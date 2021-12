Johan Croneman: Ryktet om televisionens död är skrattretande överdrivet

Televisionens död har många siat om sedan 90-talet. Tablåtevens frånfälle likaså. Hade inte sierskan Saida Andersson gått bort 1998 hade jag nog tveklöst frågat henne först innan jag vänt mig till en expert.

Framtidsexperter har inte bara ofta fel – de har alltid fel. ”Tjock-tv-kritiker” blev jag för övrigt kallad av en betydligt finare kollega häromåret. Med det ville hon ha sagt att hon förstod vad som var ute & inne. Och vem som var dåtid och framtid. Tv var gubbigt.

En annan kollega skrev i slutet av 90-talet om hur han såg på faxens framtid – ett Stockholm fyllt av ”faxerior”.

Biografens död har varit på tapeten sedan hemvideon och movieboxens intåg på 80-talet. Nu tror de flesta (?) att pandemin utdelat nådastöten. Har ju svårt att se hur biograferna blir fornlämningar redan i år, men vad som kommer att visas där i framtiden, och för vem, är nog en så kallad 10 000-kronorsfråga.

Jag var i höstas på en fullsatt allsvensk fotbollsarena när restriktionerna helt släpptes. Det var rätt många som hade svårt att hålla tårarna tillbaka – och jag upplevde en gemenskap och en kollektiv känsla jag inte känt sedan jag var barn. Vi var nära, vi var många, vi kände inte varandra, men alla log och man pratade (som vanligt på fotbollsmatcher) med människor man aldrig tidigare pratat med.

Jag har inte haft särskilt många sådana kollektiva ögonblick på en biograf de senaste 25 åren: En stor fullsatt biograf, inte en stol ledig, förväntningarna i luften och så en gemensam känsloresa, en bergochdalbana mellan tårar och skratt. Jag har bokstavligt talat ramlat ut från några sådana biobesök i mitt liv, några av dem skakade om mig i grunden. Kan just den upplevelsen, som biografen är ensam om, räddas för eftervärlden?

När jag pratar med dem som är mellan femton och trettio vet de flesta inte vad jag pratar om, få längtar efter ett biobesök, nästan ingen följer tablå-tv – deras liv är ändå hundra procent rörliga bilder, distributionsfrågan är inget de ens funderat över. Man tittar var man vill och när man vill och hur man vill. De har inte ens hört talas om en gammal muggig 80-talsslogan som ”Film är bäst på bio”.

Är det någon som bryr sig om en lista över årets bästa filmer längre? DN listade de trettio bäst tv-serierna i förra veckan, The Guardian listade de 100 bästa (en enda nordisk serie fanns med på den listan, den svenska ”Jakten på en mördare”). Filmlistorna gick mig så när helt förbi. Av DN:s 15 bästa filmer hade jag sett en (1).

Tv-serien fullständigt mördar filmen, när jag träffar på en filmkritiker på gatan pratar han visserligen om film, men bara filmpolitik, hur filmen måste räddas. ”Måste den det”, undrar jag. ”Du har fått en tv-skada”, säger han, och låter som när någon på 60-talet pratade om hur fruktansvärt våldsamt Bröderna Cartwright var.

Jag ser under året några tv-serier som nästan vänder ut och in på mig – kanske lite mat framför teven, datorn, paddan. Jag ser till exempel ”Succession”, ”Saknad aldrig glömd” och ”Mare of Easttown”. Jag ser gärna en hel säsong på ett dygn, och jag ser ett sådant bländande skådespeleri byggt på fantastiska manus – och jag har ingen tanke på att jag skulle släpa mig iväg till en biograf, köpa biljett och se en film tillsammans med några andra utspillda i en popcornstinkande biograf.

Det är inget alternativ längre.

En makthavare inom svensk film och tv sade nyligen att vi nog måste föreställa oss att vi befinner oss vid år noll, och att vi nog gör bäst i att helt tänka om och tänka nytt. Ingår ”rädda biografen” i den framtiden?

