Johan Croneman: Ofattbara bilder från ett Ryssland ni aldrig tidigare sett

”Adam Curtis nya dokumentärserie har knockat de brittiska tv-kritikerna fullständigt. Med den häpnadsväckande 'Ryssland 1985–1999. Traumazone'.”

Så inleddes Nicholas Wennös ypperliga intervju med den brittiske filmaren Adam Curtis från i oktober förra året – och läser man den har kanske allt redan sagts.

Det är en av de mäktigaste dokumentärerna i modern tid. Och det är inte bara ett helt ryskt folk som traumatiseras när det kommunistiska bygget fullständigt brakar samman, och när de första stapplande stegen till demokrati också totalt misslyckas – vi som tittar både känner, förstår och lider av kaoset, varubristen, uppgivenheten, de första oligarkerna som dyker upp för att göra sig miljarder på ett land i fritt fall.

Man rear ut enorma råvaruresurser, fabriker byter ägare över en natt, den sovjetiska staten faller i småbitar.

Det är en rövarkula.

Vi träffar ryssar, ett oerhört plågat folk, nu saknar de tilltro till allt och alla

Filmen (i sex delar, har man inte BBC hemma, så finns den i sin helhet på Youtube) är ett nästan ofattbart kollage. Adam Curtis fick nys om att tusentals gamla filmade reportage, producerade av hundratals olika BBC-team genom åren, låg och samlade damm på BBC:s Moskvakontor. En del hade aldrig tidigare visats.

Curtis tar avstamp i Michail Gorbatjovs perestrojka och hans nu i efterhand nästan naiva försöka att reformera kommunismen. Boris Jeltsin förklarar kommunismen som död – och medan de inleder den sista striden i Moskva så tar Curtis oss med på en resa genom hela detta oerhört stora land. Reportagen rör sig över hela kontinenten, vi träffar ryssar, ett oerhört plågat folk, nu saknar de tilltro till allt och alla.

Man slåss i köer när potatisen tar slut, i affär efter affär, i stad efter stad, tomma hyllor, tomma frysar. Och när det gamla Sovjet förvandlas till det moderna Ryssland, ja då finns det plötsligt ett överflöd av varor, men nästan ingen annan än rufflarna, tjuvarna, oligarkerna har råd att köpa.

Filmen är i stort sett sina bilder, och det är bilder från ett samhälle ni aldrig tidigare sett. Det ligger då och då textat material över reportagen, vi får höra människor berätta om sin eländiga vardag och sina förslösade liv. I nästa stund kastas vi tillbaka till maktkampen i Moskva, försöket till en militärkupp. Det ryska folkets mod, ilska och vanmakt när de äntligen vågar ge sig ut på gatorna för att protestera säger det mesta.

Ett gigantiskt land, med en gigantisk folkmängd som låsts in, som förslavats under tsarens gudomliga makt, gjort revolution, för att bara hamna under en annan revolutionär diktatur à la Stalin & Co, Gulag, utrensningar, krig i alla dess mest helvetiska former.

Hur överlever man i sådana länder, under en flera sekler lång tyranni? Det är nog också filmaren Adam Curtis grundfråga.

Innan jag såg första avsnittet ringde en exalterad god vän och sade att det var det bästa han någonsin sett. Ni vet, man säger ”Jaja, jojo, det bästa som någonsin gjorts säger du…”

Efter fyra avsnitt (har två kvar) är jag nog benägen att hundraprocentigt hålla med honom. Det är ett dokumentärt mästerverk, och har ni ännu inte riktigt förstått eller förstår vad som ledde fram till Putin och Putinåren, så har ni här en grundkurs ni inte vare sig vill, kan eller får missa. Sådana som Putin dyker alltid upp när man som minst behöver dem.

Hade man kunnat ”rädda” Ryssland?

Hade man kunnat ”rädda” Ryssland? Hade en gigantisk Marshallplan från väst på 90-talet kunnat ge garantier för en demokratisk utveckling?

Det får vi ju aldrig veta. Någon hjälp från väst kom aldrig i någon större utsträckning. I stället fick Ryssland och väst Putin, och ännu en diktatur.

Många i Europa och USA har nog anledning att ångra sin senfärdighet och ovilja att få Ryssland på fötter.

Läs fler krönikor av Johan Croneman.