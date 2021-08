Johan Croneman: Vi har inte lärt oss någonting av fiaskot i Afghanistan

Afghanistanrapporteringen och indignationen i nyhetsflödet på tv har präglats av hur medierna och världen fullständigt togs på sängen av talibanernas återkomst. På Facebook, på Twitter och Instagram har upprördheten slagit i taket. Människor är ledsna och nedstämda. Den politiska depressionen sprider sig likt en ny pandemi.

Den sistnämnda är dock mycket mer begriplig än de politiska krumbukterna och det massiva hyckleriet när det kommer till att bortförklara ett 20 år långt politiskt, militärt totalfiasko. SVT direktsände Joe Bidens pinsamma tal till nationen – jag kan faktiskt inte förstå den journalistiska bedömningen, att Bidens tal var av stort allmänintresse.

Talet blev till en lång, tragisk utläggning om USA:s ”engagemang” i Afghanistan, fylld av historiska och militära lögner. Ja, och var det nu journalistiskt berättigat kunde man kanske krävt att SVT haft en rejäl genomgång av just Joe Bidens och USA:s många och krävande lögner kring sitt krig.

Varför var de där från början? Varför hade Sovjet varit där i tio år och massakrerat landet? Vilka ekonomiska intressen finns det i Afghanistan? Den som påstår att USA pumpat in 40 miljarder dollar i detta krig av pur idealitet och omsorg om afghanerna har nog slagit huvet i något hårt innan hen uttalade sig.

Hur hamnade USA, väst och Nato i det läget att man efter 20 års ”fredsarbete” bara drar sig ur, åker hem och på vägen därifrån (utan att vända sig om) påstår, helt ogenerat, att det trots allt varit en framgång

Sedan läser jag Natochefen Jens Stoltenbergs makabra uttalande på en tv-sänd presskonferens efter Natos extrainkallade utrikesministermöte den 20 augusti. Han påstår att Nato haft stora framgångar med sin insats: ”Ingen terrorism sedan 2001 har utgått ifrån Afghanistan.” Sedan tillade han: ”Världen måste fortsätta (sic!) att jobba för ett stabilt och fredligt Afghanistan.”

Skojar han med oss? 20 års krig och detta hade man alltså uppnått. En panikartad flykt.

Den prisbelönta brasilianska journalisten och författaren Adriana Carranca, som hårdbevakat Afghanistan under mer än två decennier, intervjuades nyligen i det amerikanska nätbaserade magasinet Mother Jones och sade: ”I don’t understand what the surprise is” – jag förstår inte vari överraskningen ligger? Hon menar att världen slutade bry sig, vände Afghanistan ryggen, kring 2008 – och redan då hade talibanerna stora delar av afghansk landsbygd under kontroll.

Hon berättar också om en moderniserad talibanrörelse, de jobbar med Twitter, Facebook, Instagram, de har lärt sig att säga rätt saker till väst (medan de räknar med att göra processen kort med sina fiender). Adriana Carranca betonar särskilt vilken viktig roll Ryssland och Kina kommer att spela – de säger sig nu stödja talibanerna. In med nya spelare, nya insatser, nya allianser, jodå Stoltenberg, ”världen måste fortsätta jobba för ett stabilt och fredligt Afghanistan”.

Tv-husen och nyhetsredaktionerna har inte skött sitt jobb särskilt bra när det gäller Afghanistan

Svensk media rapporterar dag efter dag, timme efter timme från flygplatsen i Kabul. Man kan ju lätt tro att det är det kriget handlar om. Jag tycker det helt saknas frågor i rapporteringen: Hur hamnade afghanerna i det här läget? Hur hamnade USA, väst och Nato i det läget att man efter 20 års ”fredsarbete” bara drar sig ur, åker hem och på vägen därifrån (utan att vända sig om) påstår, helt ogenerat, att det trots allt varit en framgång. När de inte gjort succé.

Tv-husen och nyhetsredaktionerna har inte skött sitt jobb särskilt bra när det gäller Afghanistan. Det passade givetvis utmärkt att alla var överens om att ”det kom som en kalldusch”. Ja, säkert, om man nu inte hade tittat åt det hållet på evinnerliga tider.

USA födde och gödde talibaner, al-Qaida och afghanska folkets mujahedin när de bekämpade Sovjetunionen. Det finns inget annat än egenintressen när det gäller Afghanistan. Att höra till exempel Stoltenberg är som att höra Neville Chamberlain efter München 1938: ”Peace in our time.” Närmare politisk bankrutt kommer man inte, Jens.

