världsklass rakt över.

Jag älskade Sidney Pollacks ”Tre dagar med Condor” (1975), en politisk thriller där bland andra Faye Dunaway är fantastisk, och där Max gör en för honom ganska typisk skurkaktig lönnmördare, men med en synnerligen välslipad twist.

Alla minns honom särskilt för hans stora Bergman-filmer, och beundrar skådespeleriet i flera av dessa 50- och 60-talsinsatser; det är väldigt mycket stiliserad talad text, mycket Dramaten, filmerna har fått ökad betydelse med tiden, men på samma sätt har delar av skådespeleriet åldrats gravt.

Jag minns honom som otrolig i Hasse Alfredsons superdystopi ”Ägget är löst”, också från 1975, och från Francesco Rosis originella och politiska undersökning ”Utsökta lik” från 1976.

Max von Sydow kunde ta yrkesmässigt gigantiska kliv, som mycket få andra har lyckats göra. ”Utsökta lik” såg jag som 20-åring – och den italienska titeln glömmer man aldrig: ”Cadaveri Eccellenti”.

Han spelade med alla Bergmans stjärnor givetvis, men hade ett internationellt nätverk som är närmast oslagbart. Han spelade med legender som Lino Ventura och Fernando Rey, Leonardi DiCaprio, Robert de Niro, Mia Farrow, regissörer som Woody Allen, Scorsese, Spielberg. Och ungefär tusen till.

I Woody Allens mästerverk ”Hannah och hennes systrar” gör han konstnären, pessimisten Frederick. Max von Sydow är enastående, och fäller en av mina absoluta favoritrepliker, någonsin:

”If Jesus came back and saw what was being done in his name, he'd never stop throwing up”.

Mer övertygande blir man inte.

