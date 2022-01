Johan Croneman: SVT får bakläxa för ett slappt och ihåligt nyårsfirande på Skansen

Som sagt, trots att helgerna inledningsvis präglas av Kristi födelse, och trots att kristna värderingar i mångt och mycket fortfarande styr stora delar av vår vardag och våra liv så tycks tv-kanalerna under jul och nyår vara mer besatta av underhållning och ofta dålig film än under någon annan tidpunkt på året, och det under den slappa devisen: Ge folk vad de vill ha. Allt som låter mycket och är pråligt funkar.

Och årskrönikorna står som spön i backen, ändå finns det ingen kulturårskrönika, som knappast vore en utmaning att sätta ihop – här finns hur mycket som helst att diskutera och vända och vrida på, att skratta och ironisera över.

Jag ska inte säga att kulturstrider och kulturdebatter lika ofta hamnar på löpsedlarna som sport och nöjen, men tillräckligt ofta för att man kan göra en kulturårskrönika som är spännande, kontroversiell, rolig, självironisk – och underhållande. Ulrika Knutson kunde samla några kollegor för att skära sig igenom samtiden: Christopher Garplind (”Cyklopernas land”), Kristofer Andersson (AB Kultur), Greta Thurfjell (DN), Essy Klingberg (SvD), Hynek Pallas (frilans/filmkritiker), Sara Abdollahi (SvD)

Den sextetten fick jag ihop i steget.

Nyårssändningen från Skansen (SVT) blev till en kombo mellan en Mellosändning och valfri idrottsgala, några av mellanakterna kändes direkt klonade, och det är inget beröm direkt. Ihåligt innehåll, dålig eller ingen stämning alls, varpå Reine Brynolfsson (som klippt och skuren för rollen) får göra ”popentré” till ett jolmigt komp när han ska läsa nyårsdikten.

Det är inte tillräckligt respektfullt, och sedan gick det också sådär för Reine Brynolfsson, som gjorde jobbet men definitivt hade kunnat göra mer med lite äskad tystnad som vi alla hade behövt sjunka in och ner i.

Sedan gick han bort till programledarna, med 40 sekunder kvar på det gamla året – jag tyckte han såg ut att vilja sjunka genom scengolvet. Hoppas jag har fel. Han gjorde verkligen vad han kunde.

Av en ren slump fick jag ändå riktigt kul under i alla fall 17 minuter under julen när jag upptäckte ”Skav” (släpptes visserligen på SVT Play redan i höstas), där fyra unga komiker tar sig an ett var sitt samhällsproblem/fenomen. Först ut är standupkomikern Christoffer Nyqvist som borrar sig ner i incels-problematiken, och han försöker reda ut både för sig själv och för oss andra vad det är, vad det betyder och hur det tar sig uttryck.

Fruktansvärt roligt, vasst, omöjligt att inte förhålla sig till. Med det menar jag: Ingen kommer undan. Som komiker bygger han hela sin akt på sin egen osäkerhet och sin scenskräck, och jag kan lova, det känns inte sökt för ett ögonblick. Han är bara fruktansvärt begåvad och briljant.

Intervjun med socialminister Lena Hallengren om incels och deprimerade män balanserar verkligen på gränsen till det tillåtna, eller snarare uthärdliga, hon har inte en susning om vad han frågar om eller är ute efter, och hon verkar inte alls förstå vilket håll eller sammanhang Christoffer Nyqvist kommer ifrån – det blir en komisk kollision av format, 7,9 på Richterskalan.

Det krävs också riktigt mycket mod att ställa de här frågorna till Lena Hallengren utan att darra på manschetten. Jag är full av beundran för Christoffer Nyqvist balansakt.

Om jag såg ”Livet är underbart”? Varje jul. Frank Capras underbara klassiker från 1946 är nog den enda jultradition jag inte är urless på. James Stewart är magiskt bra i det mesta, den här julen upptäckte jag hur han – sprang. Bara stora skådespelare kan springa så där framför en kamera.

Läs fler krönikor av Johan Croneman