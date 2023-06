Johan Glans: ”Jag tycker inte att folklig behöver vara ett skällsord”

Logga in

Johan Glans kan sälja nästan 87 000 biljetter bara genom att sätta sitt namn på en affisch. När han i vintras annonserade ”Johan Glans sommarturné” gick 20 000 plåtar åt på dryga halvtimmen. David Batra, Jonas Gardell, Marika Carlsson, Babben Larsson och alla andra svenska komiker som också kan göra stora soloturnéer får ursäkta. Den på scenen lite bortkomne, blyge killen från Eslöv är i en egen liga. Ingen har samma exceptionella förmåga att locka folk till teatrar, konserthus och islador som han.

– Jag vill inte vara sådan, ursäktar han sig.

Vi har just setts för att ta en promenad på Södermalm. Det är en av de första riktigt varma sommardagarna.

– Men jag tror till och med att vi sålde fler än 20 000 biljetter på en halvtimme. Och det är ju helt … obegripligt. Jag kan inte förklara det.

Han har just kommit hem till Stockholm från Aten. Där har han tillbringat tre veckor med att spela in en ny säsong av tv-serien ”Ture Sventon”. Någon semester väntar dock inte, vad än sommarskjortan, solglasögonen och Magnumglassen i handen antyder. I kalendern de närmaste månaderna finns shower på stora, klassiska sommarscener som Dalhalla i Rättvik, Slottsskogsvallen i Göteborg, Solliden på Skansen och Borgholms slottsruin. Alla kommer, med största sannolikhet, att vara fullsatta.

Vid det här laget är han van. Redan 2012–2013 drog han med sin andra turné ”World tour of Skandinavien” fulla hus vid 90 tillfällen. Då sågs han av fler än 100 000. Uppföljaren, ”World tour of the world” fem år senare presterade motsvarande siffror. Om någon är svensk humors svar på, säg, U2 eller Coldplay är det han. Jämförelsen passar honom dock inte det minsta.

– Jag vill inte vara någon rockstjärna, säger han.

– Tvärtom. Jag vill att min humor ska kännas som om jag är en kille i publiken som gått upp och ställt mig på scenen. Jag tycker inte att folklig behöver vara ett skällsord. Hasse och Tage gjorde folklig humor med kärlek, omtanke och kvalitet. Det är vad jag också vill göra.

I en DN-intervju från 2005 sade du att du har ”vanlig humor”. Hur låter det i dag?

– Sade jag så? ”Vanlig humor”? Nej, det låter ju väldigt tradigt. Jag kan tänka mig vad jag menade. Att eftersom jag skojar om sådant jag själv tycker är roligt och publiken skrattar, så måste jag ha samma humor som många andra. Men i dag skulle jag hellre säga att jag vill vara folklig med kvalitet.

Hur har din humor utvecklats tycker du?

– Inte så mycket stilmässigt, ärligt talat. Däremot har ju mitt liv ändrats, och eftersom jag skriver utifrån där jag står så är ämnena annorlunda i dag. När jag började var det väldigt mycket singelskämt. Jag var precis den där killen som alltid dyker upp på stand up-klubben. Han som inleder sin rutin med ”jag är singel”, och sedan bara snackar om hur svårt det är att träffa någon.

Foto: Pi Frisk

När Johan Glans för första gången i livet greppade micken på en ståuppklubb var han 20 år. Talangen från Eslöv mötte publiken på Hotell Kramer i Malmö 1994 som innehavare av ett till synes ohjälpligt singelskap. Då var han betydligt mer bekväm med att stå på scen än vad han var med tjejer. Ungdomstiden i hemorten, knappt 20 000 invånare stor två mil norr om Lund, präglades istället av trams. Tillsammans med kompisgänget satte han upp egenskrivna revyer och shower i aulan. Inspirerad av Monty Python, The Young Ones och senare Killinggänget fick han hela skolan att skratta. Men därifrån till att få sin första kyss var steget enormt. Han var blyg, tafatt och aningslös.

– Jag kunde liksom aldrig fatta hur man gör det där skiftet, säger han nu, många år senare, när han sedan länge är både gift och far till två döttrar.

– Det var omöjligt för mig att förstå hur man gick från att vara en bra kompis till att bli ihop. Man brukar ju prata om ”the friend zone”. I den var jag fast hela tiden. Jag minns en gång när en tjej till och med sade rakt ut att hon tyckte om mig. Inte ens då fattade jag vinken. Jag tror att alla i vårt gäng var lite så. Vi var omtyckta för att vi fick folk att skratta, men ingen hade flickvän.

Foto: Pi Frisk

Tonårens egenproducerade scenföreställningar visade sig inspirera yrkesval för flera av kompisarna. Kalle Lind blev också komiker, på senare år mest känd för radioprogrammet ”Snedtänkt”. Även Niclas Christoffer arbetar fortfarande med humor. Efter studenten flyttade Johan Glans till Lund, pluggade drama, teater och film, men började nästan direkt tänka på sig själv i första hand som underhållare. Gigen på ståuppklubbarna i Skåne och så småningom på annat håll i landet blev fler och fler. 1998 flyttade han till Stockholm, men den lille valhänte killen från Eslöv tog han med sig.

– Att jag hade så svårt med tjejer i tonåren har präglat min stand up väldigt mycket. Hela den här tafatta underdog-stilen, vilsenheten, det dåliga självförtroendet, nervositeten för att man ska ha gjort bort sig. Allt det där har ju blivit mitt signum och det kommer därifrån.

Vad tror du att du hade blivit om du inte hade hittat stand up?

– Den tanken gör mig nervös, för jag tror inte att jag hade varit lika lycklig. Folk kan ibland fråga om jag är samma person när jag står på scen som vid sidan av. Det är jag inte. Men på ett sätt kan jag känna mig nästan ännu mer som mig själv. På scenen förväntas jag vara fri från hämningar. Jag kan vara mig själv fullt ut. Att hitta stand up var ur den synvinkeln som att hitta hem.

Vad tror du att det är som du har som får folk att skratta?

– En del är nog just att jag visar mina tafatta, osäkra sidor. Många som tar plats i offentligheten verkar så himla säkra på sin sak. Jag tror att publiken tycker att det är skönt att höra någon som inte är lika försigkommen.

Foto: Pi Frisk

Om man verkligen försöker pressa honom om hur det har gått till när han blivit så himla folkkär sipprar en teori om hans ihärdighet fram. Han har stått på scen i jämna 30 år snart, säger han. Publiken har haft lång tid på sig att växa. Vad som utmärker hans karriär är dock inte bara den arenamässiga dragningskraften. Johan Glans är också en komikernas komiker. Två gånger har han vunnit titeln ”Årets manliga komiker” på Stand up-galan och hans namn nämns ofta om kollegorna ska välja en favorit. Jag berättar att när jag träffade Messiah Hallberg för DN i vintras så sade han: ”Johan Glans är roligare än jag”.

– Jag har egentligen inget att säga om det, säger han besvärat.

Vad känner du inför att få beröm på det sättet?

– Nej, men jag blir obekväm ... Jag är också rädd för att ta något för givet. Då kanske jag tappar det. Det största misstaget jag skulle kunna göra är att tänka att folk tycker att jag är rolig, de gillar mig. Publiken kanske skrattar de första fem minuterna för att de är glada att se mig. Men sedan ska jag stå där en timme, och då måste jag leverera.

Varför tror du att andra som också kan hantverket gillar dig?

– Jag kanske har en tydligt definierad röst? Det är i alla fall den typen av komiker jag gillar själv. Sedan skrattar jag ofta åt folk som har en annan stil än vad jag har. Jonatan Unge, Nisse Hallberg och Petrina Solange är tre starka, unika röster som verkligen får mig att skratta. Och de gör ju alla något helt annat än vad jag själv gör.

I P3-programmet ”Klubben” lanserade den före detta ståuppkomikern Ola Söderholm nyligen en alternativ förklaring till Johan Glans framgångar. Med anledning av den redan på förhand succéartade sommarturnén spekulerade han i att nyckeln till den storsäljande komikerns framgång kanske inte finns i vad han gör, utan i vad han inte gör. I ett alltmer hetsigt offentligt samtal och på en svensk stand up-scen som befolkas alltmer av komiker som gillar att provocera, står Johan Glans för en humor som inte upprör. Han är bara jättekul.

”Om det inte går att diskutera din komik så är det ett gott tecken för potensen i din komik”, sade Söderholm. ”Då är den ren och det är vad folk vill ha. Johan Glans erbjuder absolut noll foder till den tjattrande klassen. Han är Sveriges största komiker, men han har aldrig diskuterats på Twitter.”

Johan Glans nickar instämmande när jag återberättar spaningen:

– Om jag har en publik så vill jag ju ena den, säger han.

– Jag vill att vi ska må bra tillsammans och därför försöker jag betona det som vi har gemensamt. Samhället är så polariserat i dag ändå. När jag började, förstod alla att när komiker står på scen så skämtar de. Man kunde säga mer gränslösa saker. Nu för tiden missförstår folk med flit. Så jag tror att många törstar efter att höra ett mjukare tonläge.

Foto: Pi Frisk

Hur mycket innebär den inställningen att du också undviker vissa ämnen?

– Mycket slår mig inte ens som något jag skulle kunna prata om. Men skulle jag känna att jag hade något jätteroligt att säga om ett känsligt ämne så skulle jag säga det. Om jag tror att jag skulle få stora skratt.

När har du haft lust att vara politisk?

– Det har aldrig hänt. Jag har aldrig tänkt på stand up comedy som en plattform för mig att få folk att hålla med om mina åsikter. Min genre är mycket mer att bara beskriva hur jag upplever tillvaron. Hade jag haft lust att vara politisk hade jag blivit politiker. Men jag pratar faktiskt om Nato i den nya föreställningen! Fast jag tycker inte att det är satir, jag tar mer upp ämnet på mitt sätt.

Foto: Pi Frisk

En av de vanligaste sökningarna med Johan Glans namn på Google är: ”Hur mycket pengar har Johan Glans?”. Med de stora publikframgångarna det senaste decenniet har omvärldens blickar alltmer börjat riktas mot hans bankkonto. I nästan varje intervju jag läser eller lyssnar på inför vårt möte kommer frågan om pengarna upp. Att han är något så ovanligt som en svensk ståuppkomiker som inte bara kan försörja sig på sitt yrke utan till och med har blivit rik, väcker intresse. Han själv däremot tycks knappt kunna bry sig mindre om vad det står på kontoutdraget.

– Om du vill ha ett ärligt svar på vad jag tjänar så måste jag nog ringa min fru, säger han när jag försöker lirka ur honom i alla fall några ord på ämnet.

– Tidigare tog jag ut 30 000 i månaden i lön från mitt företag. Men kanske har vi höjt det nu.

(Senare får jag ett mejl där Johan meddelar att han numera har 50 000 kronor i månaden i lön.)

Varför tror du att folk är så nyfikna på hur rik du är?

– Jag vet inte om det är typiskt svenskt eller bara typiskt mänskligt att vilja veta hur mycket pengar någon har. Grejen är ju, att med mig är det inte ens något mystiskt. Säljer man många biljetter tjänar man många pengar. Det är inte svårare än så. Men exakt hur mycket jag tjänar vet jag inte. Det i sig är väl ett tydligt tecken på att jag har det gott ställt.

Vad unnar du dig?

– Det tråkiga svaret är mat. Jag har inga prylar som jag har köpt. Ingen sportbil. Jag har inte ens körkort. Min fru kör fortfarande runt med mig när vi ska någonstans.

Foto: Pi Frisk

Till sommarens gig åker han dock med egen buss. Den rymmer ett crew med bland annat turnéledare, tekniker, merchandiseförsäljare och supportkomiker. Även familjen kommer att följa med ibland. Premiären äger rum på Sollidenscenen på Skansen den 18 juni. Sedan väntar ett trettiotal förställningar över hela landet, med storslagen final på Sofiero i Helsingborg den 12 augusti.

– Det kommer alltid vara minst ett par tusen människor varje gång, säger han.

– Med åren har jag fått lära mig hur man skojar för en stor publik. Att jag måste tänka på att hålla ett lägre tempo, eftersom ljudet tar längre tid för att nå dem längst bak. Skämten måste också vara tydligare skrivna. Nu har vi storbildsskärmar. Men på till exempel konserthus behöver skämten funka bara genom att man hör dem, eftersom publiken längst bak inte ser så bra.

Vad föredrar du i dag: att stå på en källarklubb eller att vara arenakomiker?

– Jag vill definitivt fortsätta att göra båda. På en liten klubb kan jag vara mer experimentell. Men visst, efter 30 år i den här branschen är det ju extra kul att göra de här stora showerna.

Hur mycket press är det då? Du har trots allt lovat att få 90 000 personer att skratta.

– Så klart är det en press. Men jag försöker att stänga ute det. Hade jag tänkt på hur många jag riskerar att göra besvikna hade jag ju aldrig fått något gjort över huvud taget.

