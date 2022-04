Johan Croneman: SVT:s korrespondenter gissar och antar för mycket för att jag ska känna mig lugn

Först livegenskap under tsaren, sedan totalitärt förtryck under kommunismen, därpå Putin. De år som ryssarna fått uppleva av pressfrihet och tillgång till fri information under de senaste århundradena kan räknas på ena handens fem fingrar. Självklart sätter sig sådant långt in i folksjälen.

Demokrati och pressfrihet har aldrig, i något enda land, varit en absolut självklarhet. Man har i alla länder och på alla kontinenter fått slåss för dessa friheter – och de måste ständigt, hela tiden, försvaras. Även i vårt land.

Putin styr över ett Ryssland som egentligen aldrig fått uppleva just demokrati och pressfrihet – jag skulle nog säga att just detta faktum kanske är Putins starkaste kort. Han är som en dålig historisk vana, det skrämmande stöd han mot alla odds tycks kunna mobilisera bland ryssarna är ur det perspektivet inte helt obegripligt.

I krig hotas all pressfrihet, under andra världskriget internerade svenska staten tusentals presumtiva ”förrädare” (kommunister) på obestämd tid, utan rättegångar, tidningar fientliga mot Tyskland belades med transportförbud och censurerades.

SVT:s korrespondent David Boati rapporterade från Budapest efter söndagens parlamentsval, premiärminister Orbáns Fidesz vann ännu en jordskredsseger – och i dokumentären ”Ungerns hotade medier” (SVT2) fick vi delar av förklaringen. Med tvåtredjedels majoritet i parlamentet har Fidesz och Orbán sedan 2010 stiftat hundratals nya lagar, skrivit om konstitutionen, begränsat pressfriheten – med sina väljares goda minne.

I söndagens dokumentär berättade ett antal journalister om hur den statliga styrningen av medierna går till, man gör som man blir tillsagd, eller sparkas ut. En överväldigande majoritet av ungrarna vill uppenbarligen ha kvar Orbán, och begränsad pressfrihet. Ska vi, kan vi, döma ut denna majoritet som vilseförda duktiga idioter? Hur fördelar man ansvaret. Kan folket ha fel?

David Boati, och många av de svenska utrikeskorrespondenterna är rutinerade, kompetenta, men de politiska glidningarna och – faktiskt – gissningarna blir allt vanligare. När Boati beskrev hur Orbáns valvinst upplevdes bland oppositionella hittade han dem krökandes på innerstadskrogarna, dränkandes sina sorger. Inte mycket till politisk analys.

SVT:s korrespondenter erhåller stort förtroende bland tittarna, men det både gissas, det antas och man tror i lite för hög utsträckning för att åtminstone göra mig helt lugn.

Bengt Norborg rapporterade från Ukraina i SVT:s morgonsändning i måndags och han gav en provkarta på allt han inte visste, i alla fall inte med säkerhet. Han serverades dessutom en rad ledande frågor från studioreportrarna. Norborg sade bland annat: ”Om jag får gissa”, ”man kan anta”, ”ingen vettig människa tror på detta”, ”ser ut som avrättningar”, ”för alla normalt tänkande människor” – och så avrundade han med: ”Jag har inte hunnit prata med så många, men man kan ju räkna ut vad folk tycker”.

Den typen av rapporter riskerar att bli rätt missvisande, även om vi givetvis måste ha förståelse för de svåra arbetsförhållanden som möter våra utsända korrar. Bengt Norborg ska ju helst inte vara en av oss, en av oss som tittar, han ska ju komma med råa fakta, och finns det inga sådana fakta att tillgå så ska kanske hans hemmastudio inte pressa honom att rapportera om inget nytt finns att säga. Alldeles för många av korrespondenterna är mycket begränsade i sin rörlighet och det skapar onödigt många spekulationer. Och gissningar.

Superduktiga korrespondenten Stina Blomgren avslutade sin studiotid med att säga att ”det är svårt att se att Ryssland kommer att dra sig ur just nu, det ser ut som om det här kommer att pågå en lång tid framöver”.

”Svårt att se”, ”ser ut som”. Den analysen kan jag få av valfri kaffegäst på Kaffe på S:t Paulsgatan sju dagar i veckan.

Läs fler krönikor av Johan Croneman

Läs mer:

Ingmar Nevéus: Orbán vinner inte trots kriget, utan på grund av det