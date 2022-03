Johan Croneman: Vi kastas mellan förvirring och förtvivlan när vi följer kriget på tv

Han var vass. Inte bitter, men på gränsen.

Chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR Filippo Grandi sade i söndagens Agenda (SVT2) att man visserligen kunde glädjas över Europas öppenhet när det gällde ukrainska flyktingar, han förstod grannsolidariteten – men han var samtidigt hård i sin kritik över att Europa, och särskilt vissa stater, gjorde stor skillnad på var krigsflyktingarna kom ifrån.

Han menade att krig pågår över hela jorden. Mellanöstern, Afrika, Afghanistan etc. Alla på flykt undan krig, och som söker skydd i Europa, har samma rätt att få hjälp, i alla fall få sin sak prövad. Man kan inte göra skillnad på flyktingar och flyktingar.

Kanske skulle vi moderna européer äntligen förstå att krig och flykt hängde samman, menade Filippo Grandi. Man hjälper alla som flyr krig, inte bara närmsta grannen. Kan man det, gör vi det?

Och var det vad Polen behövde just nu, en uppläxning? Svårt att säga hur det landade, kanske ingen över huvud taget brydde sig. Jag hoppade högt i soffan. Den typen av moral, nu?

Att försöka vända bort blicken känns omöjligt.

Det är också ett tv-krig, och givetvis ett informationskrig. Världen ter sig ännu obegripligare i mellanrummen. Jag och många andra sitter dygnet runt vid tv-apparaterna eller vid datorerna för att hamna rätt i informationsflödet. Hur är det möjligt att sortera bland källorna? Jag minns SVT:s sändningar från krigets första dag, hur man hela tiden varnade för hur osäker informationen kunde vara.

Alla fördämningar tycks ha brustit. Det kom till exempel en rad olika uppgifter om hur beskjutningen av militärbasen utanför Lviv, nära polska gränsen, hade gått till. En källa uppgav att de avfyrade missilerna kom från ryska flygplan, inifrån Ryssland, en annan påstod att de avskjutits från ett fartyg i Svarta havet.

Spelar det roll? Kanske inte exakt i den stunden, när bomberna faller, men på sikt. ”Krigets första offer är sanningen”, säger en urgammal klyscha. Den står sig flera århundraden framåt.

Att rapportera om i stort sett allt, och publicera olika uppgifter, kan kanske tyckas logiskt, då måste väl helhetsbilden bli större, bredare, sannare?

I ena sekunden rapporteras det om ”framgång i förhandlingarna”, i nästa sekund uttalar sig svensk militär om att risken finns att Ryssland kommer använda sig av stridsgas. Inget förvånar oss längre när det kommer till Putin och den ryska militära ledningen, men frågan är om man måste publicera varenda rykte och varenda nytänkt teori, även om det är en svensk överstelöjtnant som blivit tillfrågad om vad just han tror. Men inte vet.

Alla befarar givetvis att Putin ska använda kärnvapen, det känns ändå rätt hopplöst att fråga olika experter om sannolikheten. Det handlar väl i nuläget mer om krigets vara eller icke vara än om själva krigföringen. Kriget eskalerar, och det är svårt att just i den stunden hitta nyanser i olika sätt att döda eller dö på.

Både ryska och ukrainska mammor får hem 20-åringar i kistor.

Och så som sagt, alla krigs värsta katastrof: Flyktingarna, på Europas vägar igen, som under och efter andra världskriget, som under kriget i det forna Jugoslavien, och igen och igen. Ett utfattigt land som Moldavien har tagit emot flest flyktingar per capita.

Det ser inte direkt ut som om världen mobiliserar som mest intensivt för att skydda och hjälpa just dem, flyktingarna, däremot går vapenindustrin just nu strålande. Alla ska rusta upp.

När man inte är förvirrad är man bara förtvivlad.

